Norsk selskap sender vaksineturister til Russland

Rundt 50 personer fikk i helgen Sputnik V-vaksinen på et hotell i Moskva etter å ha blitt fløyet til Russland. Bak turen står et norsk reiseselskap – med hjelp fra den politiske bevegelsen til Vladimir Putin.

Publisert: Nå nettopp

Torsdag landet et fly fullt av vaksineturister på Sjeremetjevo-flyplassen utenfor Moskva. Turistene, som i hovedsak er tyske, blir i den russiske hovedstaden i tre dager.

Der får de første dose av Sputnik V-vaksinen, som foreløpig ikke er godkjent i Tyskland og andre EU-land.

Etter tre dager flyr de fleste av turistene hjem, før de senere kommer tilbake til Russland for å få andre dose.

Det hele koster hver enkelt av dem 1999 euro, eller rundt 20.000 kroner.

Firmaet som står bak turen, World Visitor AS, er norskregistrert med adresse i Nydalen i Oslo.

NORGE I RUSSLAND: Vaksineturister som ankom flyplassen utenfor Moskva, plukkes opp av en mann som holder en lapp med navnet til det norske selskapet World Visitor. Foto: Skjermdump/AP

Liten interesse i Norge

Der pandemien er blitt en krise for turoperatører, prøver det norskregistrerte selskapet nå å snu den til en mulighet.

– Frem til slutten av mai har vi mer enn 600 passasjerer som er booket for å fly til Moskva, sier medeier Albert Sigl til VG på video fra Antalya i Tyrkia.

Sigl – som kaller seg «Mr. Free Trip» – er tysker, mens de to andre hovedeierne i det norske selskapet er tyrkere.

REISEMANN: Styremedlem og medeier Albert Sigl på videooverføring fra Antalya i Tyrkia. Foto: Faksimile

At selskapet operer fra Norge handler om at de har norske forretningsforbindelser og lenge har solgt mer ordinære turer i det norske markedet, ifølge medeieren.

Men selv om firmaet er norsk, har det ikke rettet tilbudet om vaksineturismen mot det norske markedet.

– Vi har gjort en liten test mot våre kunder i Norge og Sverige for å lodde interessen, men vi fant at våre norske kunder ikke ønsker å reise for øyeblikket og knapt vil forlate huset, sier Sigl.

FLERE VALG: Slik markedsføres tilbudet om vaksineturer til Russland. Kundene kan enten velge mellom to korte turer, for første og andre dose, eller en lengre tur med ferieopphold i Russland mellom de to dosene. Foto: Faksimile

Nyhetsbyrået AP var til stede under vaksineringen i helgen.

De snakket blant annet med tyskeren Uwe Keim, som forklarer at han i Tyskland måtte regne med å vente fem til ti måneder for en vaksine.

– Det var for lenge for meg, sier han.

PÅ TUR: Tyske Uwe Keim var blant dem som dro til Russland for vaksine. Foto: Skjermdump/AP

Storpolitikk

Da de reisende fikk de første sprøytestikkene fredag, var de omringet av kameraer. Vaksineturismen er nemlig ikke bare en kuriøs nyhet – det er også god PR for vaksineprodusenten.

Gruppen Den all-russiske folkefronten (ONF) har støttet russiske statsborgere bosatt i Tyskland som vil fly hjem for å bli vaksinerte, forteller Sigl.

ONF er en politisk organisasjon som fungerer som en maktbase for president Vladimir Putin – der Putin selv er leder.

Medeier Sigl sier til VG at selskapet ikke har noen politiske intensjoner med turene, men kun gjennomfører dem for å tjene penger.

– Hvis Dubai eller et hvilket som helst annet land åpner for vaksineturisme, vil vi selge reiser dit også, svarer han på spørsmål om det er mulig at selskapet blir gjort til en del av et pr-stunt.

Men vaksineprodusenten har i hvert fall brukt de tyske vaksineturistene til pr-formål.

Søndag ettermiddag reklamerte Twitter-kontoen til Sputnik V for at unge mennesker uten underliggende sykdommer kan få vaksinen uten å måtte vente:

Twitter-kontoen poster også jevnlig meldinger som angriper kritikere og andre vaksiner.

Den amerikanske vitenskapsmannen og legen Peter Hotez kaller det selskapet driver med «helsekommunikasjon gjort til et våpen», i et intervju med Politico.

En representant for Sputnik V svarte med å kalle Politico-artikkelen «et eksempel på en organisert kampanje med uetiske angrep på Sputnik V», gjennom selskapets Twitter-konto:

– Klarer ikke å hisse meg opp

Seniorforsker Arne Melchior ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) sier at det pågår et internasjonalt spill om å vaksinere verden.

Likevel tar han ikke den norske «vaksinebroen» mellom Russland og Tyskland tungt.

– Jeg klarer ikke å hisse meg opp over dem som tilbyr å selge vaksiner til andre land. Det som er viktig, er at vi har en felles og forsvarlig godkjenning av vaksiner og at prosessen er ordnet, sier Melchior.