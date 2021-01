VRIEN JOBB: Joe Biden arver ikke bare innenrikspolitisk uro fra Donald Trump. Utenrikspolitisk blir det en stor ryddejobb for Bidens regjering. Foto: Carlos Barria / X90035

Arven etter Trump: Utenrikspolitiske snubletråder

Mens innenrikspolitisk kaos rådet i USA under Donald Trumps siste uke ved makten, vedtok hans regjering i all hast en rekke omstridte beslutninger som skaper utenrikspolitisk hodepine for Joe Biden.

Etter fire år med Donald Trump og «Amerika først» som slagord, har Joe Biden lovet at han skal sørge for at «Amerika er tilbake» er det nye slagordet for amerikansk utenrikspolitikk.

I Europa er gleden stor over at Biden har signalisert at han vil gjenopprette USAs tette forhold med NATO-allierte og EU, og har forpliktet seg til å ta USA tilbake i Verdens helseorganisasjon (WHO) og Parisavtalen for klima.

Men samtidig som Biden forbereder seg på å bygge opp igjen broer som Trump har brent, så har Trumps regjering gjort sitt beste for å legge igjen nye utenrikspolitiske snubletråder.

BRENT JORDS TAKTIKK: Utenriksminister Mike Pompeo gjør sitt beste for å skape trøbbel for sin etterfølger, skriver The New York Times på lederplass.

Trøbbel fra Pompeo

Utenriksminister Mike Pompeo, ansett som én av de mest lojale av Trumps statsråder, har tatt en rekke omstridte beslutninger den siste uken. New York Times beskriver at han «brenner alle broer» før Biden tar over.

Blant det Trump-regjeringen har vedtatt på tampen er:

Sette Cuba på listen over stater som sponser terrorisme. Norge er blant landene som kritisert dette

For å tilfredsstille Saudi-Arabia har Pompeo planlagt å definere Houtiene, som styrer store deler av Jemen, inkludert hovedstaden Sanaa, som en terrorgruppe. Houtiene, som er støttet av Iran, er avgjørende for å få til noe som helst form for fred i Jemen.

Pompeo har hevdet at Iran er en «hjemlig base» for al-Qaida. Forholdet til Iran var allerede svært, svært dårlig.

Trump-regjeringen har opphevet restriksjoner på kontakten mellom amerikanske diplomater og myndigheter i Taiwan, noe som vil forsure forholdet til Kina ytterligere.

DÅRLIG FORHOLD: Frankrikes president Emmanuel Macron og Tyskland forbundskansler Angela Merkel kommer trolig ikke til å savne Donald Trump.

– Skaper problemer

VG ber førsteamanuensis i Amerikanske studier ved Universitetet i Oslo, Deborah L. Kitchen-Døderlein, gi sin vurdering av den utenrikspolitisk arven etter Trump:

– Det er helt elendig. La oss være ærlige, alle vet det. Bare tenk på hvor dårlig Trump har behandlet sine allierte i Europa. Det vil ta tid å gjenoppbygge tilliten, kanskje er forholdet skadet på permanent basis, sier Kitchen-Døderlein til VG.

Hun mistenker Trump for å bevisst skape problemer for sin etterfølger.

– Alle vet at han er hevngjerrig, og han er ingen ekte patriot, så han tenker ikke på USAs beste. Han ønsker å gjøre det så vanskelig som mulig for Biden, sier eksperten.

– Trump har omgitt seg med dårlige rådgivere og lojale nikkedukker. Pompeo har vært én av de mest lojale, fortsetter hun.

Dommen fra Tillerson

Mens Pompeo gjør livet vrient for sin etterfølger, har en annen av Trumps tidligere utenriksministre, Rex Tillerson, gitt et intervju til Foreign Policy der han slakter sin tidligere sjef.

– Hans forståelse av globale hendelser, av verdenshistorien og av amerikansk historie var veldig begrenset. Det er utrolig vrient å ha en samtale med en person som ikke engang forstår hvorfor vi snakker om noe, sier Tillerson om Trump.

Tillerson beskriver hvordan Trump til hans store overraskelse konstant omtalt allierte som Frankrike og Tyskland som «svake», men viste stor fascinasjon for Russland og hadde tro på at han kunne påvirke Vladimir Putin ved å behandle han som en venn.

SJELDEN ENIGE: Rex Tillerson var Donald Trumps første utenriksminister. De to hadde et mildt sagt dårlig forhold.

Tillerson skal allerede mens han var utenriksminister ha omtalt Trump som «en idiot», og etter et drøyt år fikk han sparken i en melding på Twitter.

Ifølge Tillerson var det nesten umulig å holde på Trumps konsentrasjon, og han opplevde stadig at Trump ble påvirket av folk utenfor Det hvite hus.

– Det var så mange som hvisket ham i øret og fortalte ham ting som var usant. Så dannet han seg meninger som ikke samsvarte med fakta, beskriver Tillerson.

Biden og Blinkens største utfordringer:

Joe Biden har valgt tidligere viseutenriksminister Antony Blinken til posten som utenriksminister. Dette tegner til å bli de største utenrikspolitiske utfordringene de to må jobbe med:

Redde atomavtalen med Iran : Biden har vært klar på at han ønsker at USA igjen skal bli en del av atomavtalen med Iran, som Trump trakk USA ut av. Trump-administrasjonen har gjort det vanskelig fordi de har innført nye strenge sanksjoner mot det iranske regimet.

Politisk strid i Venezuela: Biden har få muligheter her. Trump-administrasjonen har erklært opposisjonskandidaten som landets legitime president. Biden har lovet å opprettholde sanksjonene mot Maduro-administrasjonen, : Biden har få muligheter her. Trump-administrasjonen har erklært opposisjonskandidaten som landets legitime president. Biden har lovet å opprettholde sanksjonene mot Maduro-administrasjonen, men samtidig ønsker han å bidra økonomisk for å hjelpe det kriserammede landet

OVERTAR: Antony Blinken har fått den krevende jobben som ny utenriksminister i USA.