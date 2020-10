HARME MOT MYNDIGHETENE: Med et bilde av Lov- og rettferdighetspartiets leder Jaroslaw Kaczynski fra hans videotale tirsdag fyller tusenvis av demonstranter viktige gater i Polens hovedstad – her med slagordet «Make peace, not PiS». Foto: Harald Henden, VG

Tusenvis til Polens gater til tross for smitterekord: − Jeg har ikke noe mer å tape

WARSZAWA (VG) Begeret er fullt for polske demonstranter. At myndighetene innskrenker kvinners rettigheter midt i en pandemi, må stå for deres regning.

– Jeg putter alt sinnet mitt i disse demonstrasjonene nå. Jeg har ikke noe mer å tape, sier Agnieszka Labuszewska (48).

Hun retter stadig på munnbindet hun har tegnet et rødt lyn på, symbolet på den pågående abortkampen i Polen. Straks bærer det ut i gatene – igjen.

BAKGRUNN: Abortforbud i Polen skaper sinne: «Dette er krig»

Restauranten hennes er på randen av konkurs – og på lørdag bestemte myndighetene at hun kun får servere takeaway. Hjemme sitter datteren alene med fjernundervisning fordi skolen er stengt. Helst skulle hun ha vært der også.

– Dette handler ikke bare om retten til abort. Dette handler om halvparten av landet vårt, kvinnene. Det er en revolusjon for unge folk, som vil leve i et land uten undertrykking, slår Agnieszka fast.

Derfor må hun kjempe. Det er ikke et alternativ å la være.

fullskjerm neste INGENTING Å TAPE: Agnieszka Labuszewska (48) sto på barrikadene under abortkampen «Black protests», for fire år siden. Nå er kulturhuset hennes på randen av konkurs og hun frykter for hva slags land datteren skal vokse opp i.

Samtidig setter Polen nye coronarekorder omtrent daglig: Tirsdag er over 18.0000 nye smittetilfeller registrert, og snart passerer landet over 300.000 smittede. Fredag er folk fra hele Polen ventet å reise inn til hovedstaden for å delte i det som ligger an til å bli blant de største demonstrasjonene så langt siden den nye abortloven ble vedtatt.

Dette er den nye abortloven i Polen Polen har fra før hatt svært streng abortlovgivning, men torsdag i forrige uke vedtok grunnlovsdomstolen at det heller ikke skal tillates med abort dersom fosteret har skader.

Det var denne lovbestemmelsen som fra før dannet grunnlaget for flesteparten av abortene i landet.

Abort kan i prinsippet tillates dersom graviditeten skyldes incest, voldtekt eller er til fare for kvinnens helse.

Polske leger har reservasjonsrett mot å utføre aborter eller skrive ut piller på resept. Det kan derfor ta svært lang tid å finne noen som faktisk vil hjelpe. Vis mer

FULL AV SINNE: Agnieszka Labuszewska (48) er blant tusenvis av demonstranter i Warzawas gater onsdag formiddag og ettermiddag. Fredag ventes tilreisende fra hele landet for å demonstrere i hovedstaden. Foto: Harald Henden, VG

Halvannen time etter at VG treffer Agnieszka i restauranten hennes, marsjerer hun gjennom Warszawas gater sammen med tusenvis av andre. Mange av dem streiker nettopp på grunn av dette. Demonstrantene blokkerer trafikken – og hun roper «Bli med oss politi, bli med oss politi» når hun passerer politifolk som forsøker å holde trafikken i sjakk.

«TV lyver» roper demonstrantene når de passerer statskanalen Telewizja polska. Lokalene er nøye bevoktet av politi.

les også Abortkamp i Polen: Ingen endring i sikte

Mener demonstrantene setter liv i fare

Tirsdag gikk det høyrepopulistiske Lov og rettferdighets-partiets (PiS) leder Jaroslaw Kaczynski hardt ut mot demonstrasjonene han mener er både en trussel for liv og helse – og polske verdier.

Kaszynski erklærer i talen, som er delt i en video på partiets Facebook-gruppe, at myndighetene ikke bare har en rett, men en plikt til å stå imot dem – ikke minst angrep på kirkene. «La oss forsvare Polen» avslutter han.

Voldelige sammenstøt mellom politiet og demonstrantene har allerede funnet sted under demonstrasjonene som har pågått i byer over hele Polen de siste dagene – etter at abortloven som ble vedtatt sist uke innskrenket kvinners mulighet til å ta abort – så det i praksis er omtrent umulig.

Den vanligste utveien er å gå gjennom ideelle organisasjoner som kan hjelpe deg med piller for hjemmeabort – eller hjelpe deg til utlandet.

SJETTE DAG: Det er sjette dag på rad demonstranter tar til gatene både her i Warszawa og i andre deler av landet. Foto: Harald Henden

– Myndighetene burde ikke kjempe mot oss

Blir det krig nå, undres folk i sosiale medier etter Kaszynskis Facebook-tale mot demonstrantene.

– De har sagt de vil sette inn forsvaret. Vel, myndighetene burde begynne å jobbe med oss, ikke kjempe mot oss. De gjemmer seg bak pandemien. De har dolket oss i ryggen, og de trodde alle skulle bli hjemme nå på grunn av pandemien, sier Agnieszka.

At demonstrantene bruker den nye abortloven for å samle seg ulovlig i gatene under en pandemi vil hun ha seg frabedt.

– De hadde hele sommeren på å forberede seg på denne smittebølgen, på å skaffe helsepersonell og øke kapasiteten på sykehusene.

– Hva burde de gjøre med den situasjonen, mener du?

– De burde gjøre noe. De har stengt restaurantene, men holder kirkene åpne. Det er dit de gamle går.

fullskjerm neste PÅ VAKT: Politiet holder vakt utenfor inngangen til statskanalen når demonstrantene marsjerer forbi.

Trillende på en sykkel sørger Dorotha Matula for at folk ikke kommer for tett på.

– Det er første dag jeg deltar i demonstrasjoner. Men jeg er redd for å bli smittet. Halve familien min, som bor i en annen by, er smittet. Halvparten av vennene mine er smittet, og kunne derfor ikke komme i dag.

– Hvorfor deltar du likevel?

– Myndighetene må gjøre noe. Vi er fortsatt her – i gatene. Vi er millioner av mennesker som er uenig med dem. Jeg vil ha menneskerettigheter, sier Matula.

– Derfor deltar jeg.

Publisert: 28.10.20 kl. 21:02

