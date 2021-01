HVORDAN BLIR STARTEN? Joe Biden tar han på seg munnbindet under en pressekonferanse. Fra og med onsdag er han USAs president. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Slik kan riksrett forsinke Biden-starten: − En verkebyll

Idet Joe Biden legger hånden på Bibelen utenfor Kongressen på onsdag, vil riksrettssaken mot Trump fortsette å ta både oppmerksomhet og sårt tiltrengte senatsressurser fra den nye presidenten.

– Det er fryktelig uheldig for Biden, sier analytiker i Amerikanskpolitikk.no Sigrid Rege Gårdsvoll til VG.

Det er kun et par dager igjen til Donald Trump er ferdig og Joe Biden innsettes som president.

Likevel vil den første tiden i Bidens presidentperiode være tungt preget av etterskjelvene fra den dødelige stormingen av Kongressen 6. januar.

Tre forskere VG har snakket med mener den kaotiske avslutningen på Trumps presidentskap vil påvirke Biden i lang tid fremover.

Gårdsvoll mener at det er langt fra ideelt for Biden å ha en riksrett mot Trump akkurat nå.

– Det er en typisk tanke i amerikansk politikk at de første 100 dagene skal være spesielt effektive for en ny president. Dessuten har Biden bare garantert flertall i Kongressen fram til mellomvalget neste år, sier hun.

– Så lenge riksrettsprosessen pågår, vil det være en verkebyll på Biden, som vil suge mye oppmerksomhet bort fra Bidens politikk.

«Må håndteres med en gang»

Gårdsvoll mener videre at Biden er avhengig av bred oppslutning rundt sine saker, men at det kan bli vanskeligere med en splittende og vond prosess mot Trump, som ingen helt vet når vil ferdigstilles.

Noe av det første Biden må gjøre er å besette en rekke statsråder og administrative poster, som alle må godkjennes av Senatet.

Hvis senatet blir opptatt med riksrettssaken kan dette forsinke Bidens avgjørende nyansettelser.

Dessuten ønsker Biden å gjennomføre tydelige grep i to av de aller største krisene USA nå står oppe i: Den katastrofale smittespredningen av coronaviruset i landet og den påfølgende økonomiske krisen.

Her ønsker Biden å handle raskt. I slutten av forrige uke la han frem sin plan for å nå raskt ut med et massivt vaksineprogram.

– Jeg er overbevist om at vi kan nå målet om 100 millioner doser i løpet av våre 100 første dager, sa Biden.

KLARE: Amerikanske soldater venter i Kongressen denne uken. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Behovet for en umiddelbar innsats mot de helsemessige og økonomiske følgene av coronapandemien har ført til at mange ser for seg at riksrettsprosessen utsettes. Men Gårdsvoll fra Amerikanskpolitikk.no tror det er lite sannsynlig.

– Det kunne vært mulig å sende over tiltalen i riksrettssaken etter Bidens 100 første dager, men jeg tror ikke det er politisk holdbart nå. Det som skjedde den 6. januar er så splittende og alvorlig at det må håndteres med en gang, sier Gårdsvoll.

Hun tror det kan bli aktuelt at Senatet deler opp dagene sine på en måte som gjør at halve dagen kan gå med til riksrett, mens den andre halvdelen kan gå med til godkjenning av Bidens utvalgte.

– Det som i hvert fall er sikkert er at Biden ikke vil få arbeidsro før Trump-bråket pågår for fullt, sier hun.

Biden: Kan ikke forsinkes

Den påtroppende presidenten snakket selv om denne problematikken natt til torsdag i forrige uke.

– Jeg håper lederskapet i Senatet vil finne en måte å håndtere sitt grunnlovfestede ansvar om å føre riksrettssaken samtidig som de også jobber med andre hastesaker, sier Biden, og trekker frem coronaviruset og økonomien som viktige.

– For mange mennesker har lidd dette året, til at dette viktige arbeidet kan forsinkes, sa han videre.

Må fylle hull etter Trump-oppsigelser

Forskeren Deborah Lynn Kitchen-Døderlein, ved Universitetet i Oslo, sier at Biden har svært mange avgjørende og viktige nominasjoner han må ha gjennomført for å kunne drive landet på en forsvarlig måte.

Hun peker på at det nå er særlig mange ledige stillinger, fordi mange den siste tiden har sagt opp under Trump, eller fått sparken. I forsvars- og etterretningssektoren særlig må Biden fylle mange hull.

Forskeren mener Biden den siste tiden tydelig har vist at han ikke er spesielt begeistret for riksrettsprosessen.

– Biden har et klart og tradisjonelt syn på maktfordelingen, og blander seg ikke inn i det som nå skal skje i Kongressen.

Kitchen-Døderlein tør ikke spå når prosessen mot Trump vil igangsettes, men mener at Biden kan få det mer som han vil etter at Demokratene får flertall i Senatet etter den 20.

– Biden kontrollerer ikke kalenderen til Kongressen, men det kan hende at riksretten utsettes litt, kanskje i en måned, slik at Biden får unna en del ting han må gjøre først.

Hun mener det blir avgjørende for Biden å lykkes med håndteringen av landets største utfordringer.

– Økonomien er veldig knyttet til om Biden lykkes med Covid. Hvis ikke USA nå får smitten under kontroll, kan landet få status som et utviklingsland. Alt i USA lammes nå av viruset, sier hun.

Professor Geir Stenseth ved UIO, som har riksrett som ett av sine interessefelt, ønsker ikke å spå hvordan Bidens start blir.

– Med den informasjonen som nå foreligger om dette, ville det bare bli rene spekulasjoner. Først må vi vite når Huset vil levere tiltalen til Senatet, og deretter hvordan Senatet planlegger å legge opp prosessen, før det egentlig bør sies noe mer.

Planlegger hurtigtiltak

Biden planlegger å raskt vedta flere presidentordrer som tar sikte på å oppheve noen av Donald Trumps mest omstridte beslutninger, uten å vente på Kongressen, ifølge Bidens påtroppende stabssjef Ron Klain.

Allerede onsdag, umiddelbart etter at han er tatt i ed, vil Biden oppheve forbudet mot innvandring fra enkelte muslimske land, melde USA inn i Parisavtalen igjen, og innføre påbud om å bruke munnbind i føderale bygninger og på reise mellom delstatene, melder NTB.

Biden vil også forlenge pausen for tilbakebetaling av studielån og innføre tiltak for å hindre at folk som sliter under pandemien, blir kastet ut av boligene sine.