FORLIS: Denne gummibåten delte seg i to idet passasjerene om bord var i ferd med å bli berget utenfor kysten av Libya onsdag morgen. Foto: Sergi Camara / AP

Gummibåt med migranter revnet: Seks døde

Seks personer mistet livet da en overfylt gummibåt på vei mot Europa revnet i Middelhavet onsdag. 111 mennesker ble berget.

Det melder den spanske hjelpeorganisasjonen Proactiva Open Arms.

Redningsmannskapet søkte ifølge nyhetsbyrået AP i flere timer før de klarte å lokalisere båten i internasjonal farvann nord for Libya onsdag morgen.

Hjelpeorganisasjonen var akkurat ferdig med å dele ut redningsvester og munnbind, og var i ferd med å hente opp passasjerene da gummibåten revnet og passasjerene havnet i det kalde vannet.

111 personer ble reddet opp av sjøen, blant dem to spedbarn. Det ene barnet, en seks måneder gammel jente, døde etter å ha blitt hentet opp, skriver Open Arms på Twitter. Fem andre personer var allerede døde da de ble hentet opp av vannet.

HJELP: Menneskene om bord i gummibåten blir møtt av redningsmannskaper fra den spanske hjelpeorganisasjonen Proactiva Open Arms.

Laura Lanuza, talsperson for Open Arms, sier til AP at organisasjonen har bedt italienske og maltesiske kystmyndigheter om øyeblikkelig evakuering av seks personer som er tilstanden er kritisk for. Blant dem er to babyer og deres mødre og en gravid kvinne.

Ifølge organisasjonen hadde båten vært på vannet i om lag to dager.

Tidligere denne uken døde 13 personer i et annet forlis nord for Libya, ifølge FN. Så langt i år har mer enn 575 mennesker druknet i Middelhavet på vei mot Europa, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Publisert: 12.11.20 kl. 09:23

