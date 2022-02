PÅ STEDET: Nødetater jobber på ulykkesstedet.

Én død og flere skadet i togkollisjon i Tyskland

To lokaltog har kollidert i München.

Det bekrefter det tyske politiet på Twitter.

Politiet skriver at to lokaltog kolliderte ved Ebenhausen-Schäftlarn stasjon det sørlige området av München 16.40 mandag.

Det er mange skadede på stedet, som nødetater tar seg av, opplyser politiet.

Klokken 19.49 skriver politi i München på Twitter at én person er bekreftet død.

Et bilde av et avsporet tog sirkulerer på nettet. Folk står på kanten og lener seg på et gjerde, skriver den tyske avisen Bild.

Bilder viser et stort antall brannbiler, politibiler og ambulanser, og at redningsmannskaper jobber på stedet.

På ulykkesstedet er ruten enkeltsporet, opplyser avisen.

Ifølge Bild er omtrent 40 skadet, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.