CAPITOL HILL: Alpine Group Partners har sine kontorer på Capitol Hill i kort gangavstand fra kongressen som kan ses i bakgrunnen av bildet.

Russland-sanksjoner: Equinor brukte Washington-lobbyister

WASHINGTON D.C. (VG) Equinor hyrte i fjor inn lobbyister til å jobbe med sanksjoner mot Putins gassledning. Selskapet avviser at de ville påvirke amerikanske politikere.

Av Erlend Ofte Arntsen og Pontus Höök (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kontorene til Alpine Group Partners ligger bare noen få kvartaler fra den amerikanske kongressen.

«[D]et finnes ingen erstatning for det å være i maktens korridorer hver dag i arbeidet med de folkevalgte og deres stab», skriver påvirkningsekspertene på hjemmesidene sine.

Der skryter de også av å være blant de ledende lobbyistfirmaene i den amerikanske hovedstaden.

I 2021 brukte Equinor tjenestene til Alpine Group Partners i forbindelse med «problemstillinger relatert til sanksjoner mot Nord Stream 2».

Det viser rapporter VG har hentet ut fra lobbyregisteret til den amerikanske kongressen.

– Alpine har aldri hatt i oppgave å påvirke det amerikanske sanksjonsregimet på vegne av Equinor, skriver Ola Morten Aanestad, internasjonal talsmann for Equinor, i en e-post til VG.

TALSMANN: Ola Morten Aanestad er internasjonal pressetalsmann for Equinor.

Diplomatisk verkebyll

Nord Stream 2 er Vladimir Putins gassrørledning, som skulle frakte russisk gass til Tyskland gjennom Østersjøen – utenom Ukraina.

Gjennom ti år har rørledningen vært en geopolitisk betennelse i forholdet mellom Europa og USA.

Amerikanske myndigheter har hele veien fryktet at den ville gjøre EU enda mer avhengig av russisk energi og kunne åpne veien for russisk aggresjon, blant annet mot Ukraina.

Annekteringen av Krim-halvøya i 2014, krigføringen i Donbass og forgiftningen av Aleksej Navalnyj i 2020 stoppet ikke EUs ønske om Putins gass.

I 2017 innførte senatet sanksjoner rettet mot selskaper rundt Nord Stream 2.

Trump var også frustrert over at USA bar hovedbyrden av NATO-gildet, samtidig som Tyskland hadde små forsvarsbudsjetter og ville styrke Russland gjennom Nord Stream 2.

På Trumps siste dag som president – 19. januar i fjor – innførte han ytterligere sanksjoner mot gassledningen, for å unngå «undergraving av vår felles sikkerhet.»

Illustrasjonen viser hvor Nord Stream 2 ble bygget i Østersjøen.

– Gitt oss innsikt

Det var omtrent samtidig at Equinor valgte å engasjere Alpine Group Partners.

Lobbyistene jobbet i den amerikanske kongressen for det statseide norske olje- og gasselskapet i alle av fjorårets kvartaler, viser rapportene VG har hentet inn.

– Alpine har fulgt sakens utvikling i kongressen som et ledd i monitorering av energispørsmål av betydning for Europa og transatlantiske forbindelser. Å følge saken via Alpine har også gitt oss innsikt i klimaet i kongressen med tanke på sanksjoner mot Russland, skriver Aanestad i Equinor.

120.000 dollar – drøyt én million kroner – betalte Equinor til Alpine, for blant annet arbeid med Nord Stream 2-sanksjonene.

En gjennomgang av kongressens register viser at Equinor totalt brukte over 14 millioner kroner på ulike former for lobbytjenester i USA i 2021.

EQUINOR: Her på K Street i Washington D.C. har Equinor sine kontorer i den amerikanske hovedstaden. K Street har også historisk huset byens lobbybransje, noe som har ført til at «K Street» er blitt bransjens kallenavn.

– Begrenset kapasitet

– Om hensikten kun er å følge med på en prosess i kongressen, hva kan Alpine tilby som ikke er offentlig tilgjengelig informasjon Equinor kan hente inn selv?

– Equinors stab i Washington D.C. har begrenset kapasitet. Derfor hender det at vi ber om analyser fra eksterne aktører for å øke vår innsikt og forståelse om komplekse spørsmål, svarer Aanestad.

Han skriver også at Equinor ikke har noen «interesse i Nord Stream 2» og avviser at det noen gang har vært aktuelt eller avtalt at Equinor skulle sende sin Russland-gass til Europa via Nord Stream 2.

– Vår produksjon i Russland har i det alt vesentlige vært olje, ikke gass, skriver Aanestad.

Da Equinor trakk seg helt ut av Russland etter invasjonen av Ukraina var et faktum i februar, var de ventede tapene rundt 11 milliarder.

Info Lobbyvirksomhet Lobbyvirksomhet handler om å forsøke å påvirke. Det innebærer at interesseorganisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner forsøker å påvirke folkevalgte politikere og andre beslutningstakere i staten. En person som driver med lobbyvirksomhet kalles ofte lobbyist. Kilde: Store Norske Leksikon. Vis mer

ØDELAGT: Mariupol i Ukraina, 17. mars i år.

– Analyser

– Hvorfor kjøper Equinor disse tjenestene fra et lobbyfirma om man ikke har noen interesser vedrørende USAs sanksjoner mot Nord Stream 2?

– Alpine er bedt om dele analyser av det som skjer i Kongressen for blant annet for å øke vår forståelse av sanksjonene og energispørsmål av betydning for Europa og transatlantiske forbindelser, svarer Aanestad.

Rapporter VG har hentet ut viser at Equinor også brukte Alpine Group Partners i 2019 i forbindelse med «problemstillinger rundt USA-sanksjoner mot energimarkeder».

Ingen av de fire lobbyistene som jobbet for Equinor med Nord Stream 2-spørsmålene har besvart VGs henvendelser.

RAPPORT: Utklipp av én av fire kvartalsrapporter Alpine Group Partners har sendt inn til kongressens lobbyregister for arbeid med Equinors bestillinger.

Biden fjernet sanksjoner

Annekteringen av Krim stoppet ikke Equinor fra å i 2020 investere ytterligere fem milliarder i Russland, i samarbeid med delvis statseide Rosneft.

Det stoppet heller ikke Biden-administrasjonen fra å fjerne de mest sentrale sanksjonene mot Nord Stream 2 i mai 2020.

Målet var å bedre det diplomatiske klimaet mellom USA og Tyskland, etter en rufsete periode med Trump som president.

Rørledningen ble ferdigstilt i september i fjor. Om gassforsyningene kom i gang via Nord Stream 2 ville Putin ha blitt mindre avhengig av gassledningene som gikk gjennom Ukraina til Vest-Europa.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba den amerikanske kongressen i fjor høst om å stoppe Nord Stream 2.

Gjeninnførte sanksjonene

Den republikanske senatoren Ted Cruz forsøkte i januar i år å få flertall i senatet for gjeninnføring av sanksjoner.

Flere demokrater stemte for, men lovforslaget falt mye på grunn av frykt for å så splittelse mellom USA og Europa mens Putin samlet styrker på Ukrainas grense.

– Det var en generasjonsdefinerende, geopolitisk feil. Putin fullførte rørledningen og det er grunnen til at han kunne invadere Ukraina, sa Cruz til VG tidligere i mars om Bidens fjerning av sanksjonene.

23. februar, dagen etter at Tyskland hadde stoppet sertifiseringen av Nord Stream 2, snudde Biden og gjeninnførte sanksjonene mot Putins gassledning.

Samme kveld, amerikansk tid, invaderte Russland nabolandet Ukraina.