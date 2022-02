TØFT: Hverdagen ved frontlinjen i Svitlodarsk var tøff, også for skuespiller Alla Bovt. To ganger måtte hun sendes til sykehus.

Filmstjerne til frontlinjen

KHARKIV (VG) Bare en som virkelig kjenner sin kultur, historie og sitt folk vil være klar for å ofre livet, mener Alla Bovt (37). Hun la skuespillerkarrieren på hyllen for å kjempe i krigen i Ukraina.

Det var alltid skuespiller hun skulle bli. Fra hun gikk ut av skolen i Ukrainas nest største by Kharkiv begynte det å rulle. Hun fikk roller i filmer, TV-serier og på teaterscenen.

Det dynamiske kunstnerlivet passet henne godt. Det var kreativt, søkende, sosialt, moro og livsbejaende, akkurat som kvinnen VG treffer i den stilig innredede leiligheten i sentrum av storbyen Kharkiv.

Overraskelsen var stor for omgangskretsen da hun forlot en strålende karriere i rampelyset og vervet seg for å kjempe mot russiskstøttede opprørere ved frontlinjen i Ukraina.

Kriger ikke om jord

Bildene av den spede kvinnen på en enkel feltseng ble publisert i flere ukrainske magasiner. Den tidligere filmstjernen var brått usminket, og i det hun betegner som «Livets rolle», i nærkontakt med prorussiske opprørere.

– Jeg vet at det ikke er centimeter, meter og kilometer med jord vi kriger om. Det vi går i krigen for er vår identitet, kultur og friheten til vårt folk, sier Bovt engasjert.

Stemningen er fortsatt spent: Mens USA peker på onsdag som en mulig invasjonsdato, kaller Russland det hele hysteri. Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu sa mandag at flere av landets militærøvelser er avsluttet - og at flere er i ferd med å gå mot slutten.

VÅPEN: Alla Bovt hadde ingen erfaring med våpen fra tidligere, og ble nødt til å lære seg alt en soldat skal kunne i rekordfart.

Skarpskyttere

VG sitter med den tidligere filmstjernen hjemme på det grønnmalte kjøkkenet hennes øst i Ukraina, den fliken av verden som er på alles lepper nå på grunn av den svært spente situasjonen med nabolandet Russland.

Det fryktes at det er nettopp her Europas neste store krig kan bryte ut, i Alla Bovts hjemland.

Russlands fremtreden i Ukraina i 2014 og 2015 fikk den frihetselskende kvinnen til å ta valget om å legge det tidvis glamorøse skuespillerlivet til side, og verve seg til tjeneste i det ukrainske Forsvaret. Hennes første post var ved frontlinjen i Svitlodarsk i Donetsk fylke.

– Jeg var ved frontlinjen i et drøyt halvår. En kilometer unna satt skarpskytterne og siktet på oss. Og jeg satt og ventet på at det skulle ta slutt, sier Bovt til VG.

Maidan ble vekker

Tankeprosessen som ledet til livsendringen begynte under Maidanopprøret i 2014, som Bovt som så mange andre ukrainere deltok i. Så kom de prorussiske separatistenes okkupasjon av flere byer og tettsteder øst i Ukraina.

Alla Bovt kjente at det bare var én rett ting å gjøre for henne. Hun fortalte ektemannen gjennom ti år at hun skulle til frontlinjen, og skrev kontrakt med Forsvaret.

– Krig er fælt. Krig er alltid fælt. Ingen kriger burde vært – aldri, ikke i noen tilfeller, ingen steder. Igjen burde dø, ingen burde skades, ingen familier skulle behøve å ødelegges og ingen barn skulle vokse opp uten mor og far, sier Bovt og rynker brynene.

– Og særlig – vi som lever i moderne verden – tenk på Elon Musk! Vi reiser faktisk til kosmos! Og likevel bruker vi altså militære våpen på sivile ... det hele er ganske absurd, sukker hun.

– Du sier at krig alltid er fælt. Men samtidig tjener du Forsvaret. Noen synes kanskje det er selvmotsigende?

– Jeg ser på det som det minste av to onder. Skal vi bevare ukrainsk identitet, vårt folk og kultur, så må vi ofre noe. Akkurat nå er det å delta et mindre onde enn å sitte stille, vente, og ikke gjøre noe, mener den 37-årige kvinnen.

Vanskelig hjemkomst

Månedene i krigens episenter i Svitlodarsk var tøffe. Hun ble sendt til sykehus to ganger. Å komme hjem var heller ikke lett.

– Du lever egentlig i krigen lenge etter du kommer hjem også. Kroppen min var hjemme, men sjelen i det krigsherjede øst. Krigen fulgte meg som en skygge lang tid etter, forteller kvinnen til VG.

Kultur til soldater

Hun bestemte seg likevel for å bli værende i Forsvaret. Nå har hun gått gradene og jobber i en stilling som kombinerer hennes to store lidenskaper: Kultur og forsvar av landet.

Bovt driver nå Forsvarets senter for kultur i Kharkiv, en slags «hub» der soldater går for å hente kulturelle impulser.

Hun forteller at jobben i praksis innebærer alt fra å ta Forsvarets menn og kvinner med på kino og teater, til å arrangere diktopplesninger, bokbad og konserter. Bekjentskapskretsen hennes kommer godt med, og kultureliten takker ofte ja når hun inviterer.

Ofre livet

Erfaringen fra frontlinjen fikk Bovt til å innse hvor viktig følelsen av en kulturell identitet er for soldater.

– Jeg har hørt hærførere forsøke å «oppdra» soldatene med å gi dem kommandoer og vise til at de har et strafferettslig ansvar for å gjennomføre. Det har jeg ikke tro på at fungerer, sier Bovt.

Når du er truet på livet, handler du på refleks, mener hun.

– Bare et menneske som virkelig kjenner at kulturen, folket og historien er en del av seg, kan være så motivert at han eller hun vil gi livet sitt for landet.