«Er dere trygge?»: Krigslæreren gir elever på flukt et snev av hverdag

Da de endelig skulle få skinne på teaterscenen, drev Putin barna på en livsfarlig flukt. Men Marina ga dem aldri opp.

KRIGENS

LÆRER

Publisert: Nå nettopp

23. februar – én dag før invasjonen: Barna i engelskklassen til lærer Marina Tergoeva var entusiastiske.

I tre måneder hadde de øvd og forberedt seg på en forestilling kalt «The Snow Queen», og premieren skulle finne sted to dager senere – 25. februar.

Samtidig som barna hadde lært de engelske ordene utenat, finpusset dansetrinn og sanger, hadde den russiske hæren over grensen bare noen kilometer unna forberedt seg på en fullskalakrig.

Mens barna utålmodig ventet på å gjøre kostymeprøver, ante de ikke at byen deres, Kharkiv, under 24 timer senere skulle bli ett av Russlands viktigste mål.

Klassen avsluttet den siste prøven for dagen og gikk hjem.

Den følgende natten startet den russiske invasjonen. Kharkiv ble bombet kontinuerlig, og dagene ble fylt av frykt og død.

Marina og elevene søkte ly i bomberom rundt om i byen, og skolen stengte.

Det ble aldri noe forestilling.

Holdt på å dø

Torsdag i forrige uke: «Following the footsteps of Sherlock Holmes» står det på skjermen.

Læreren Marina Tergoeva logger seg på det haltende nettverket hun har funnet i den vest-ukrainske byen Khmelnitsky. Hun er på flukt, men vil fortsette å gjøre det hun kan aller best: Å undervise elevene sine i engelsk.

Denne dagen står den legendariske fiktive britiske detektiven Sherlock Holmes på pensum.

Elevene som logger seg på, er også på flukt. Flere av dem er spredt utover byer inne i Ukraina, men mange er i utlandet. I Polen, Tyskland, Ungarn og Slovakia. Noen er så unge som tre–fire år. De eldste er 19.

Oppe i det venstre hjørnet av skjermen til Marina, i oransje t-skjorte, sitter 14-åringen Veronica Guzhva, konsentrert mens hun hviler kinnet mot knyttneven.

Veronica, som er datter av Olga Guzhva som tidligere har bistått VGs team i Ukraina, er nå i Lviv, byen i vestlige Ukraina som foreløpig ikke er under direkte angrep og som er derfor er fylt med internt fordrevne sivile.

Det er to uker siden Veronica holdt på å dø.

Den dagen, mandag 7. mars, var Veronica hjemme i Kharkiv, mens harde kamper pågikk i gatene utenfor mellom den russiske innvasjonshæren og det ukrainske forsvaret.

Plutselig smalt det.

Hagen utenfor huset ble truffet av en klasebombe. Splinter sprutet gjennom vinduet.

Veronica og familien kastet seg ned på gulvet, livredde, men i live. I hagen utenfor huset kunne de se skadene.

Blir trygg og glad

Familien flyktet vestover, med togene som har fortsatt å gå gjennom det krigsherjede landet og som har hjulpet så mange ukrainere til trygghet.

Over tekstmeldinger spør vi 14-åringen om hvorfor hun, til tross for krigens kaos, vil fortsette å studere.

– Det er viktig å holde roen i vanskelige tider, svarer Veronica først.

– Jeg føler meg trygg og glad når jeg ser vennene mine, selv om det er over nettet. Når jeg er med dem, føles alt bra.

Veronica sier at hun vet at krigen en dag vil slutte, og at hun da må tilbake til skolen, og foreldrene hennes må tilbake på jobb.

– Hvis jeg hver dag, steg for steg, jobber for å gjøre situasjonen rundt meg bedre, blir det enklere å komme tilbake til hverdagen når krigen er over, sier hun.

Hun sier det ikke er lett å forsøke å holde fokuset oppe.

– Det er veldig vanskelig å konsentrere seg, fordi jeg er så stresset. Men jeg mener jeg klarer å takle det.

– Redde og traumatiserte

Mens sivile kvinner og menn over hele landet har tatt til våpen den siste måneden, mener Marina, som mange andre lærere, at det viktigste de kan gjøre, er å fortsette å undervise elevene deres – uansett hvor de befinner seg.

Mandag denne uken åpnet mange av Kyivs skoler igjen for online fjernundervisning, men lærerne fikk beskjed om å ikke gi elevene for mye lekser. På grunn av krigen og flukten har barna naturlig nok ikke samme arbeidskapasitet.

Hverdagen er også tøff for lærerne.

– Når jeg ikke hører angrepsfly over meg, klarer jeg å konsentrere meg om elevene, sier Marina til VG over telefon.

I ti dager ble hun værende i Kharkiv, mens hun gjemte seg i et bomberom sammen med ektemannen og deres katt.

Skolen ble truffet i kampene, så hun måtte også reise.

I den vestlige byen Khmelnitsky forsøker hun å skape trygghetsfølelse for elevene, som nå er flyktninger og ikke aner når de kan komme hjem.

– Jeg prøver ikke å snakke om krigen. Jeg spør: «Er dere trygge? Hva gjør dere hver dag? Hvordan føler dere dere?» Mange av dem er er redde og traumatiserte av eksplosjoner og krig.

Hun avslutter:

– Jeg prøver å holde dem positive.