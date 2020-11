Trumps trussel om Høyesterett: Vanskelig å stanse stemmeopptelling

Donald Trump truer med å bruke Høyesterett til å stanse opptellingen av poststemmer. Selv med støtte fra fem av ni dommere, så vil det kunne bli vanskelig, spår ekspert.

Nilas Johnsen

Grafikk: TOM BYERMOEN

Nå nettopp

I en tale i natt sjokkerte president Donald Trump nok en gang omverden.

– Vi kommer til å gå til Høyesterett. Vi vil at all stemmegivning skal stoppe. Vi vil ikke at de skal finne stemmesedler klokken 4 om morgenen og legge dem til på lista, sier Trump.

– Dette er en svindel mot det amerikanske folk, en skam for landet vårt. Så langt jeg kan se har vi vunnet, fortsatte han.

Trump har fått kraftig motbør for uttalelsene, og selv flere ledende republikanere mener han går for langt.

Biden-kampanjen om Trumps tale: − Skandaløst

Vanskelig å endre

Men det er også usikkerhet om nøyaktig hva Trump mener med å «gå til Høyesterett».

Professor i privatrett ved Universitetet i Oslo, Geir Stenseth, er ekspert på forholdet mellom amerikansk rettsstat og demokrati. Han mener Trump trolig viser til at han vil be Høyesterett gjøre om på den midlertidige beslutningen om å tillate utsatt opptelling av poststemmer i Pennsylvania.

– Det ble fire mot fire da Høyesterett behandlet dette, men det var før Trump hadde fått innsatt konservative Amy Coney Barret.

– Betyr ikke det at Trump kan få støtte fra fem mot fire dersom saken vurderes på nytt?

– Dersom saken vurderes på nytt så vil det være snakk om noe annet enn de vurderte sist. Da skulle de vurdere om man skulle nekte Pennsylvania å gi forlenget frist for opptelling; mens nå vil det vøre snakk om å underkjenne stemmer som innen man kommer til Høyesterett allerede vil være opptalt. Det er vanskelig å se for seg.

Florida i 2000

Eksperten viser til en rettsavgjørelse i Texas, om å opprettholde at et såkalt «drive-in» stemmelokale kunne gi gyldige stemmer, er et eksempel på at å forkaste stemmer som allerede er godkjent, er vanskelig.

Stenseth mener også at prosessen rundt de omstridte stemmene i Florida i valget i 2000, da George W. Bush til slutt slo Al Gore etter omtelling, skaper presedens.

– Den gang konkluderte man med at det hadde vært ulike regler og rutiner innad i samme stat, og at det dermed brøt med prinsippet om likhet for loven for alle velgere. Men i dette tilfellet så kan en delstat, Pennsylvania, ha egne regler, men så lenge alle innbyggerne i den delstaten hadde samme mulighet til å sende inn poststemmer, så er det likhet for loven, forklarer eksperten.

Under kan du se VGs grafiske oversikt over hva som kan skje videre i valgdramaet i USA nå:

Publisert: 04.11.20 kl. 17:30