Full fest etter Biden-seier

PENNSYLVANIA/WASHINGTON/OAKLAND (VG) Det er nå full jubel og folkefest flere steder i USA, som utenfor tellelokalet i Philadelphia i den avgjørende vippestaten Pennsylvania.

Det var fryktet voldelige sammenstøt i etterkant av valget, uansett utfall. Men foreløpig har det ikke vært de store sammenstøtene.

I den avgjørende vippestaten Pennsylvania er det nå full folkefest i gatene etter at demokratenes kandidat Joe Biden ble utpekt til ny president. Hundrevis av Biden-supportere har møtt opp for å feire seieren.

Se demokratenes reaksjoner i Philadelphia da Joe Biden ble utpekt til ny president:

Selv om de største mediene nå har utpekt Biden som vinner av det amerikanske presidentvalget, pågår det fremdeles formelle prosesser i opptellingen, og resultatet er ikke gjort offisielt.

Videre bestrides resultatene i flere delstater av den sittende presidenten. Donald Trump og hans team har ikke lagt frem bevis på sine anklager om valgjuks.

– Betryggende

– Jeg er så gira! Det er endelig tid for å bli kvitt Donald Trump og endelig få inn Joe Biden, roper en glad Biden-supporter bak munnbindet.

– Det har vært veldig stressende, av og på. Jeg var veldig usikker på hvordan det skulle gå. Men i morges drakk jeg morgenkaffen min, og de ringte det inn!, fortsetter han.

– Hva tenker du om at alle disse menneskene stiller opp her i dag og skaper denne atmosfæren?

– Det er veldig betryggende. Veldig betryggende å vite at det amerikanske folket kom sammen som en nasjon og endelig ble kvitt Donald Trump.

På andre siden av gaten i Philadelphia står Trump-supportere og spiller høy musikk og gamle taler fra Trump, mens Biden-supportere svarer med å danse til musikken.

Rundt veives det både med amerikanske flagg, plakater og regnbueflagg, og folk hopper og danser av glede i gatene.

– Jeg er glad. Dette er en gledesfull dag for USA og demokratiet. Vi var klare for en endring, og det er det vi har håpet på siden tirsdag, sier en av de fremmøtte til VG.

Her feirer de i gatene i Washington DC:

FEIRER: Joe Biden er utpekt som USAs neste president og det feires i gatene i Washington DC.

I Kamala Harris’ fødeby Oakland har store menneskemengder trukket ut i gatene. Jublende demonstranter med Biden/Harris-plakater blir møtt av tutende biler. I en av hovedgatene har to DJ-er satt opp et miksebord, og jublende mennesker danser ut i veien hver gang det blir rødt lys.

– Joe Biden vil bringe ro og verdighet til Det hvite hus, og som kvinne, synes jeg det er fantastisk at Kamala Harris blir visepresident. Dette er et fantastisk øyeblikk for landet vårt, og det betyr så mye for meg og datteren min, sier Katie D’Angelo til VG, som står sammen med datteren Brooke i gaten.

– Jeg føler meg så heldig at landet vårt har tatt det riktige valget. Jeg er så glad for at vi kan være ute i gatene og feire nå, sier Gabe Alves, som står med en plakat med «Du er sparket» skrevet på.

Se supporterne feire i Oakland:

Biden har vunnet det amerikanske valget med størst antall stemmer i amerikansk historie. Samtidig blir Kamala Harris den første kvinnelige visepresidenten noen gang i USA.

– Amerika. Jeg er beæret over at dere har valgt meg til å lede det storslåtte landet vårt, skriver Biden på Twitter.

Publisert: 07.11.20 kl. 20:05 Oppdatert: 07.11.20 kl. 20:41