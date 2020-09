I VIPPESTAT: USAs president Donald Trump holdt tirsdag kveld et velgermøte i en flyplasshangar i Moon Township i Pennsylvania. Foto: DAVID MAXWELL / EPA

Trump med nytt angrep på Ilhan Omar: – Hvordan gjør landet ditt det?

Fra talerstolen i Pennsylvania gikk USAs president Donald Trump nok en gang til angrep på den demokratiske kongressrepresentanten Ilhan Omar. Hun svarer med å si at han styrer USA som et barn.

For mindre enn 10 minutter siden

Sommeren 2019 var Minnesota-representanten Ilhan Omar i sentrum av nyhetsbildet verden over, etter at tilhørere på et Trump-arrangement i North Carolina ropte «Send henne tilbake!», «Send henne tilbake!»

Da hadde USAs president allerede skrevet på Twitter at Omar og tre andre kvinnelige kongressrepresentanter kjent som «The Squad» kunne dra tilbake dit de kom fra.

Ilhan Omar kom til USA som flyktning fra Somalia da hun var barn.

Bakgrunn: Ber kvinnelige demokrater med innvandrerbakgrunn forlate USA

STILLER TIL GJENVALG: Ilhan Omar på tur til hjemstaten Minnesota 5. august. Foto: Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Til velgere i Moon Township i Pennsylvania natt til onsdag, antydet Trump igjen at USA ikke er Omars land.

– Vi kommer til å vinne Minnesota på grunn av henne. Hun forteller oss hvordan vi skal styre landet vårt. Hvordan gjorde du det der du kom fra? Hvordan gjør landet ditt det? sa Trump og la til:

– Hun forteller oss hvordan vi skal styre landet vårt.

Kort tid etter Trumps tale kom Omar med følgende svar til den sittende presidenten:

– For det første er dette mitt land og jeg er et medlem av Representantenes hus, som stilte deg for riksrett. For det andre flyktet jeg fra borgerkrig da jeg var åtte år gammel. En åtte-åring styrer ikke et land selv om du styrer landet som en, skriver hun på Twitter.

USAs president har flere ganger fått kritikk for sine kommentarer om Omar og resten av firkløveret i «The Squad» – Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), Rashida Tlaib og Ayanna Pressley, som alle er venstreorienterte kvinner med minoritetsbakgrunn.

Trump svarer på kritikken: «Ikke fornøyd» etter at tilhengere ropte «send henne tilbake»

I et intervju med VG 19. september sa Trumps tidligere kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci at det var nettopp behandlingen av «The Squad» som fikk ham til å offentlig vende seg mot presidenten:

– Presidenten ba dem om å dra tilbake til landene de opprinnelig kom fra. Tre av dem er født i USA, en er blitt statsborger, og alle fire er demokratisk valgt inn i Kongressen. Det var den siste dråpen for meg.

Se dokumentaren «Time for Ilhan» på VG+

Uttalelsene fra Trump om at de fire kvinnene kunne dra tilbake dit de kom fra ble også fordømt som rasistiske i en avstemning i den amerikanske kongressen. Senator Kamala Harris, som nå er demokratenes visepresidentkandidat, kalte dem «avskyelige», «feige» og «fremmedfiendtlige».

Trump selv har forsvart uttalelsene sine og sagt at han «ikke har rasistisk bein i kroppen».

Ilhan Omar ønsket velkommen hjem: Vil fortsette å «være et mareritt» for Trump

Publisert: 23.09.20 kl. 04:20

Les også

Mer om Trump