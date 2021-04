KRISE: Familiemedlemmer og ambulansearbeidere i smittevernutstyr bærer kroppene til covid-19-ofre til et krematorium i New Dehli tirsdag. Foto: PRAKASH SINGH / AFP

Norge vurderer corona-krisehjelp til India

India har for øyeblikket det verste covid-19-utbruddet i verden og får hjelp fra flere nasjoner. Norge vurderer også om de også skal bidra.

Ifølge CNN har de daglige registrerte smittetilfellene i India økt ti dager på rad, og mandag var tallet oppe i 352.991 nye tilfeller og 2812 coronarelaterte dødsfall.

New York Times skriver tallene tirsdag var over 320.000 nye tilfeller og 2771 dødsfall.

Sykehusene er tomme for elementært medisinsk utstyr, og mange dør av surstoffmangel.

EU-kommisjonen melder i en pressemelding tirsdag at de vil sende krisehjelp fra medlemsland til India.

Norge i dialog

– Situasjonen i India er veldig alvorlig, med svært høye smittetall og mange døde. Indias helsevesen er under svært hardt press. Vi vurderer nå hvordan vi best mulig kan bidra med støtte, og er allerede i dialog med indiske myndigheter og ulike organisasjoner om dette, sier statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet til VG tirsdag.

Fra før har Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater lovet surstoff-generatorer eller respiratorer.

USA har lovet råmateriale til coronavaksiner, og har sagt de vil dele opptil 60 millioner doser av AstraZeneca-vaksinen med andre land, om den blir godkjent av det amerikanske Legemiddelverket, skriver New York Times.

Indisk-amerikanske bedriftsledere har lovet millioner av dollar fra sine selskaper.

Raskt eskalerende krise

India har vært inne i sin andre bølge siden mars, og den har eskalert raskt.

– Jeg frykter at dette ikke er toppen. Ut fra informasjonen vi ser, er vi minst to-tre uker unna toppen, sa lege Giridhara R. Babu fra Public Health Foundation of India mandag.

Andre medisinske eksperter tror toppen er nærmere forestående.

Dette gir EU:

EU-landene vil gi oksygen, utstyr og nødvendig medisin.

Irland gir både oksygen, utstyr og 365 respiratorer.

Belgia gir 9000 doser av coronamedisinen Remdesivir.

Romania gir oksygen.

Luxembourg gir 58 respiratorer.

Sverige gir 120 ventilatorer.

Også Frankrike og Tyskland vil gi krisehjelp til India de kommende dagene.

– EU står i solidaritet med det indiske folk og er klare for å gjøre vårt ytterste for å støtte dem på disse kritiske tider, sier kommissær for krisehåndtering i EU JanezLenarčič i meldingen.

