PRESIDENT: Donald Trump. Foto: ERIN SCOTT / Reuters

Donald Trump benåder 15 personer

USAs president Donald Trump benåder blant annet tidligere rådgiver George Papadopoulos i en massebenådning før jul.

I alt er 15 personer benådet, i tillegg har fem personer fått redusert deler eller hele sin straff, opplyser Det hvite hus.

To av dem som er benådet var knyttet til etterforskningen av Russlands innblanding i valget i 2016.

Papadopoulos ble dømt til 14 dagers fengsel for å ha sagt seg skyldig i å ha løyet til FBI. Alex van der Zwaan er også blant dem som er blitt benådet. Han ble dømt til fengsel for å ha løyet om sin kontakt med Trumps valgkamp-rådgiver i forbindelse med Russland-etterforskningen.

New York Times skriver at i tillegg er fire av Blackwater-vakter, som ble dømt for drap av irakiske sivile, er benådet.

De tidligere republikanske medlemmer av Kongressen, Duncan Hunter og Chris Collins er også benådet.

Hunter skulle i utgangspunktet starte sin 11 måneders lange fengselsstraff i januar, han var dømt for stjålet kampanjepenger. Collins soner en 26 måneder lang straff for blant annet å ha løyet til FBI og for å ha gitt innsideinformasjon til sin sønn.

Steve Stockman, også det et tidligere kongressmedlem, ble i 2018 dømt til ti års fengsel for å ha unndratt penger til veldedighet. Han får resten av sin dom slettet.

I november benådet Donald Trump sin tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Flynn erkjente seg i 2017 skyldig i ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse. Han trakk imidlertid tilståelsen tilbake i januar 2020, og Flynns forsvarere har hevdet at FBI forsøkte å få ham i en felle. USAs justisdepartement henla saken mot ham i mai.