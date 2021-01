KONFLIKT: Trumps tidligere Stabssjef, John F. Kelly, kritiserer presidentens oppførsel. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Trumps tidligere stabssjef støtter å avsette presidenten

Tidligere stabssjef i Det hvite hus, John F. Kelly, har i et intervju med CNN torsdag sagt at han støtter å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget for å avsette presidenten midlertidig.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag kveld stormet Trump-tilhengere kongressen. Flere eksperter mener presidenten selv står ansvarlig for at flere personer mistet livet.

Det skal for øyeblikket pågå diskusjoner både i Kongressen og i Det hvite hus rundt hvorvidt Trump bør avsettes som president så fort som mulig, enten ved at han stilles for riksrett eller ved å aktivere det 25. grunnlovstillegget.

Dette skjer hvis det 25. grunnlovstillegget anvendes:

Hvis grunnlovstillegget blir brukt, og Trump blir avsatt, vil i så fall visepresident Mike Pence ha ansvar for presidentembetet frem til påtroppende president Joe Biden tar over den 20. januar.

Ville fjernet Trump

Den tidligere stabssjefen John F. Kelly forlot Det hvite hus under omstridte omstendigheter i januar 2019. Han er nådeløs i sin kritikk av sittende president Trump, og ber om at presidenten fjernes fra embetet enten gjennom anklager eller det 25. grunnlovstillegget etter det dødelige opprøret i det amerikanske hovedstaden.

– Det som skjedde på Capitol Hill i går er et direkte resultat av hans forgiftning av folkets sinn med løgner og svindel.

– Kabinettet bør møtes og diskutere spørsmålet. Jeg tror ikke det skjer, men de bør diskutere det, fordi oppførselen i går og i ukene og månedene forut har vært helt skandaløs, raser Kelly.

Ikke konfliktfritt

Kelly var stabssjef for Trump frem til januar 2019. Da han jobbet for presidenten, var han blant dem som likevel turte å kritisere ham.

Historien mellom de to er langt ifra konfliktfri. Da Trump og Kelly sammen besøkte graven til sistnevntes sønn – som døde som soldat i Afghanistan – skal Trump ha sagt:

– Jeg forstår det ikke. Hva får de ut av det?

Ifølge The Atlantic skal han også ha kalt soldater for tapere («losers and suckers»).