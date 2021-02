Flere enn 30 ambulanser med koronapasienter sto torsdag i kø utenfor Santa Maria-sykehuset i Lisboa. Foto: Armando Franca / AP / NTB

Portugal rammes hardt av en tredje virusbølge: «En særlig dramatisk situasjon»

Portugal ber om internasjonal hjelp for å lette presset på overarbeidet sykehuspersonell. Landet står midt oppi en stor tredje smittebølge.

NTB-AFP

Publisert: Nå nettopp

Det er registrert drøyt 13.000 koronadødsfall i Portugal, og flere enn 5.000 av disse har funnet sted i januar.

Statsminister Antonio Costa erkjenner at landets sykehus er under et «gigantisk press». Regjeringen takket mandag ja til hjelp fra Tyskland, etter at det ble registrert mer enn 300 dødsfall knyttet til covid-19 på ett og samme døgn.

Samtidig viste TV-bilder at ambulanser med pasienter sto ventende i kø utenfor Lisboas største sykehus. Tyskland bidrar med medisinsk personell, 150 feltsenger og respiratorer.

Det ble torsdag donert mat til ambulansearbeidere som måtte vente i timevis utenfor sykehuset. Foto: Armando Franca / AP / NTB

Portugal står i «en særlig dramatisk situasjon», sa den tyske forsvarsministeren Annegret Kramp-Karrenbauer.

– I slike tider er solidaritet i Europa uvurderlig, la hun til.

Østerrikes statsminister Sebastian Kurz sa i helgen at Østerrike er villige til å ta inn pasienter fra Portugal på landets intensivavdelinger. Den spanske regionen Extremadura, som grenser til Portugal, tilbød seg å hjelpe tirsdag.

EUs kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarcic, tvitret tirsdag at de følger nøye med på «den kritiske situasjonen» i Portugal, og er klare til å hjelpe om de blir spurt.

Nye tall fra Israel: Vaksine hindrer smittespredning

Statsminister Antonio Costa var onsdag på Alvalade Health Center, hvor de startet vaksineringen av personer over 80 år. Foto: ANDRE KOSTERS/POOL / LUSA POOL

Portugal er for tiden landet som er hardest rammet av covid-19 i verden.

I landet, som har 10 millioner innbyggere, ble det registrert 36,7 døde og 1.605 smittede per 100.000 innbyggere i løpet av de to siste ukene, ifølge oversikten til Johns Hopkins-universitetet. Det er betydelig avstand til andre land på lista i begge kategorier.

Santa Maria-sykehuset i Lisboa, et av landets to største sykehus, tok inn 333 nye koronapasienter tirsdag. I alt 350 senger er satt av til koronapasienter på sykehuset, og det var kun seks ledige sengeplasser på intensivavdelingen.

Et annet sykehus, som får inn folk fra Amadora- og Sintra-distriktene i forstedene til Lisboa, har slitt med tap av trykk i systemet for distribusjon av oksygen grunnet det økte pasienttrykket.

På et tidspunkt i forrige uke hadde sykehuset 363 koronapasienter samtidig, tre ganger maksgrensen for kapasiteten. De måtte benytte seg av bærbare oksygenflasker for rundt 150 pasienter som lå på respirator, og flere enn hundre av dem måtte hastes til andre sykehus for behandling. Dette førte igjen til mer press på Santa Maria-sykehuset.

Myndighetene ser imidlertid tegn til at den verste fasen nå kan være over. Tirsdag ble det registrert mindre enn 6.000 nye smittetilfeller for andre dag på rad, noe som ikke har skjedd siden 5. januar.

Samtidig falt antall sykehusinnleggelser med covid-19 til 6.775 på landsbasis, hvorav 852 ligger på intensivavdelinger.

Portugal kom seg greit unna den første smittebølgen i fjor, men har slitt med å håndtere den andre, og tydd til kun delvis nedstengninger. Etter at smitteverntiltakene ble lettet over jul, fikk den mer smittsomme britiske virusvarianten fotfeste.

I midten av januar, etter raskt tiltakende smitte, ble regjeringen tvunget til å stenge ned på nytt. Skoler ble stengt en uke senere.

– Portugal er nå det verste landet i verden. Men vi ser allerede tegn til forbedring, sier virolog Pedro Simas til nyhetsbyrået AFP.

Han og andre eksperter, som er blitt sitert i portugisiske medier, tror at det verste nå er forbi i flere regioner, og at infeksjonsraten i området rundt hovedstaden Lisboa er i ferd må å nå en topp.