GIGA: Med øyne så store som baseballer. Hvor Stan skal bo i fremtiden avgjøres høyst sannsynlig på auksjonen som avholdes hos Christies i New York den 6. oktober. Foto: Mary Altaffer / AP

T. Rexen Stan skal under hammeren

Har du penger til overs og god plass kan du jo by på Stan, et av verdens mest komplette skjeletter av den fryktinngytende Tyrannosaurus Rex. Stan skal under hammeren den 6. oktober.

Enn så lenge står giganten, som levde for rundt 67 millioner år siden, i Rockefeller Center hos auksjonshuset Christies i New York. Det melder både CNN og The New York Times.

Prisanslaget på dinosauren, som publikum kan beundre gjennom vinduene frem til den 21. oktober, ligger mellom seks og åtte millioner dollar (56–75 millioner kroner).

De siste 20 årene har Stans hjem vært Black Hills instituttet i Sør-Dakota hvor paleontologer har forsket på ham. De har blant annet funnet skader i skallen og ribbein som kan ha blitt forårsaket av slåsskamper med andre T. rexer.

Forrige gang en så komplett tyrannosaurus rex ble auksjonert bort skal ha vært i 1997. Da gikk «Sue» for 8,36 millioner dollar (nesten 78 millioner kroner) til det naturhistoriske Field museet i Chicago. Nå håper Christies, ifølge New York Times, at denne rekorden skal bli slått.

Skjelettet er oppkalt etter Stan Sacrison, en amatør paleontolog, som fant «beinrangelet» i 1987 på en privat eiendom nordvest i USA.

Selve utgravningen skjedde fem år senere og dinosauren ble deretter tatt med til Black Hills instituttet i Sør-Dakota for geologisk forskning.

Det tok mer enn 30 000 timer med manuelt arbeid å grave ham ut og sette Stan sammen igjen. I levende live ville Stan ha veid 7–8 tonn eller om lag like mye som to afrikanske elefanter og vært utstyrt med sagtannete tenner opptil 28 cm lange.

Stan, som består av 188 bein, er i dag nesten fire meter høy og 12 meter lang, halen inkludert.

Publisert: 17.09.20 kl. 04:55

