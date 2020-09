Foto: HANDOUT / Corpo Forestale dello Stato

Europas «mest ettersøkte»: Tatt etter 42 dager på rømmen

Etter seks uker på rømmen er brunbjørnen kalt Papillon fanget.

Oppdatert nå nettopp

Etter å ha rømt fra innhegningen sin var brunbjørnen ved kodenavnet M49 på rømmen i 42 dager. Denne uken ble bjørnen fanget av jegere i den italienske provinsen Trento.

Den 149 kilo tunge bjørnen rømte fra innhegningen ved Casteller centre, noen minutter unna Trento etter å ha brutt seg ut. Årsaken til at bjørnen var plassert i en innhegning, var faktisk at den tidligere har havnet på avveie.

RØMNINGSVEIEN: Det var her bjørnen brøt opp gjerde i innhengningen. Foto: HANDOUT / Corpo Forestale dello Stato

M49 har nemlig tidligere vært kjent som «Europas mest ettersøkte bjørn», og er kjent som en «rømningsekspert».

Det er nettopp det som er årsaken til at bjørnen har fått kallenavnet Papillon som er basert på forfatteren Henri Charriéres memoar om rømningen fra et fransk fengsel. Boken ble filmatisert i 1973.

Første gangen bjørnen rømte var 15. juli i 2019. Den ble da ikke fanget igjen før 29 april i år, altså litt over ni måneder etter at den rømte. Da klatret bjørnen over tre elektriske gjerder og en fire meter høy barriere.

Da fikk jegerne tillatelse til å skyte bjørnen.

– Det faktum at bjørnen har klart å klatre over et elektrisk gjerde med syv ledninger på 7.000 volt viser hvor farlig den er. Dette er snakk om et offentlig sikkerhetsproblem, sa presidenten i Trento-provinsen Maurizio Fugatti da.

Nå har rømningseksperten fått operert inn en sporer som kan følge med på bevegelsene dersom det skulle bli en lignende episode i fremtiden.

Husker du denne? Da joggeren kom rundt svingen, hoppet det en nysgjerrig svartbjørn ut av busken.

Publisert: 11.09.20 kl. 09:36 Oppdatert: 11.09.20 kl. 10:00

Mer om Dyr Italia