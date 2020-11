Trump-jubel for Florida-tall: − Jeg er sikker på at Trump vil vinne

PINELLAS COUNTY/MIAMI (VG) Donald Trump sies å være avhengig av Florida for å vinne presidentvalget. Etter en intens valgthriller ser det ut til at han vil klare å sikre seieren i hjemstaten.

Totalt 29 valgmenn står på spill, og vinneren får med seg alle sammen. Resultatene herfra er ventet snarlig, og målingene har vekslet mellom å vise Trump og Biden i ledelsen.

Og helt på tampen ser det ut til å Trump går mot seier i den viktige delstaten, ifølge amerikanske medier.

På Clearwater Beach på Floridas vestkyst har rundt hundre Trump-tilhengere samlet seg på et hotell for å følge valgvaken.

På storskjermen vises Fox News. Trump-velgerne sitter rolige rundt rundbordene, som er dekorert med Trump-pappfigurer og heliumballonger med det amerikanske flagget.

Slik er den foreløpige fordelingen av valgmenn mellom Trump og Biden:

Mens valgresultatene tikker inn, veksler de fremmøtte mellom å juble høyt og å sitte i taushet, og stemningen i lokalet kan best beskrives som en virkelig jojo-stemning.

Cliff Gephart, som er en av arrangørene, føler seg likevel sikker på Trump-seier:

– Jeg er sikker på at Trump vil vinne, sier han og legger til:

– Pinellas har lenge vært et lilla fylke, litt blått og litt rødt. Det har alltid vært tett, men det ender som regel på den røde siden.

Mens han snakker melder en høyttalerstemme i lokalet om en foreløpig svak ledelse til presidenten. Det utløser høylytt jubel og rop om «Trump, Trump, Trump».

VGs valgstudio: Ferske prognoser og siste nytt

Før valgdagen besøkte VG de samme Trump-tilhengerne på kaffebaren Conservative Grounds:

– Trump gjorde det han lovet

Kort tid før valglokalene stengte i Florida, snakket VG med flere velgere på vestkysten av delstaten. Fylket er et av de mest avgjørende distriktene i vippestaten.

Clyde Griffin (82), som står utenfor valglokalene med Trump-skilt og Trump-maske, sier han har stemt på republikanerne de siste 14 årene. Før det stemte han på Det demokratiske partiet.

Blir med til Trumps bakgård: Fra palmesus til fattighus på 45 minutter

– Det var demokratene som forlot meg. De tok jobber, ga dem bort til Kina, hevet skattene og fjernet seg fra Gud. Den siste gode demokratiske presidenten var John F. Kennedy. Etter han ble drept, begynte partiet å gå feil vei, mener 82-åringen.

Fikk du med deg? Derfor elsker cubanerne Trump

Griffin er opprinnelig fra Baltimore i Maryland, en demokratisk stat, men har bodd her i Florida i seks år. De siste to ukene har han stått opp tidlig hver dag for å stille seg opp utenfor valglokalene.

Nå er det over.

HÅPER PÅ TRUMP: 82 år gamle Clyde Griffin har stått utenfor valglokalene i Pinellas County med Trump-effekter hver eneste dag i to uker. Foto: Gisle Oddstad

– Det har vært slitsomt, innrømmer 82-åringen.

– Jeg sto slik i 2016 også. Da sto jeg alene her. Men se nå, så mange vi er! sier Griffin og peker mot de andre Trump-tilhengerne langs veien.

– Vi er mange fordi Trump gjorde det han lovet at han skulle gjøre.

Kampen om seniorene: Trump skaper trøbbel i eldreparadis

Langs veien står også Jace Oetting (35) med sin Trump-plakat. Han ble overbevist av Trump i 2016, og stemte på republikanerne for første gang ved forrige presidentvalg. Tidligere stemte han på demokratene.

– Trump vekket meg politisk. Jeg likte entusiasmen hans og løftene han kom med – som han har holdt. Jeg har hatt det helt «great» de fire siste årene, sier Oetting til VG.

På en fortauskafé i Pinellas møter VG 37 år gamle Courtney Miller. Hun tar en drink sammen med kjæresten og svigerfaren, for å ta en liten pause fra valgkaoset. I motsetning til Griffin og Oetting, som står på gaten med sine Trump-plakater, har Miller gitt sin stemme til demokratenes kandidat Joe Biden (77).

– Jeg følte det var det beste valget for meg, for landet mitt og for vår fremtid, sier Miller, men legger til at hun ikke er så entusiastisk for Biden som person.

– Som forretningskvinne har også Trump politikk jeg støtter. Men av valget mellom to onder ble det Biden.

Men visepresidentkandidat Kamala Harris har overbevist Miller. Og det at Harris er en svart kvinne, som Miller selv, appellerer.

Les mer: I natt kan Kamala Harris bli historisk

Publisert: 04.11.20 kl. 01:36 Oppdatert: 04.11.20 kl. 02:53