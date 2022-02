PÅ KNE: En innbygger som demonstrerte mot militærkuppet kneler etter å ha blitt pågrepet av soldater i storbyen Yangon i desember 2021.

Telenor anmeldt for salg av virksomheten i Myanmar

Staten Norge kan bli holdt ansvarlige for konsekvensene av Telenors kontroversielle Myanmar-salg, mener folkerettsekspert. UD kommer med en tydelig beskjed til telegiganten.

Etter det blodige militærkuppet i Myanmar i fjor har Telenor, som den største teleoperatøren i det konfliktfylte landet, havnet i alvorlig trøbbel.

Mens militærjuntaen skyter og dreper fredelige demonstranter, og intensiverer jakten på kritikere og opposisjonelle, har de bedt Telenor om sensitive teledata som selskapet sitter på.

Slik informasjon kan avsløre stedet hvor abonnenter har befunnet seg når de har ringt, eller hvem de holder kontakt med. For et militærregime som ønsker total kontroll over befolkningen i landet, er denne informasjonen gull verdt.

Telenor har 18 millioner abonnenter i Myanmar. Selskapet skal etter kuppet ha mottatt 200 forespørsler om å utlevere informasjon til Myanmars myndigheter. Overfor VG benekter ikke selskapet at forespørslene har blitt innvilget.

Telenor: Har ikke noe annet valg

Fredag ble det klart at Forum for utvikling og miljø (ForUM) har anmeldt Telenor til politiet for å selge virksomheten i Myanmar til et selskap som angivelig står militærjuntaen nær.

– Vi frykter at sensitiv persondata, spesielt knyttet til menneskerettighetsaktivister, skal bli delt med juntaen, sier daglig leder i ForUM, Kathrine Sune-Henriksen, til NRK.

ForUM er en paraplyorganisasjon for rundt 50 norske utviklings- og fredsorganisasjoner. De viser til mulige brudd på straffeloven kapittel 16 om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

– Vi har siden militærovertakelsen i Myanmar gjort mange grundige vurderinger, og vi har sett spesielt på sanksjoner, menneskerettigheter, personvern og sikkerheten til våre ansatte. Basert på disse vurderingene er det ikke grunnlag for noen anmeldelse, sier kommunikasjonssjef i Telenor Group, Gry Rhode Nordhus.

Telenor sier på sin side at de ikke har noe annet valg enn at de oppbevarte personopplysningene skifter eier.

– Telenor Myanmar er lovpålagt å oppbevare kundedata i flere år, og det må selskapet gjøre også når det skifter eier. Vi forstår at noen kan reagere på dette, men det er altså noe de er forpliktet til ved lov. Å bryte eller ikke etterleve de lovene som gjelder i Myanmar, kan få helt uakseptable konsekvenser for våre medarbeidere, som verken Telenor Myanmar eller vi som eier kan leve med, svarer Nordhus i en epost til NTB.

Mener staten Norge har ansvar

Torsdag sa lagmann og en av Norges fremste eksperter på folkeretten, Hanne Sophie Greve, til VG at slik utlevering av informasjon kan sette livene til opposisjonelle i fare.

– De opplysninger som nå har fremkommet, er av en slik art at Telenor ved salg i Myanmar vil kunne bli ansvarlig for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, sa hun videre.

Etter militærkuppet i fjor har Telenor sett seg nødt til å selge seg ut av virksomheten i Myanmar, og et endelig salg skal være nært forestående.

Etter at salget først så ut til å gå ene og alene til et libanesisk selskap, kalt M1, ble det stoppet av myndighetene i Myanmar som også ville ha en lokal deleier.

Flere medier skriver at denne deleieren har tilknytninger til militærjuntaen i landet, noe som øker frykten for at Telenors data vil have hos kuppmakerne – og dermed sette liv i fare.

STØRST I LANDET: Telenor har 18 millioner abonnementer Myanmar.

Greve sier nå til VG at også Norge som stat i verste fall vil kunne ansvarliggjøres for forbrytelser mot menneskeheten.

– Den norske stat som flertallsaksjonær har et klart ansvar for å avverge en overhengende fare for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. Norge anerkjenner Den internasjonale straffedomstolens kompetanse i denne typen sak, sier hun.

UD: Alle selskaper må bygge på FNs prinsipper

VG har stilt UD flere spørsmål om det som skjer rundt Telenor-salget og hva de tenker om lagmann Greves bekymring.

Pressevakt i UD Mathias Rongved, sier at Norge er svært bekymret for situasjonen og utviklingen i Myanmar.

– Regjeringen forventer at alle norske selskaper opptrer ansvarlig og bygger virksomheten på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Næringslivet har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene, sier han videre.

ET LAND I BRANN: Et hus i byen Thantlang brenner etter å ha blitt truffet av artilleri skutt fra Myanmars militære styrker i september 2021.

Næringsdepartementet: Legger ansvaret på Telenor

Statens eierskap i Telenor forvaltes av eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen i departementet sier til VG at som eier har staten klare forventninger til selskapenes arbeid med ansvarlig virksomhet, som også gjelder menneskerettigheter.

– Siden kuppet i februar 2021 har departementet, som aksjeeier i Telenor, hatt flere møter med Telenors styreleder og ledelse om situasjonen i Myanmar. Departementet har vært opptatt av at selskapet gjør grundige vurderinger av de krevende problemstillingene som har oppstått, sier han og legger til:

– Det er styret og ledelsen i Telenor som har ansvaret for driften av selskapet og for de operasjonelle vurderingene. Det gjelder også for virksomheten i Myanmar.

Telenor selv sa til VG torsdag at selskapet har tatt en grundig vurdering av «alle alternativer og kommet til at et salg er den minst ufordelaktige løsningen for ansatte, kunder og samfunnet rundt.»