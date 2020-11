MISTET JOBBEN: Chris Krebs under en pressekonferanse i i mars i år. Foto: Kevin Lamarque / REUTERS

Trump sparker sikkerhetstopp etter valguttalelser

Chris Krebs holdt fast ved at årets presidentvalg er blitt gjennomført på en sikker måte. Det kostet ham jobben som leder for byrået med ansvar for sikkerheten rundt valget.

USAs president Donald Trump har ikke erkjent nederlag etter at demokratenes Joe Biden ble utropt til vinner av valget, og han har ikke gratulert Biden med seieren.

Han har også kommet med flere anklager om valgfusk og gått til sak for å utfordre resultatet i flere delstater.

Torsdag i forrige uke kom det amerikanske byrået for datasikkerhet og infrastruktur (CISA), som er ansvarlige for sikkerheten rundt valget, med en uttalelse der de avviser påstandene om juks, og der de hevder at årets presidentvalg har vært det «sikreste i USAs historie».

De har også sagt at det ikke er beviser for at stemmesedler har blitt slettet eller påvirket, og avvist at døde mennesker har fått stemme ved valget slik Trump gjentatte ganger har hevdet.

Natt til onsdag kostet dette lederen for byrået, Chris Krebs, jobben. Det kunngjorde president Donald Trump på Twitter:

– Den nylige uttalelsen fra Chris Krebs om sikkerheten ved valget i 2020 var svært unøyaktig, skriver Trump, før han gjentar flere udokumenterte påstander om ulike typer valgfusk.

UTNEVNT AV TURMP: Chris Krebs hilser på president Donald Trump etter at han ble utnevnt som leder for det nyopprettede CISA-byrået i 2018. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

– Derfor har Chris Krebs blitt oppsagt fra jobben som leder for byrået for cybersikkerhet og infrastruktur med umiddelbar virkning, fortsetter presidenten.

Twitter har merket meldingene fra Trump med en advarsel om at hans påstander om valgfusk er omstridt.

Gikk gjennom «rykter og virkelighet»

følge nyhetsbyrået AP har 43 år gamle Krebs fått bred tverrpolitisk støtte for sitt arbeid med å sikre sikkerheten i forkant av årets presidentvalg – og også for hvordan byrået CISA har håndtert anklagene om valgfusk.

Under Krebs ledelse har de blant annet utarbeidet en nettside for «ryktekontroll», der de faktasjekker rykter om presidentvalget. Villedende informasjon kan undergrave folks tillit til valgprosessen og til demokratiet, skriver de.

Denne nettsiden, der flere av påstandene fra Trump-leiren avvises, skal ha vekket sinne hos Donald Trump i Det hvite hus, meldte nyhetsbyrået Reuters i forrige uke. De siterte flere kilder på at Krebs skal ha fryktet å få sparken.

Det har vært flere spekulasjoner om hva Trump vil bruke sin siste tid i Det hvite hus på. VGs politiske redaktør Hanne Skartveit er urolig over situasjonen:

Utnevnt av Trump

Krebs ble utnevnt til leder for Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CIAS) av Trump i november 2018. Byrået ble dannet i kjølvannet av anklagene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016, og er underlagt det amerikanske sikkerhetsdepartementet.

På valgdagen roste USAs sikkerhetsminister Chad Wolf arbeidet Krebs har gjort i forkant av årets valg, skriver New York Times.

I en ny Twitter-melding kort tid etter sparkingen, tar imidlertid Trump selv æren for mye av arbeidet som er blitt gjort for å unngå utenlandsk innblanding i valget.

– Det eneste sikre med 2020-valget var at det var så godt som ugjennomtrengelig for utenlandske makter. Det høster Trump-administrasjonen stor anerkjennelse for. Dessverre hadde venstreradikale Demokrater, Dominion og andre kanskje mer suksess, skriver han.

– Patetisk og forutsigbart

Sparkingen av Krebs har vekket sterke reaksjoner i USA.

Demokraten Adam Schiff, som er leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus, kaller Trumps handling «patetisk» og «forutsigbar».

– Krebs jobbet flittig for å beskytte våre valg mot innblanding og villedende informasjon. Han beskyttet demokratiet vårt og fortalte makten sannheten. Det er derfor Trump har hevnet seg og sparket ham. Det er patetisk og forutsigbart fra en president som ser på sannheten som sin fiende.

Minnesota-senatoren Amy Klobuchar, også hun demokrat, skriver på Twitter at Krebs er ansvarlig for å beskytte livsviktig infrastruktur i USA – inkludert valg – fra hackerangrep.

– Han gjorde jobben sin, uten frykt eller spesielle tjenester. For å bruke store bokstaver slik den avtroppende presidenten liker å gjøre: RASERI, skriver hun på Twitter.

Massachusetts-senator Elizabeth Warren kaller sparkingen for et «avskyelig maktmisbruk» gjort av en «svak og desperat» president:

– Han ble sparket fordi han gjorde jobben sin for å beskytte valget vårt og for at han sto imot Trumps konspirasjonsteorier. Dette er et avskyelig maktmisbruk utført av en svak og desperat president som undergraver vårt demokrati og vår nasjonale sikkerhet, skriver hun på Twitter.

Har sparket flere etter valget

Krebs er ikke den eneste som har fått sparken av Trump etter presidentvalget: 9. november fikk USAs forsvarsminister Mark Esper sparken, og Trump utnevnte flere lojale støttespillere til stillinger i forsvarsdepartementet.

Michael McFaul, som er professor i statsvitenskap ved Universitet Stanford, mener at det dreier seg om et mønster.

– Har du lagt merke til mønsteret som går ut på at Trump-utnevnte som gjør jobben sin godt vanligvis blir sparket eller sier opp selv. Chris Krebs er bare den suste. Det er noen unntak, men mønsteret er tydelig, skriver han på Twitter.

