Ved et rådgivningssenter i New Jersey møtes barn som har mistet noen i nær familie.

Se dokumentaren «Beautiful Something Left Behind»

Fra dokumentaren «Beautiful Something Left Behind» Sammen deler de erfaringer og snakker om liv, død, sorg og savn.

Fra dokumentaren «Beautiful Something Left Behind» Dokumentaren «Beautiful Something Left Behind» følger noen av dem som må lære seg å leve med sorgen. Hvordan snakker man med barn som har mistet en de elsker?

Fra dokumentaren «Beautiful Something Left Behind» Gjennom ett år har den danske regissøren Katrine Philp fulgt hovedpersonene Kimmy, Nicky, Peter, Nora, Nolan og Mikayla.

Hele filmen, som vant «Grand Jury Award» for beste dokumentar på festivalen South by Southwest i 2020, kan du som VG+-abonnent i videovinduet under.

VG har kun rettigheter til å vise «Beautiful Something Left Behind» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 9 år.