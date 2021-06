Republikanske partimøter: Trump-tale og buing på Georgia-guvernør

USAs tidligere president Donald Trump gjorde natt til søndag comeback på den politiske scenen. Samtidig avslører nye e-poster flere forsøk fra hans administrasjon på å påvirke fjorårets presidentvalg.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert i går 08:00

– Vi skal ta landet tilbake, og vi skal ta det tilbake på en måte som er bra for velgerne, sa Trump fra scenen på republikanernes partimøte i Greenville i North Carolina natt til søndag norsk tid.

Dette er Trumps første politiske opptreden utenfor hans nye hjemstat Florida siden han gikk av som president i januar, skriver ABC.

Den brukte han blant annet til å kritisere Biden-administrasjonen, og til å love et godt kongressvalg for republikanerne i 2022. Han sa også at han «gledet seg» til år 2024 – neste gang USA avholder presidentvalg.

– Vi hadde et fantastisk valg. Noen dårlige ting skjedde, men vi hadde et fantastisk valg, sa han om fjorårets presidentvalg, der han tapte for demokraten Joe Biden.

Ifølge nyhetsbyrået AP er det ventet at Trump, som er utestengt fra store sosiale medier som Twitter og Facebook, vil bruke tiden fremover på stadig flere velgermøter og offentlige arrangementer.

«TRUMP VANT»: Capser med påstander om at Trump vant fjorårets presidentvalg, noe som er blitt avvist av flere domstoler, selges under republikanernes partimøte i North Carolina. Foto: JONATHAN DRAKE / Reuters

E-poster avslører flere valg-forsøk

Før Trump gikk på scenen i North Carolina skrev New York Times at e-poster som ikke tidligere er offentliggjort viser hvordan Trump-administrasjonen helt til det siste jobbet for å prøve å få snudd opp ned på valgresultaltatet.

I e-postene, som er sendt fra Trumps daværende stabssjef Mark Meadows til USAs fungerende justisminister Jeffrey Rosen i desember 2020 og januar 2021, prøver Meadows å få justisdepartementet til å etterforske det avisen kaller grunnløse konspirasjonsteorier om presidentvalget.

Meadows refererer blant annet til en teori om at militære satellitter manipulert av folk i Italia skal ha blitt brukt til å «fjern-angripe» stemmemaskiner slik at Trump-stemmer ble omgjort til Biden-stemmer, skriver Washington Post.

TRUMPS TIDLIGERE STABSSJEF: Mark Meadows. Foto: Thomas Nilsson / VG

E-postene ble avdekket i løpet av en pågående gransking i Senatet, der de ser på om tjenestemenn ved justisdepartementet var involvert i forsøk på å reversere valgresultatet.

– Disse nye bevisene viser hvor dypt involvert Det hvite hus var når det kom til å få med seg justisdepartementet og påvirke godkjenningen av valgmenn, sier den demokratiske senatoren Richard J. Durbin til New York Times.

– Jeg vil kreve alle beviser for Trumps forsøk på å bruke justisdepartementet som våpen i sin plan for å undergrave valget, sier han videre.

Hverken USAs justisdepartement eller Mark Meadows ønsker å kommentere saken. Ingen av e-postene viser at Rosen går med på å granske påstandene fra Meadows.

– En taper-president

Trumps opptreden på partimøtet i North Carolina natt til søndag er et tydelig bilde på den tidligere presidentens fortsatte grep om Det republikanske partiet, skriver CBS News.

Etter gjentatte påstander om valgfusk, stormingen av Kongressen og den påfølgende riksrettssaken, har det vært debatt innad i partiet om hvilken rolle Trump skal ha i partiet fremover. Men republikanere som har tatt til orde for en fremtid uten Trump, har møtt stor motstand fra innsiden.

Kongressrepresentanten Liz Cheney ble blant annet fratatt sin lederstilling i Det republikanske partiet i mai, etter at hun kritiserte Trumps rolle i Kongress-stormingen. Hun har også sagt at hun «vil gjøre alt i sin makt for å holde Trump unna Det ovale kontor».

Ammar Moussa, som er formann i Det demokratiske partiet, kommer med følgende stikk til republikanernes omfavnelse av Trump:

– Over 400.000 døde amerikanere, millioner av tapte jobber og uansvarlig og farlig retorikk er tydeligvis ikke nok for at republikanerne skal bryte med en taper-president som kostet dem Det hvite hus, Senatet og Representantenes hus, sier han i en uttalelse gjengitt i AP.

BLE BUET PÅ: Den republikanske Georgia-guvernør Brian Kemp ble natt til søndag buet på da han inntok scenen på republikanernes partimøte i delstaten. Foto: Alyssa Pointer / Atlanta Journal-Constitution

Georgia-guvernør buet på

Republikanerne holdt også partimøte i delstaten Georgia natt til søndag. Også her ble det tydelig hvilken posisjon Trump fortsatt har i partiet, skriver nyhetsbyrået AP.

Georgias valgsjef Brad Raffensperger, som har avvist alle Trumps anklager om valgfusk i delstaten, fikk en offisiell irettesettelse av egne partifeller, mens guvernør Brian Kemp, som godkjente delegatene som stemte frem Joe Biden som valgets vinner, ble møtte med buing da han gikk på scenen.

Ifølge lokale The Atlanta Journal-Constitution druknet nesten guvernørens tale i buingen.

Guvernør Kemp ba i sin tale partiet om å stå samlet, skriver AP.

Kemps støttespillere sier de frykter fokuset på fjorårets presidentvalg og Trump vil ødelegge partiets sjanser i guvernørvalget høsten 2022.

– Jeg er livredd for alle disse anti-Kemp-republikanerne, sier en av partiets delegater i Georgia, James Hall, til AP.

En annen delegat, Barbara Cunningham, mener imidlertid at guvernøren har gjort seg fortjent til kritikken.

– Om du ikke støtter Trump, får du ikke være med på leken, sier hun.

