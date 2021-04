Norske Håvar fløy dronen på Mars: − Utrolig følelse

Mandag morgen lyktes den norske piloten Håvard Grip og teamet hans hos NASA å fly Ingenuity-dronen på Mars.

Av Synne Nielsen Solbakken

Publisert: Nå nettopp

– Flygingen handlet om å bevise at det er mulig å fly på Mars, sa den norske piloten Håvard Fjær Grip under en pressekonferanse mandag kveld.

Mandag morgen gjennomførte nemlig dronen Ingenuity den første kontrollerte og motoriserte flygingen på en annen planet.

Dronen var programmert til å fly tre meter opp, sveve i fem sekunder, så rotere 96 grader, for deretter å sveve 20 sekunder før den skulle lande igjen på akkurat samme sted som den tok av.

– Den gjorde akkurat det, og den gjorde det helt perfekt, sa Håvard Grip under pressekonferansen.

Dronen har samlet inn data, som NASA skal bruke til å videreutvikle denne teknologien.

– Det som er spennende med dette er at det er en flyging vi har gjort hundrevis av ganger før, men alltid som simulering. At vi nå kunne se at flygingen skjedde akkurat som planlagt var en utrolig følelse, sier Grip.

Under pressekonferansen presenterte teamet svart-hvitt bilder fra flygingen, hvor man kunne se bakken og dronens skygge.

De neste dagene forventer NASA å gjennomføre flere flyginger, og også få fargebilder fra dronen.

Saken oppdateres.