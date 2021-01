PRESIDENT OG VISEPRESIDENT: Donald Trump og Mike Pence skal angivelig ikke ha snakket sammen siden Trump-tilhengere inntok Kongressen onsdag i forrige uke. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

La frem forslag om riksrett mot Donald Trump

Demokratene la mandag kveld formelt frem et forslag om riksrett mot Donald Trump. Dersom han ikke allerede er fjernet av sin egen regjering før den tid, kan det bli avstemning allerede onsdag.

Demokratene i Representanes hus i den amerikanske Kongressen la mandag først frem et forslag som oppfordret visepresident Mike Pence til å aktivere det 25. grunnlovstillegget.

Det vil si at Pence og et flertall i regjeringen i så fall må erklære Donald Trump ute av stand til å utføre sine plikter, for så å avsette ham, slik at visepresidenten umiddelbart trer inn som fungerende president.

Bakgrunnen for forslaget er at Demokratene, i tillegg til flere republikanere, mener presidenten bærer et stort ansvar for angrepet mot Kongressen onsdag i forrige uke.

Republikanerne protesterte

Demokratene ønsket forslaget med oppfordringen til Pence om å umiddelbart bli vedtatt uten formell avstemming med et fulltallig kammer samlet. Ikke overraskende protesterte Republikanerne mot dette.

Dermed tar Representantenes hus pause til i morgen. Da vil saken bli tatt opp igjen på nytt, og stemmes over med alle representantene tilstede.

Trolig vil et slikt forslag da få flertall, men dersom Pence likevel ikke vil aktivere det 25. grunnlovstillegget, går det mot avstemning om riksrett mot presidenten.

Det kan skje allerede onsdag.

Ankleges for å hisse til opprør

Et forslag om rikserett ble nemlig formelt introdusert mandag, kort tid etter forslaget om å oppfrodre visepresidenten til å aktivere det 25. grunnlovstillegget.

I forslaget til riksrett anklager demokratene presidenten blant annet for å hisse til opprør. De viser til:

Trumps gjentatte, falske påstander om at han vant presidentvalget.

Trumps tale 6. januar, før hans tilhengere stormet Kongressen.

Trumps telefonsamtale til den valgansvarlige i delstaten Georgia, for å finne nok stemmer til å omgjøre resultatet i Trumps favør.

Videre heter det i resolusjonen:

– Ved disse handlingene satte president Trump sikkerheten til De forente stater og styrende institusjoner i alvorlig fare. Han truet integriteten i det demokratiske system, grep forstyrrende inn i den fredelige maktovertagelsen og satte en sidestilt statsmakt i fare.

Demokratene mener at Trump derved svek sin tillit som president, til åpenbar skade for folket.

210 har signert

210 Demokrater i Representantenes hus har signert riksrettsresolusjonen.

Skal forslaget resultere i tiltale, må et simpelt flertall - 218 kongressrepresentanter - stemme for. Selve riksrettssaken føres i Senatet, Kongressens andre kammer.

For at presidenten skal bli felt, må to av tre senatorer stemme for et slikt utfall. Republikanerne har fremdeles flertall i Senatet.

Dersom det ender med riksrettssak mot Trump vil han bli den første i historien som opplever at bli stilt for riksrett to ganger. Han er allerede en av bare tre som i det hele tatt har opplevd dette. De to andre er Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999.

Ingen amerikansk president har blitt dømt i en riksrettssak.