NÆRE VENNER: Kamala Harris og Derreck Johnson har kjent hverandre siden de gikk på videregående skole. Foto: Privat

Kamala Harris’ venn til VG: – Tar ikke et nei for et nei

SAN FRANCISCO (VG) Derreck Johnson har kjent Kamala Harris i over 40 år. Han mener den kommende visepresidenten har akkurat de egenskapene som trengs for å samle et splittet USA.

Linn Kongsli Hillestad

Jason Henry (foto)

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er så overlykkelig, det kjennes som jeg befinner meg i en dagdrøm, sier Derreck Johnson til VG.

Han har kjent Kamala Harris i over 40 år, fra de var 16 år gamle. Med tiden er de blitt så nære venner at de kaller hverandre «kusine» og «fetter».

Da hun og Joe Biden lå an til å tape presidentvalget tirsdag kveld, ble Johnson kvalm.

– Jeg har omtrent ikke sovet siden. Jeg var ekstremt opprørt ved tanken på fire år til med den nåværende presidenten, sier han.

Lørdag kunne Derreck Johnson slippe lettelsen løs, i likhet med mange andre i erkedemokratiske California. Her trakk tusenvis til gatene da Joe Biden ble utnevnt til valgvinner etter en uhyre knapp valgseier i Pennsylvania.

I den tradisjonsrike bydelen Castro i San Francisco danset over tusen mennesker i en spontan gatefest. Blant de feststemte menneskene var Vlad Gavrilovs, som hadde knyttet et EU-flagg rundt skuldrene.

– Dette har vært en vanskelig uke for alle. Det har vært noen vanskelige år, sier Gavrilovs.

Han kommer opprinnelig fra Latvia, men har bodd i USA i 20 år.

– Jeg er veldig glad for at USA nå vil komme nærmere Europa igjen, sier han.

fullskjerm neste FOLKEFEST: Over tusen mennesker samlet seg til gatefest i Castro i San Francisco på lørdag for å feire Demokratenes valgseier.

Frykter vold

Devon McKeever har tredd en badebukse med det amerikanske flagget over hodet, og over har han en festhatt i gull. I hånden holder han en åpen flaske musserende vin.

– Vi feirer at amerikanerne har skrapt Donald Trump vekk fra skoene våre, sier han.

Samtidig prøver McKeever å undertrykke frykten for at de neste månedene skal bli voldelige i USA. President Donald Trump har sagt han ikke vil gi fra seg presidentskapet uten kamp, og den høyreekstreme gruppen Proud Boys har varslet protester.

– Det er veldig uklart hva som kommer til å skje fremover, og det hjelper ikke akkurat at vår nåværende president sår tvil om den demokratiske prosessen, sier McKeever.

FESTSTEMT: Devon McKeever (i midten) feirer sammen med vennene sine i det tradisjonsrike nabolaget Castro i San Francisco. Foto: Jason Henry / VG

Selv om Donald Trump tapte, fikk han flere stemmer enn ved valget i 2016. En av de største utfordringene til den kommende administrasjonen, vil være å samle et dypt splittet folk.

Kamala Harris’ ungdomsvenn, Derreck Johnson, mener den kommende visepresidenten har alt som trengs for å samle landet.

– Hun vil ta tyren ved hornene, hun kommer ikke til å nøle. Jeg tror hun vil omfavne alle de som ikke stemte på henne og snakke til dem også, sier han.

– Men hvordan skal hun få dem til å lytte?

– Jeg tror hun kan komme langt med sin nåde og utholdenhet. Kamala tar ikke et nei for et nei, og når jeg sier det, mener jeg det ikke på en negativ måte. Jeg mener at hun vil kjempe og kjempe og kjempe. I tillegg er hun fantastisk flink til å bringe sammen for å ha slike samtaler som vi trenger akkurat nå, sier Johnson.

– Hun kommer til å bli den mest fantastiske visepresidenten vi noensinne har hatt. Jeg kan garantere det!

Venninnene forteller: Slik er Kamala Harris

DEN GANG DA: Derreck Johnson og Kamala Harris da de var i 20-årene. Foto: Privat

– En inspirasjon

Johnson pleier vanligvis å tilbringe valgkvelder sammen med Kamala Harris, men i år ble et unntak ettersom han selv stilte som kandidat i lokalvalget i Oakland, nabobyen til San Francisco.

– Hun sendte meg en tekstmelding på valgdagen, og den viser akkurat hva slags person hun er. Hun skrev: «Lykke til i dag, kjære. Så stolt av deg». Samme dag som hun selv stiller til valg som visepresident i USA. Det var bare sprøtt, sier han.

HYLLES: Mange av demonstrantene i San Francisco var ekstra stolte av at en av «deres egne», Kamala Harris, er valgt inn i den nye administrasjonen. Foto: Jason Henry / VG

I Oakland, som er Kamala Harris’ fødeby, hadde også store menneskemengder trukket ut i gatene på lørdag. Jublende demonstranter ble møtt av tutende biler.

– Som kvinne, synes jeg det er fantastisk at Kamala Harris blir visepresident. Dette er et fantastisk øyeblikk for landet vårt, og det betyr så mye for meg og datteren min, sier Katie D’Angelo til VG.

VRAKET: Restene av en Trump-piñjata i en søppelkasse i San Francisco. Foto: Jason Henry / VG

Ungdomskamerat Derreck Johnson beskriver Harris som en stor inspirasjon.

– Jeg har alltid beundret henne. Hun har en indre skjønnhet som gjør at man trekkes mot henne. Og hun kan snakke med hvem som helst, fra hjemløse til milliardærer, sier han.

– Jeg kunne ikke ha vært stoltere av å være hennes gode venn.

Publisert: 08.11.20 kl. 10:46