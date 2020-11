KAN AVGJØRE: Valgdistrikter som Beaver kan bli viktige for å avgjøre hvem av presidentkandidatene som vinner Pennsylvania. Nå sitter 40 personer og teller poststemmene derfra. Foto: Camilla Svennæs Bergland

Her telles de omstridte poststemmene

BEAVER, PENNSYLVANIA (VG) Akkurat nå sitter 40 personer og teller 29.661 poststemmer fra Beaver, Pennsylvania. De kan bli avgjørende for hvem som blir Amerikas neste president.

Nå nettopp

I rettslokalet i Beaver County, en 30 minutters kjøretur utenfor Pittsburgh, telles nå poststemmene.

Alt foregår i kjelleren i lokalet. De 40 personene som jobber der åpner og sorterer konvoluttene med poststemmer før de blir tatt med inn på et lite rom hvor det sitter fem-seks stykker.

En politimann passer på at alt går riktig for seg, og ifølge en lokal journalist er menneskene som jobber der, godkjent av en dommer.

GODKJENTE: Ifølge en lokal journalist er menneskene som jobber i rettslokalet godkjent av en dommer. Stemmene telles i kjelleren i lokalet. Foto: Camilla Svennæs Bergland

Beaver er ett av syv valgdistrikt som ikke begynte å telle poststemmer før i dag.

– Vi håper at de blir ferdig i løpet av dagen, sier valg-kommisjonæren Jack Manning til VG.

I 2016 vant Donald Trump Pennsylvania med kun 44.000 stemmer i en stat med 13 millioner innbyggere. Derfor kan valgdistrikter som Beaver bli viktig for å avgjøre hvem som vinner Pennsylvania.

BEGYNTE Å TELLE POSTSTEMMER I DAG: – Vi håper at de blir ferdig i løpet av dagen, sier valg-kommisjonæren Jack Manning til VG. Foto: Camilla Svennæs Bergland

Beaver ventet til dagen etter stemmelokalene stengte med å telle poststemmene, mens de aller fleste valgdistrikt i Pennsylvania startet da valglokalene åpnet.

Det er ventet at det er flere demokrater enn republikanere som har forhåndsstemt og stemt via posten.

Beaver county stemte på Trump i 2016. Det samme gjorde de andre valgdistriktene som har ventet med å telle stemmene frem til i dag.

Foto: Camilla Svennæs Bergland

Strid om poststemmer

Den siste tiden har det pågått en intens strid om poststemmer i delstaten Pennsylvania.

Torsdag i forrige uke valgte høyesterett å ikke overstyre delstatens regel om at poststemmer som kommer frem opptil tre dager etter valgdagen skal telles, så lenge de er poststemplet på valgdagen.

Dette har fått USAs president Donald Trump til å rase. Han liker ikke at det kan ta dager før et resultat i delstaten er klart, og har allerede truet med advokater.

– De har lagt til rette for en farlig situasjon. Og da mener jeg fysisk farlig, sa Trump under sitt valgmøte i Scranton i Pennsylvania mandag kveld.

Tidligere på kvelden skrev han på Twitter at beslutningen ville kunne føre til stemmejuks og «vold i gatene». Twitter har festet en advarsel ved presidentens melding, fordi de mener den inneholder villedende informasjon.

De tre konservative høyesterettsdommerne Clarence Thomas, Samuel A. Alito og Neil M. Gorsuch har imidlertid uttalt at de ikke utelukker at de kommer til å se på dette med poststemmer igjen etter valget.

Derfor blir poststemmer kom inn senere enn valgdagen klokken 20 lokal tid skilt fra poststemmene som kom inn før valgdagen.

les også Les også: Her frykter de stemmekaos

Kan ta tid å få resultatet

Pennsylvania sitter på hele 20 valgmenn/kvinner, og er akkurat nå den staten som ligger aller lengst etter med å telle stemmer. Resultatet kan komme så sent som på fredag.

Trump ligger rundt 460.000 stemmer foran Biden, et forsprang som er blitt redusert med 150.000 stemmer den siste timen. Det er ventet at en stor andel av omkring 1,4 millioner poststemmer vil gå til Demokratene.

The New York Times skriver at dersom velgermønstrene vi har sett hittil også gjelder når resten av stemmene telles, vil Biden vinne Pennsylvania med 1,8 prosent.

Både Donald Trump og Joe Biden har den siste tiden brukt masse tid i vippestaten, noe som kanskje ikke er så rart når presidenten kun vant delstaten med 44.000 stemmer i 2016.

Publisert: 04.11.20 kl. 20:28