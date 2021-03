7 år gamle Nadah ble født inn i en krig. Den har drept hennes far og tatt fra henne skolegangen. Nå må hun plukke søppel for å få nok mat til seg og familien.

10 år med krig i Syria: Må plukke søppel for å overleve

Røyken siger opp fra den brennende søppeldyngen utenfor Derik i Syria. Med en jernstang pirker syv år gamle Nadah gjennom søppelet på jakt etter verdier. Hver dag kommer hun hit sammen med sin tante, Nadine Jazem al-Hussein (22). På en dårlig dag tjener de fem kroner. På en god, 15 kroner.

– Før krigen var jeg tenåring og levde et vanlig liv sammen med vennene mine. Vi kunne gå på skolen sammen, leke sammen, det var bare fred og trygt. Nå er det krig på alle kanter, sier Nadine til VG.

Vi befinner oss helt nord i Syria, i et område som nå kontrolleres av kurdiske selvstyremyndigheter. Her har en av verdens mest brutale borgerkriger herjet i ti år, og påvirket millioner av mennesker. Blant dem, familien al-Hussein.

Men hvordan havnet familien her, uten håp, på en søppeldynge i landet som en gang ble sett på som åpent, turistvennlig og tilsynelatende stabilt – så lenge folk ikke opponerte mot det autoritære regimet.

Det hele startet med en tagg på en skolevegg våren 2011.

«Frihet. Ned med regimet. Din tur, doktor» spraymaler noen ungdommer utenfor hovedstaden Damaskus. Misnøyen mot president Bashar al-Assad og regimet hadde ulmet lenge, og de ville at han skulle bli den neste lederen i Midtøsten som måtte gi fra seg makten.

Ungdommene blir arrestert og torturert.

ANWAR AMRO / AFP Den brutale behandlingen gjorde at demonstranter samlet seg i gatene i Deraa 15. mars 2011. Sikkerhetsstyrkene møtte dem med rå makt, åpnet ild og drepte flere. Men forsøket på å stagnere uroen hadde motsatt effekt, for demonstrasjonene bare spredte seg. Med slagord som «Vi vil ofre oss for vårt Syria» krevde de president Assad sin avgang. Innen sommeren hadde de blitt flere hundre tusen i gatene. Noen av demonstrantene og opposisjonen begynte etter hvert å ty til våpen. Først for å forsvare seg selv, og senere for å presse sikkerhetsstyrkene ut av sine områder. I 2012 hadde kampene nådd hovedstaden Damaskus og storbyen Aleppo, og i juni 2013 sa FN at 90.000 hadde blitt drept. Voldspiralen økte i omfang mens kampene om kontroll ble hardere. Krigen i Syria var født. Det er også nå Nadah kommer til verden.

Født inn i en krig

Nadah ble født i Deir ez-Zor i Syria, helt øst i landet. Da hadde krigen rast i tre år allerede, og byen ble på den tiden kontrollert av den frie syriske hær.

Hun var bare en drøy måned gammel da den voksende opprørsgruppen Den islamske stat (IS) skulle krige seg til kontrollen i den lille ørkenbyen.

Mens Nadah vokste til, raste kampene om territoriet rundt dem. Familien opplevde bilbomber og matmangel. Livet var vanskelig for alle, ikke minst når de også måtte brødfø flere barn.

En dag måtte faren til Nadah reise til Damaskus, men der ble han arrestert av Assad-regimet og satt til å bli soldat. På frontlinjen mistet han livet.

Tilbake satt Nadah og hennes mor, tante Nadine og resten av storfamilien. Fra nå av måtte Nadine hjelpe til med å passe på syvåringen. For det var ikke bare et kjært familiemedlem de hadde mistet – de hadde også mistet en viktig forsørger.

Familien var nå under kontroll av IS. Men de hadde hørt om muligheten for et bedre liv i storbyen Raqqa, hvor det kanskje var jobb å få, og flyttet dit i 2016.

– Vi visste ikke hvem som kontrollerte Raqqa på det tidspunktet. Da vi kom dit, så vi at IS var der også, forteller 22 år gamle Nadine.

Raqqa var på dette tidspunktet blitt en svært viktig by for IS, hvor de praktiserte sharialov, lagde propagandafilmer, pisket folk i gatene og truet Vesten med terrorangrep.

– Det var grusomt, det var som et stort fengsel. En gang ble jeg arrestert fordi føttene mine syntes. De tvang meg til å dekke hele kroppen og å bruke nikab, sier Nadine.

Familien hadde kjøpt et lite hus og en jordflekk, og livnærte seg av å selge grønnsaker. Men livet var ikke som de hadde forestilt seg. IS drepte mange, og ofte kunne Nadine se døde mennesker på gaten.

Hun forteller også at hun ofte møtte IS-kvinner når hun var ute og gikk.

– De sa jeg var fattig og vantro. De sa til meg «det er vi som er muslimer, du er ikke muslim». Men sannheten er at det er de som er vantro, ikke oss.

Ble bombet

De bodde der i ett år før krigen kom til dem igjen. Nå skulle kurdiske styrker, med hjelp fra USA, ta tilbake kontrollen.

– Under bombingen og frigjøringen av Raqqa var det tre måneder hvor det ikke var mulig å få tak i mat, heller ikke te. Det var også noen som solgte bilen sin for å få penger, så de kunne bli smuglet ut. Hver person kostet 1500 dollar, sier Nadine.

Snart skulle de miste nok et familiemedlem: IS mente at ektemannen til Nadine var mot dem, og han ble arrestert og fengslet. Under frigjøringen av byen ble området rundt fengselet bombet kraftig. Hun forteller at eksplosjonene var så grusomme at han aldri kom til seg selv igjen.

– Jeg har mistet min mann.

Huset deres ble bombet i stykker og de mistet alt de eide, men Nadine, Nadah og resten av familien klarte å komme seg unna i live, og flykte fra IS.

Etter at IS mistet sitt siste tilholdssted i 2019, lå det igjen et landområde som fremdeles er ødelagt av krig, med millioner på flukt og utallige drept.

De overlevende IS-mennene ble sendt i fengsel, mens IS-kvinner og deres barn ble plassert i teltleirer de ikke kan forlate.

En ny start

Familien al-Hussein fant seg et lite hus på landsbygda i Nord-Syria. I et område som i dag kontrolleres av kurderne, flyttet hele familien på ni inn. Men det er lite jobb å få, så flere familiemedlemmer drar daglig til søppelhaugen for å lete etter søppel de kan selge videre.

– Vi våkner tidlig, spiser frokost, og så drar vi. Uansett om det regner eller er sol, sier Nadine.

Hver dag kommer Nadah hit. Hun tvinger seg med, sier tanten. – Er hun hjemme tar hun bare telefonen, finner bilde av pappaen sin, og begynner å gråte, forteller hun. – Hun blir glad her fordi da glemmer hun sin far, forteller hun. – Metall, jern, vi leter etter alt som kan brukes som vi kan selge videre, forteller hun. På søppelhaugen møter de også mange andre familier som leter etter verdier. Men lukten av brennende søppel river i nesa. En ung gutt speider mot veien. En søppelbil ankommer. De stormer til, og klatrer opp på lasteplanet. Kampen om det som har verdi, er stor. En sko, roper en. Dette er de også på jakt etter. Plast som kan selges videre. På ettermiddagen går Nadah og Nadine hjem igjen.

Nabo med IS

De kommer hjem til det lille murhuset sitt, hvor også moren til Nadah venter.

På et håndvevd teppe som dekker hele rommet, setter syv år gamle Nadah seg ned. De mørke øynene hennes farer over rommet, fra hønsene på gårdsplassen, til flammene fra ovnen, til tanten.

Titter vi ut døren og ned skråningen, kan vi skimte en lang rekke hvite telt, omringet av høye gjerder. Teltene huser drøye 2000 kvinner med IS-tilknytning. Blant dem to norske kvinner; Aisha Shezadi og den yngste søsteren kjent fra boken «To søstre» av Åsne Seierstad.

– Jeg blir så trist, for de har ødelagt vårt land og min familie. De har fordrevet mitt folk. Jeg ser på dem med sorg og tenker på de stakkars barna som bor der, forteller Nadine.

Hun speider ned på leiren og forteller at hun ønsker å ende livet til kvinnene som er der.

– Jeg håper de mister like mye som vi har mistet. Men de får mat, telt, vann, mens vi får ingenting. Det er ikke rettferdig.

forrige







fullskjerm neste NABOER: Like nedenfor gårdsplassen ligger leiren som huser IS-kvinner, Roj-leiren.

Krigen i Syria har sendt 6,7 millioner mennesker på flukt internt i landet, og nesten seks millioner mennesker har kommet seg ut. Noen har også flyktet hit til Norge. Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mener at 590.000 mennesker har mistet livet i den ti år lange krigen.

– Krisen i Syria har spesielt store konsekvenser for barn og unge. De har bruk for et sted de kan kalle sitt hjem, og få tilgang på utdannelse og mat. Størstedelen av befolkningen lever i dag under fattigdomsgrensen, sier Elisabeth Arnsdorf Haslund til VG. Hun er talsperson i Norden for FNs høykommissær for flyktninger.

Tall fra FN viser at nær 13 millioner mennesker har behov for humanitær nødhjelp og beskyttelse internt i Syria.

Et tiår med krig

Det som startet med tagging på en skolevegg, har endt opp i en ti år lang borgerkrig.

– Ti år, det er lenge. Jeg er uten håp nå. Jeg ønsker ikke å bo i dette helvetet lenger, sier 22-åringen.

– Tror du det kan bli fred igjen?

– Jeg håper jo det. Men alle familier her i Syria er triste, for alle har mistet noen. Kanskje en mor, kanskje en far, kanskje et barn. Og det er så mange som er internt fordrevet. I nær fremtid tror jeg det er vanskelig, men kanskje lengre frem i horisonten.

Fakta om situasjonen for sivilbefolkningen i Syria – 5,6 millioner mennesker har flyktet fra Syria, og 6,7 millioner mennesker er internt fordrevne ifølge tall fra mars 2018. – 1,8 millioner mennesker bor i leirer eller uformelle bosetninger. – Det har vært en prisvekst på 260 % det siste året. Hyperinflasjon og covid-19 har gjort forholdene enda verre for befolkningen. – På ti år er 12.000 barn drept eller skadd i konflikten. – 13 millioner mennesker har behov for humanitær nødhjelp og beskyttelse internt i Syria. – 5,9 millioner mennesker har behov for tak over hodet og et ordentlig hjem. – 90 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. – 2,4 millioner barn går ikke på skole. – Halvparten av befolkningen er uten arbeid.

Kilde: FNs høykommissær for flyktninger og UNICEF. Vis mer

Nær alle gruppene som har kriget om makt i Syria, er beskyldt for brudd på menneskerettighetene. Sivilbefolkningen er blitt utsatt for tønnebombing, kidnappinger og kjemiske angrep.

– Jeg har bodd under regimet til Bashar al-Assad, under den frie syriske hær, under IS og nå syriske demokratiske styrker. Jeg foretrekker de som kontrollerer her nå, for jeg har ikke sett dem gjøre noe kriminelt.

For Nadine er det vanskelig å se for seg en fremtid når det har vært så mange år med elendighet. Men drømmer, det har hun.

– Jeg har en uskyldig liten drøm.

Hun begynner å gråte, snur seg, og må trøstes.

– Det er at jeg kan reise hjem til Deir ez-Zor, med hele familien min samlet. Få livet mitt tilbake.