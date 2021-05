UTBRENT: Soverommet til Sivan Dinan (29) og ektemannen i Lod ble sammen med resten av leiligheten totalrasert og brent i opptøyer mellom jøder og arabere under den siste Gaza-krisen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mobben satte Israel i brann: Dette er Sivans soverom nå

LOD (VG) En jødisk skole etablerte seg i et arabisk nabolag. Da mobben raste gjennom byens gater, havnet skolen midt i stridens kjerne.

Israels jøder og arabere har levd sammen i fred, selv om kriger har rast i Gaza. Denne gangen satte ekstremister på begge sider fyr på landet.

Israelsk politi opplyste nylig at 1550 personer har blitt arrestert, hvorav 70 prosent er arabiske borgere av Israel, resten jødiske.

– Jeg gråter om natten, jeg våkner fra mareritt, sier Sivan Danin (29), stående i det utbrente soverommet hun og ektemannen en gang delte.

KRIGSSONE: Slik så Lod ut 13. mai etter at det hadde brutt ut opptøyer. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

– Veldig vanskelig

Dinan bor i en boligblokk med både jøder og arabere i den israelske byen Lod.

Det var her, og i flere andre israelske byer, at det nylig brøt ut voldelige konfrontasjoner mellom rasende jødiske og arabiske mobber.

Hun og ektemannen fryktet at det kunne bli voldsomt i Lod og forlot leiligheten. Hun hadde likevel aldri forestilt seg å komme tilbake til dette.

– Min mentale situasjon tillater meg ikke å bo her nå. Det er veldig vanskelig for meg å være her, bare det å kjenne lukten av alt som er brent, sier hun.

SINNE: Israelsk politi blokkerer en høyrevridd jødisk mann mens voldelige konfrontasjoner fant sted mellom arabere, jøder og politi. Foto: Heidi Levine / AP

Vold og vandalisme

Urolighetene startet i Jerusalem.

De ble utløst av palestineres frykt for å bli kastet ut av hus de hadde bodd i siden 1956 og tilstedeværelsen av israelsk politi i al Aqsa-moskeen.

Hamas startet sitt rakettregn. Israel svarte med luftangrep.

Brutal vold, vandalisme og raseri spredte seg raskt til Israels såkalte blandingsbyer, som Lod. Her mistet både en arabisk og en jødisk israeler livet.

Av de rundt 80.000 som bor her, er 70 prosent jødiske israelere, og resten arabiske israelere. Selv om begge sider forteller VG om en viss spenning mellom gruppene, har de til vanlig levd i fred.

fullskjerm neste SKADET: VG møter en arabisk israeler i et nabolag i Lod hvor det har flyttet flere jøder til de siste årene. Han forteller at han under opptøyene selv kun bedrev selvforsvar, men likevel endte med en kule i skulderen.

– Bosettere i busser

Utenfor bygningen med den utbrente leiligheten til Sivan Dinan, møter VG tre arabiske menn som bor i nabolaget.

De ønsker å være anonyme. En av dem viser frem en plastret skulder og et bilde å mobilen av et røntgenbilde med en kule der inne, som nå er fjernet.

– De hentet alle bosetterne i busser. Politiet som var her beskyttet de som kom utenfra for å lage trøbbel, sier en av dem – på hebraisk.

Den samme historien hører vi fra andre arabiske beboere: Ekstremister kom utenfra og satte byen i brann.

– Så fort de dro så vendte alt tilbake til normalen, sier en.

På den andre siden: Jødiske Sivan Dinan forteller at heller ikke hun og ektemannen fikk hjelp fra politiet.

«MECHINA»: I Lod etablerte en såkalt mechina seg for 11 år siden. Siden har det flyttet mange jøder til nabolaget rundt skolen. De anses for å være en del av en bevegelse for å styrke jødisk identitet i Israels «blandingsbyer» med store andeler arabere. Foto: Thomas Nilsson / VG

Omskjæring

Like ved leiligheten i Lods Ramat Eshkol-nabolag til Sivan Dinan ligger det en jødisk, religiøs skole – en mechina – som skal forberede nye rekrutter til det israelske forsvaret.

Den ble etablert for elleve år siden.

Etter opptøyene er bygningen nå uten vinduer. Israelsk sikkerhetspoliti vokter inngangen.

Denne dagen skal det være omskjæring for lille Israel Menachem her. Han ble født mens Lod sto i brann.

– Vi følte vi måtte gjøre omskjæringen her, fordi vi ville være med vennene våre, å ha denne festen sånn at folk kan se at Israel fortsetter. Vi vil ikke la noe knekke oss, sier moren Samantha Sandovski på klingende amerikansk.

Mens bord dekkes og ballonger blåses opp, høres bønneropene fra en muslimsk minaret like ved.

fullskjerm neste GLEDE: Mamma Samantha Sandovski med sønnen Israel Menachem og guttens bestefar.

Kalles «bosettere»

Sivan Dinan og ektemannen med den brente leiligheten er blant en rekke relativt nylig tilflyttede jøder som tilhører miljøet rundt den religiøse skolen.

Ifølge araberne VG møter var det for seks-syv år siden at leiligheter i lavinntektsnabolaget begynte å bli kjøpt opp av jødiske familier.

På okkuperte Vestbredden finnes det en rekke jødiske bosetninger som det internasjonale samfunnet stempler som ulovlige.

The New York Times skriver at tilflyttingen hit er drevet av en nasjonal kampanje for å styrke jødisk identitet og tilstedeværelse i blandingsbyer innenfor Israels anerkjente grenser.

De israelske araberne VG møter i Lod sier de har ingenting imot sine nye, fastboende jødiske naboer, men de kaller dem for «bosettere».

fullskjerm neste REDD: Sivan Dinan (29) flyttet til Lod for 1,5 år siden. Etter at leiligheten ble invadert, vandalisert og brent ned, vet hun ikke om hun klarer å flytte tilbake til Lod.

Dinan avviser å være del av et bosetterprosjekt.

– Jeg bor her fordi det er praktisk. Det er nært jobben min og motorveien. Det er billig og vi er et ungt par som bare vil leve og bo. Vi går ikke rundt med noen stor ideologi, nei, vi vil bare leve! sier hun.

VG får tak i Adam Dreyfus, daglig leder ved den religiøse rekruttskolen, på telefon.

– Byen, ved den forrige ordføreren, ba om en mechina for å bringe sosialhjelp i nabolaget. De få jødiske familiene som var her følte seg ikke trygge lenger. Vi vil ikke ta over her, men tilføre lys overalt hvor vi er, sier han.

Han ser ikke at deres inntreden i nabolaget er skyld i urolighetene.

– Vi har vært her i over ti år uten at det har vært noe vold, sier Dreyfus.

MARKEDSMANNEN: Avi Levi har vært sjefen på den lokale markedet, en mingleplass mellom Lods arabere og jøder, i mange år. Her sitter han med kartet over alle bodene og snakker med en arabisk mann. Kontoret hans ble ødelagt under voldsutbruddet og skal rives. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ulike versjoner

Selv om store deler av krigstilstanden som preget Lod nå i mai tilskrives tilreisende ekstremister, er historiene lokale jøder og arabere ellers forteller svært ulike.

Araberne VG møter hevder at det var den tilreisende jødiske mobben som satt fyr på synagogen for å vekke harme mot muslimer.

VG er ikke kjent med dokumentasjon som understøtter dette, men formidler det for å kaste lys over hvilke narrativer som spres.

SYNAGOGE: Dette er synagogen i Lod, som ble angrepet under opptøyene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Sivan Dinan forteller at det var hennes jødiske venner som forsøkte å stoppe de tilreisende «jødiske guttene» fra å skade arabiske israelere.

– Vi prøvde å få dem til å dra og fortalte dem at de ikke gjorde noe godt, sier hun.

Men hun er ikke i tvil om at det var arabere som slo inn veggen i leiligheten hennes og ødela den. Slik hun ser det, er det derfor opp til araberne å avgjøre om fredelig sameksistens er mulig fremover.

– Hvordan ville du følt det om noen brente hjemmet ditt bare fordi de hater deg? Vi vet ikke nøyaktig hvem det var, men det var noen fra nabolaget, sier Dinan.

De arabisk-israelske mennene VG møter rett utenfor leiligheten sier på den andre siden at det var de som forsøkte å slukke brannen i blokken hennes.

Det både lokale arabere og jøder forteller, er uansett at de for sin egen del kun bedrev selvforsvar.

HOLOCAUST: Nechama Kimerling-Feuerstein (94) tilbrakte 3,5 år i en konsentrasjonsleir. Volden i Israel den siste tiden tok henne med til hennes barndom, forteller hun. Foto: Thomas Nilsson / VG

Overlevde holocaust: «Israels folk lever!»

Tilbake til omskjæringsfesten. Blant familiemedlemmene til lille Israel Menachem, er holocaustoverlevende Nechama Kimerling-Feuerstein (94).

Hun tilbrakte 3,5 år i den ukrainske konsentrasjonsleiren Transnistria. Der mistet hun og søsknene begge foreldrene sine. Selv lå Kimerling-Feuerstein og ba til Gud om en liten brødbit, deretter ville hun dø.

Rett etter krigen kom hun til landområdet som i 1948 ville bli staten Israel.

Hva tenker hun om volden som rammet Lod?

– Det tok meg tilbake til min barndom. Jeg har tre barnebarn her i Lod og jeg vet at de lider. Det gjør meg veldig trist at de måtte lide det jeg måtte lide. Jeg hadde ikke trodd jeg ville se dette igjen, svarer hun.

Senere i samtalen utbryter hun:

– Am Yisrael Chai!

Det betyr «Israels folk lever!»