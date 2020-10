DEMONSTRERER: Flere tusen polakker har den siste uken demonstrert i Warszawa og andre polske storbyer mot innstramningene i abortloven. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Nye demonstrasjoner mot abortlov i Polen

Demonstranter trosser strenge coronaregler og fortsetter protestene i Polens hovedstad Warszawa mot en rettskjennelse som vil forby nesten alle aborter.

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

– Vi er forberedt på å kjempe til siste slutt, sa Marta Lempart, medgrunnlegger av Kvinnenes streikebevegelse, til pressen fredag.

Sikkerhetstiltakene var strenge, og både militærpoliti og ordinært politi var utplassert i påvente av den varslede demonstrasjonen.

I løpet av ni dager på rad med demonstrasjoner har det vært sammenstøt mellom aktivister fra ytre høyre og demonstranter.

Onsdag deltok over 400.000 mennesker i stort sett fredelige demonstrasjoner over hele Polen.

Bakgrunn: Abortforbud i Polen skaper sinne: «Dette er krig»

Risikerer straff

Arrangørene håpet på forhånd at like mange ville reise til hovedstaden for å delta i fredagens demonstrasjon. Flere mindre protester var også ventet i andre polske byer som Krakow og Wroclaw.

Kvinnerettsaktivister risikerer straffeforfølgelse siden alle samlinger med mer enn fem personer nå er forbudt på grunn av pandemien.

Landet satte fredag smitterekord for fjerde dag på rad, med over 21.600 nye tilfeller.

les også VG i WARSZAWA: Tusenvis til Polens gater til tross for smitterekord: – Jeg har ikke noe mer å tape

Se flere bilder i galleriet under:

forrige









fullskjerm neste ABORTDEMONSTRANTER: Flere polakker tok fredag til gatene for å vise sin misnøye mot ytterligere innstramninger i landets strenge abortlovgivning.

Presidenten griper inn

For en uke siden fastslo landets grunnlovsdomstol at alle aborter er ulovlige, med mindre mors liv er i fare eller graviditeten skyldes incest eller voldtekt.

Fredag opplyste Polens president at han vil fremme et lovforslag som åpner for abort, dersom det er klart at fosteret ikke kan overleve etter fødselen.

Andrzej Duda vil dermed lette noe på den nye innstrammingen. Selv om han vil tillate abort dersom fosteret har svært alvorlige avvik, skriver Duda på sin nettside at retten til liv er absolutt.

Ulovlige aborter

Presidenten mener at dersom barnet ikke vil være i stand til å leve, er beskyttelsen av det livet ikke lenger noe mennesker rår over.

Demonstrantene har i hovedsak rettet raseriet mot det konservative og ultrakatolske regjeringspartiet PiS, hvis medlemmer tok abortloven til grunnlovsdomstolen.

Polen har allerede en av de strengeste abortlovene i Europa. Landet har færre enn 2.000 lovlige aborter i året, men kvinnerettsgrupper anslår at rundt 200.000 kvinner får utført abort enten ulovlig eller i utlandet.

Publisert: 30.10.20 kl. 20:43

Les også

Mer om Polen Abort Warszawa Voldtekt