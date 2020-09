NY RÅDGIVER: Da Trump presenterte Scott Atlas som sin nye mann 12. august, introduserte han ham som en «en veldig berømt mann som er høyt respektert», skriver ABC. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Tidligere kolleger ut mot Trumps nye corona-ekspert

I midten av august fikk innsatsstyrken mot coronaviruset i Det hvite hus et nytt medlem, legen Scott Atlas. Nå går 78 eksperter fra anerkjente Stanford Medical School ut mot det de kaller «usannheter» fra sin tidligere kollega.

Scott Atlas var sjef for nevroradiologi ved Stanford Medical Center fra 1998 til 2012.

I et åpent brev, som begynner med «kjære kolleger», skriver de 78 legene og ekspertene at de mener de har et moralsk og etisk ansvar for å ta til orde mot det de kaller «usannheter og falske fremstillinger av vitenskapen» fra deres tidligere kollega.

– Mange av hans meninger og uttalelser står stikk i strid med etablert vitenskap, og undergraver helsemyndighetene og vitenskapen som ligger til grunn for effektiv folkehelsepolitikk, skriver de, og viser til uttalelser om blant annet bruk av munnbind, risikoen coronaviruset utgjør for barn, og spredningsfaren hos personer uten symptomer.

Atlas er fortsatt tilknyttet den konservative tenketanken Hoover Institution ved Stanford.

– Om vitenskapen ikke følges, eller med vilje fremstilles feil, vil det lede til enorm skade, som kunne vært unngått, skriver de videre i brevet.

– En veldig berømt mann

Atlas er ikke ekspert på smittsomme sykdommer, men en såkalt nevroradiolog – ekspert på å lese og tolke resultatene fra for eksempel røntgen og CT-skanning, skriver Forbes.

Han har foreløpig ikke kommentert det åpne brevet fra sine tidligere Stanford-kolleger, men i et radiointervju med BBCs program Newshour fredag i forrige uke, gikk han ut mot dem som kritiserer hans manglende ekspertise innen feltet smittevern. Han er ikke med i innsatsstyrken fordi han er radiolog, men fordi han har flere tiårs erfaring med folkehelsepolitikk, sier han.

Da Atlas ble lansert som ny Trumps nye corona-rådgiver, ble han i mediene presentert som en mann som har et mer likt syn på tingene enn for eksempel smittevernlegen Anthony Fauci – som flere ganger har sagt Trump midt imot.

Atlas har for eksempel flere ganger tatt til orde for at landets skoler må åpne, slik også presidenten har gjort.

– Scott er en veldig berømt mann som også er veldig høyt respektert. Han jobber med oss og han vil jobbe med coronaviruset sammen med oss. Han har mange gode ideer, sa Trump da han presenterte Atlas for pressen 12. august.

Over 190.000 personer er nå registrert døde med coronaviruset i USA. Dette er mer enn i noe annet land i verden.

Vil gjenåpne samfunnet

En av de viktigste tingene for USA fremover, er å få åpnet samfunnet på en trygg måte, mener Scott Atlas. Til BBC sier han at han ønsker at sårbare grupper skal beskyttes, men at resten skal få kunne gå på skole og jobb som normalt.

– Effektene av en forlenget lockdown er verre enn effektene av sykdommen, sier han og legger til:

– Realiteten er at presidentens strategi faktisk er ganske rimelig, noe nesten alle ville ha syntes hvis de ikke var så politisert.

Til tross for at han ser ut til å være enig med presidenten på flere felt, lover Atlas at han ikke ville hatt problemer med å si imot Trump.

– Ja, jeg sier det jeg sier, punktum. Fakta er fakta, og den riktige veien fremover er den riktige veien. Jeg er direkte og ærlig, og jeg er ikke redd for å si sannheten.

I en artikkel publisert i slutten av august, hevdet Washington Post at Atlas jobber for å få Trump-administrasjonen til å adoptere strategien om flokkimmunitet.

Det avviser han på det sterkeste i radiointervjuet med BBC.

– Flokkimmunitet. Er det ideen? Å eksponere så mange som mulig utenfor risikogruppen for viruset frem til en vaksine er tilgjengelig? spør journalisten.

– Nei, jeg har aldri, aldri gitt USAs president råd om å ta i bruk strategien flokkimmunitet, å åpne dørene og la folk bli smittet. Jeg har aldri sagt til noen i Det hvite hus at dette bør bli gjort, sier han.

