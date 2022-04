KRIM: Vladimir Putin sammen med veteraner og marinegaster under feiringen av «Seiersdagen» 9. mai i Sevastopol i 2014.

Derfor er 9. mai så viktig for Putin: − Historieskriving

Hva kan Vladimir Putin og hans hær oppnå innen den 9. mai? En historieprofessor sier at den russiske presidentens propaganda vil gå opp i en høyere enhet om han lykkes med å koble suksess i Ukraina med feiringen av «Seiersdagen».

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

9. mai er en stor festdag i Russland - til minne om seieren over nazi-Tyskland i den andre verdenskrig - eller «den store fedrelandskrigen», som russerne gjerne kaller det. Josef Stalins seier over Adolf Hitler skal feires med en stor militærparade på Den røde plass i Moskva - og over hele resten av det enorme landet.

– Putin bygger veldig mye av sin retorikk på den andre verdenskrig - eller rettere sagt andre halvdel av den andre verdenskrig. Den første delen vil han helst ikke snakke om, sier professor Klas-Göran Karlsson ved Lunds Universitet til VG.

Hitler-Stalin-pakten

Historieprofessoren gjengir Putins historieskriving om at Molotov–Ribbentrop-pakten, også kalt Hitler–Stalin-pakten, den tysk-sovjetiske ikke-angrepspakten i 1939, var vestmaktenes feil.

– Putin mener at vestmaktene prøvde å orientere Hitler mot Sovjet.

Klas-Göran Karlsson beskriver at mens revolusjonen i 1917 var den store greia som man alltid kom tilbake til 1980-tallet, er det helt annerledes nå.

– Nå er det «den store fedrelandskrigen» som er navet som all politikk og historieskriving utgår fra. Putin vil ikke snakke om den finske vinterkrigen, ikke om massakren på polakker i Katyn-skogen - men om det som skjedde etter at nazistene angrep Sovjetunionen.

– Putin vil den 9. mai vise at russerne gjennom historien har vært ofre - men også helter. Det er de to rollene som «den store fedrelandskrigen» rommer og at Hitler angrep dem som Karl XII og Napoleon og andre hadde gjort før. Russland bare forsvarte seg.

– Russlands store narrativ

– Og nå kjører Putin på det samme når det gjelder Ukraina?

– Ja, nok en gang. Derfor blir både offerrollen og seiersrollen viktige den 9. mai. Det finnes ikke noen bedre dato for Putin om han skal lykkes med sin propaganda internt i Russland. «Den store fedrelandskrigen» rommer alt i Russlands store narrativ, fastslår Klas-Göran Karlsson.

– Krigen i Ukraina speiles gjennom det som skjedde da Hitler angrep Sovjet; Russland blir angrepet utenfra og forsvarer seg rettmessig, fienden er nazistisk og sysler med folkemord. Dette er et fantastisk anvendbart speilbilde for Vladimir Putin.

Historieprofessoren regner med store festligheter den 9. mai. Det ser han ut til å få rett i, for i helgen har russiske lokalaviser vært fylt til randen med program for «Seiersdagen».

– Dobbel dose

– 9. mai er virkelig en folkefest. 27 millioner sovjetinnbyggere døde i løpet av krigen, og det har satt eksistensielle spor hos alle familier. Etter min oppfatning er «Seiersdagen» generasjonsoverskridende. Du ser russiske ungdommer som med den største aktsomhet nærmer seg krigsveteranene - og jeg tror virkelig dette er ekte. Det var en så grensesettende hendelse i russernes historie at det påvirker alle. Nå håper Putin å få dobbel dose ved at «spesialoperasjonen» i Ukraina kobles til «Seiersdagen».

– Hva må Putin oppnå innen 9. mai for å oppnå denne effekten?

– Hvis jeg skal gjette ... så bør han kanskje ha etablert ytterligere et brohode i det sørøstlige Ukraina slik at Krim kan forbindes med det russiskokkuperte Ukraina. Selv om det ikke ser så bra ut for det nå, så kommer de nok til å øke presset ytterligere. I så fall vil Putin utnytte det for alt det er verdt på «Seiersdagen» 9. mai. Det blir interessant å høre hvordan han kommer til å binde de to krigene sammen i talen sin - som jeg forventer han kommer til å holde på Den røde plass.

Det russiske forsvarsdepartementet har allerede lagt ut masse bilder på sine hjemmesider av soldater som trener på paraden den 9. mai.

PS: Mens Norge markerer frigjøringsdagen 8. mai, har altså Russland 9. mai som dato for dagen da nazi-Tyskland kapitulerte.