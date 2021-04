ADVARTE: Moren til 19-åringen som er mistenkt for å stå bak drapet på åtte mennesker i Indianapolis torsdag, hadde varslet politiet om sønnen. Foto: JEFF DEAN / AFP

Indianapolis-skytter avhørt av FBI i fjor

Moren til den tidligere ansatte som stormet et FedEx-kontor i Indianapolis i USA, hadde advart myndighetene om sønnen i forkant.

Av Andreas Løf

I fjor avhørte FBI mannen etter at moren hans ringte politiet og sa han ville begå selvmord gjennom å oppføre seg truende overfor politiet, såkalt suicide by cop, opplyser Paul Keenan i FBI fredag.

Han sier politiet ble oppringt etter funn av gjenstander på rommet til mannen, men sa ikke hva det gjaldt. De skal ikke ha funnet noe bevis som kunne knytte mannen til noe lovbrudd.

På få minutter skjøt og drepte den 19 år gamle mannen åtte personer ved et FedEx-anlegg i Indianapolis i Indiana torsdag kveld amerikansk tid. Ytterligere syv ble såret. Gjerningspersonen, identifisert som Brandon Hole Scott, er død. Det er foreløpig ikke kjent hva motivet var.

ANTATT GJERNINGSMANN: Brandon Hole Scott er identifisert som den antatte gjerningspersonen bak skytingen i Indianapolis torsdag kveld. Foto: Indianapolis Metropolitan Police Department

Sørgende ansatte

Fredag kom det også frem at Scott var tidligere ansatt ved FedEx-anlegget der skytingen fant sted.

Ansatte og pårørende av de drepte har tilbrakt fredagen i sorg, også preget av nyheten om at den mistenkte gjerningsmannen var en tidligere ansatt ved kontoret som ble stormet.

Ifølge New York Times tilbrakte familiene til FedEx-ansatte mye av fredagen i en smertefull spenning mens myndighetene finkjemmet lokalene og begynte å identifisere ofre samt informere pårørende. I løpet av tidlig fredag ettermiddag begynte man å ta omkomne ut av stedet.

En talsmann for FedEx bekreftet at gjerningspersonen var tidligere ansatt, men utover dette er lite av gjerningsmannens bakgrunn kjent.

Ifølge politiet ankom mannen anlegget og begynte å skyte brått ved parkeringsplassen, uten at det var noen konfrontasjon først.

– Han så ut til å bare begynne å skyte ut av det blå, har visesjef Craig McCartt ved Indianapolis Meteropolitan Police Department sagt.

Myndighetene tror han var væpnet med en rifle, og at han tok sitt eget liv like etter skytingen.

Biden: Nok en tragedie

Skytingen skjer bare uker etter to masseskytinger like etter hverandre forrige måned. En matvarebutikk i Colorado og flere spa i Atlanta-området ble utsatt for slike episoder.

Dette har økt presset mot Washington og president Joe Biden med tanke på å ta tak i våpenproblemene i USA.

I en uttalelse fra Det hvite hus, der Biden beordret at det flagges på halv stang, kalte Biden torsdagens tragedie «kun den siste i en rekke tragedier».

– Våpenvold er en epidemi i USA, sa Biden og ba Kongressen vedta lovgivning for å stramme inn våpenkontrollen.

– Vi burde ikke akseptere dette, vi må handle.