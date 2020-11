GOD STEMNING: På republikanernes valgvake i Pinellas County på Floridas vestkyst feirer de Trump-seier i Florida – før resultatet er offisielt. Foto: Gisle Oddstad, VG

Trump vant Florida: Full jubel på valgvake

PINELLAS COUNTY/MIAMI (VG) Donald Trump var avhengig av Florida for å kunne vinne presidentvalget. Etter en intens valgthriller er presidenten utropt til vinner i den viktige delstaten.

Oppdatert nå nettopp

Målingene vekslet natt til onsdag mellom å vise Donald Trump (74) og Joe Biden (77) i ledelsen, men på tampen ble det tydelig at Trump gikk mot seier i den viktige vippestaten.

Han er er nå utropt som vinner i Florida av amerikanske Fox News og en rekke andre amerikanske medier, og vil dermed ta meg seg alle de 29 valgmennene fra sin egen hjemstat.

Bli oppdatert på hvordan det ligger an: Valgthriller i viktige Texas

På Clearwater Beach på Floridas vestkyst samlet rundt hundre Trump-tilhengere seg på et hotell for å følge valgvaken.

forrige







fullskjerm neste

På storskjermen ble valgsendingen til Fox News sendt, og Trump-velgerne tok seg en drink ved rundbordene før resultatene begynte å tikke inn. Bordene var dekorert med Trump-pappfigurer og heliumballonger med det amerikanske flagget.

Mens valgresultatene tikket inn, vekslet de mellom å juble høyt og å sitte i taushet: Ingen turte helt å slippe jubelen løs før seiere var et faktum.

Se bildene fra valgvaken:

forrige



























fullskjerm neste Alle foto: Gisle Oddstad

Cliff Gephart, som er en av arrangørene, var likevel sikker på Trump-seier i Florida – og i USA som sådan:

– Jeg er sikker på at Trump vil vinne, sier han og legger til:

– Pinellas har lenge vært et lilla fylke, litt blått og litt rødt. Det har alltid vært tett, men det ender som regel på den røde siden.

Bli med til Trumps bakgård: Fra palmesus til fattighus på 45 minutter

Og da Fox News omsider meldte Trump-seier i delstaten like etter klokken 05 norsk tid, sto jubelen i taket.

Så reiste flere av de oppmøtte seg umiddelbart for å gå hjem – da var valget avgjort, mener de.

Før kunngjøringen, var det imidlertid misnøye mot Fox News i Pinellas. Kanalen anses å være Trump-vennlig, men brukte lang tid på å kunngjøre seier til Trump, mente presidentens velgere.

– Han leder klart, men de tør ikke å kunngjøre seieren, sa Gephart over mikrofonen, til buing fra salen.

VGs valgstudio: Ferske prognoser og siste nytt

Slik er den foreløpige fordelingen av valgmenn mellom Trump og Biden fra DPA:

Viktig velgergruppe

Amerikanske medier skriver at den viktige velgergruppen latinos (folk med bakgrunn fra Sør- og Mellom-Amerika) kan ha vært svært viktig for valgresultatet i delstaten.

De utgjør rekordhøye 17 prosent av alle de registrerte velgerne i den avgjørende vippestaten, ifølge Pew Research Center.

Ifølge valgdagsmålinger fra NBC ser det nemlig ut til at denne gruppen har stemt jevnere enn de tradisjonelt sett gjør i andre delstater. CNN melder at litt over halvparten, ifølge foreløpige tall, har stemt på Biden, mot rundt 62 prosent som stemte på Hillary Clinton i 2016.

Fikk du med deg? Derfor elsker cubanerne Trump

Cubanere i delstaten har tidligere fortalt til VG at de stemmer republikansk fordi de frykter at demokratene skal innføre sosialisme og i verste fall kommunisme i USA, og styrke relasjonene til Castro-regimet på Cuba – et budskap Trump-kampanjen vet å spille på.

Publisert: 04.11.20 kl. 01:36 Oppdatert: 04.11.20 kl. 06:01