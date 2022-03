PÅ VEIEN: Jonas Gahr Støres første utenlandsreise som statsminister var til Berlin. Torsdag møter han Natos toppledere med Russlands krig midt i Europa som det alvorlige bakteppet.

Støre foran Nato-toppmøtet: Vil ha økt diplomatisk trykk mot Russland

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) reiser til det ekstraordinære Nato-toppmøtet torsdag, med ønske om et kraftigere diplomatisk trykk for å stoppe Russlands krigføring i Ukraina.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Vi må bruke mer kraft på diplomatiet. Løsningen på dette må til slutt bli politisk. Derfor må dialogen som flere vestlige ledere har med den russiske presidenten, fortsette. Vi må opprettholde et diplomatisk trykk for å finne løsninger, sier Støre til VG onsdag morgen.

Også USAs president Joe Biden er på vei til Brussel og det hasteinnkalte Nato-toppmøtet torsdag. Hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan varslet tirsdag at Biden reiser til Europa med tre formål:

Forsterke Natos felles forsvar.

Diskutere nye og hardere sanksjoner mot Russland.

Yte mer militær og økonomisk assistanse til Ukrainas motstandskamp.

Lar ikke være å handle

– Noen hevder at det foregår folkemord midt i Europa, uten at noen utenfra vil gripe inn?

– Jeg snakket lenge med Sullivan tirsdag. Og jeg opplever at USA og Europa ikke lar være å handle. Tvert imot. Vi er svært aktive og det formidler vi til det norske folk, blant annet gjennom flere redegjørelser i Stortinget, sier Støre.

Han stiller seg bak USAs prioriteringer foran Nato-toppmøtet:

– Nato skal ha fokus på sitt viktigste oppdrag, å forsterke egen sikkerhet. Derfor følger vi opp anmodningene om større trygghet for de som bor i nabolandene til Ukraina, som Baltikum, Polen, Slovakia, Romania, Ungarn og Bulgaria, sier Støre.

– Så kommer sanksjonene på plass. For at de skal virke, må vi stå sammen om dem. Og det blir en diskusjon om hvorvidt sanksjonene skal suppleres, bekrefter han.

Bidra til avslutning

– Venstre-leder Guri Melby sa til VG i går at handlingsrommet er i ferd med å bli brukt opp. Er du enig?

– Guri Melby er utålmodig, men jeg tror at vi skal klare å vise at tiltakene vi står sammen om, etter hvert vil bidra til å avslutte denne krigen.

– Kan det komme et økt press på Nato om å gripe inn, dersom grusomhetene inne i Ukraina fortsetter?

– Verden er brutal, og må noen ganger forstås med en analyse som sier at gode intensjoner kan føre til verre lidelser. Nato har som sin fremste rolle å forsvare medlemslandene. Det gjør Nato i dag, sier Støre.

Og legger til:

– Å argumentere for at Nato skal gå inn i Ukraina, er å åpne for en konflikt av så enorme dimensjoner at det ville være helt uansvarlig. Det må Natos ledere være klare og tydelige på, sier den norske statsministeren.