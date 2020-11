SEREMONI: Boris Johnson tidligere denne uken ved en seremoni ved graven til Den ukjente soldat i Westminster Abbey. Markeringen var til ære for de som mistet livet under 1. Verdenskrig. Foto: JEREMY SELWYN / POOL

Boris Johnson har vært smittet før – isoleres på nytt etter frokostmøte

Fra og med søndag må Storbritannias statsminister Boris Johnson nok en gang i coronaisolasjon etter å ha vært i nærkontakt med et smittet parlamentsmedlem.

Sist torsdag hadde Johnson et møte med flere parlamentsmedlemmer i Nr. 10 Downing Street. En av de som deltok på møtet, parlamentsmedlemet Lee Anderson, har siden fått påvist smitte.

Boris Johnson har tidligere vært coronasmittet. Da ble han alvorlig syk og var innlagt.

– På frokost hos statsministeren

Anderson la torsdag ettermiddag ut et bilde på sin Facebook-side der han poserte med den britiske statsministeren. Søndag har han lagt ut et nytt innlegg der han sier at han på fredag mistet smakssansen og hans kona fikk en kraftig hodepine.

– På frokost hos statsministeren. Jeg var der med ønskelisten for Ashfield og Eastwood (valgkretsen han representerer jou.anm.), skrev han.

Han testet seg på lørdag og søndag kom resultatet tilbake positivt.

Møtet med parlamentsmedlemmene varte ifølge The Guardian i 35 minutter.

Downing Street har uttalt at statsministerboligen er en sikker arbeidsplass, men at faktorer som møtets lengde innebærer at Johnson bør gå i isolasjon likevel.

– Statsministeren vil følge reglene, og isolerer seg. Han vil jobbe videre fra Downing Street, blant annet med håndteringen av pandemien. Han føler seg bra, og viser ingen symptomer, sier en talsperson for Boris Johnson.

Den kommende uken vil bli krevende for statsministeren, som går inn i avsluttende forhanldinger i spørsmålet om Brexit. De må han nå ta på videokonferanse fra Nr. 10 Downing Street.

Vanskelig uke for Johnson

Det har vært en turbulent uke for den britiske statsministeren. Fredag kveld gikk Johnsons omstridte spesialrådgiver og stabsjef Dominic Cummings av fra sin rolle.

Han har hatt stor innflytelse på Johnsons politikk, og vært en viktig strateg for statsministeren.

Den siste tiden har han derimot stått i sentrum av en maktkamp i britisk toppolitikk. Blant annet har han brutt smittevernreglene og motsatt seg karantenelovene han selv har stått bak.

Også Johnsons kommunikasjonssjef Lee Cain trakk seg denne uken.

Smittet i mars – ble alvorlig syk

Etter at Johnson kom ut av sykehuset i april, takket han helsevesenet for å ha reddet livet hans.

– Jeg skylder dem livet mitt, skal Boris Johnson ha sagt til venner ifølge Sky News, og skal videre ha sagt at legene og sykepleierne ga ham «eksemplarisk» behandling.

Siden har Johnson både gjenåpnet samfunnet – og stengt det ned igjen.

Samme dag som Storbritannia passerte én million corona-smittede i overgangen fra november til oktober, innførte statsministeren flere strenge tiltak.

– Jula kommer til å bli annerledes i år, sa han.

Han innførte da følgende tiltak:

Alle puber og restauranter stenger. Take-away og levering av mat skal være lov.

Alle butikker som ikke er essensielt nødvendige bør stenge.

Det er ikke tillatt med møter hjemme, med unntak av barnepass og andre former for støtte.

Utenlandsreiser vil ikke bli tillatt, med unntak av jobbreiser.

Innenlandsreiser frarådes, med unntak av jobbreiser.

Overnattinger utenfor hjemmet tillates kun i arbeidsformål.

Domstoler, skoler og universiteter er ennå åpne.

Det oppfordres til trening og aktiviteter utendørs.

Religiøse samlinger er ikke tillatt, men det er tillatt å oppsøke trossamfunn for å be.

Publisert: 15.11.20 kl. 21:51 Oppdatert: 15.11.20 kl. 22:40

