Så mye våpen har Vesten gitt Ukraina

En fersk rapport viser hvor mye våpen Ukraina har fått fra vestlige land i år. At Norge ikke har gjort mer bør gi en bismak for de som lytter til Zelenskyjs tale til Stortinget onsdag, mener Norsk-ukrainsk venneforening.

Av Mona Grivi Norman

Onsdag ettermiddag skal den ukrainske presidenten tale til det norske stortinget.

President Volodymyr Zelenskyj har de siste ukene talt til folkevalgte i USA, Storbritannia og Danmark. Et hovedbudskap har vært at Ukraina har et akutt behov for våpenbistand for å kunne stå imot den russiske invasjonen.

– Ukrainere bør ikke dø bare fordi noen ikke finner nok mot til å overlevere de nødvendige våpnene til Ukraina, sa Zelenskyj i sin daglige videotale tirsdag.

En fersk rapport som er utarbeidet av The Commons Library for det britiske parlamentet, viser hva slags våpenbistand vestlige land har gitt til Ukraina etter at Russland invaderte nabolandet 24. februar.

Ifølge rapporten har EU-land gitt våpen til en verdi av rundt 950 millioner euro. Det tilsvarer 9,1 milliarder kroner. USA skal alene ha gitt Ukraina våpen til en verdi av 10 milliarder i år.

Ukrainas president har sagt at landet har stort behov for kampfly og kraftige våpensystemer. Mange land har hittil valgt å sende ammunisjon og lettere panservernvåpen. Norge har gitt Ukraina 2000 panservernraketter M72.

2000 panservernvåpen

Norsk-ukrainsk venneforening jobber for å påvirke de politiske beslutningene rundt støtte til Ukraina. Basert på rapporten fra The Commons Library og andre åpne kilder, har de regnet på verdien av hvor mye våpenbistand de ulike vestlige landene har gitt Ukraina.

Ifølge deres utregninger har Norges våpenbidrag en verdi av rundt 3 millioner dollar. Til sammenligning har Sverige bidratt med våpen til en verdi av 64 millioner dollar, Danmark av 44 millioner dollar og Finland av 8 millioner dollar, skriver venneforeningen.

– Sammenlignet med andre vestlige land har Norge gitt lite, sier leder Jørn Sund-Henriksen.

– Ukraina er tydelige på at det de har mest behov for nå er våpenstøtte. Det tror jeg også vil være budskapet fra Zelenskyj. Selvsagt er det også stort behov for humanitær hjelp, men det vil være å behandle symptomene. For å få bukt med sykdommen må man stanse de russiske ødeleggelsene.

PANSERVERN: M72 er de tre mørkegrønne våpnene til venstre. Norge har sendt 2000 slike våpen til Ukraina. Bildet er tatt i Irpin som ligger cirka 20 km nordvest for Kyiv i begynnelsen av mars.

Ber Norge sende Javelin

– Det er flaut både overfor våre øvrige alliansepartnere, men spesielt overfor Ukraina, at vi ikke har gjort mer. Og det bør gi en bismak for de som sitter og lytter til Zelenskyjs tale til Stortinget.

– Hva mener du Norge burde gjøre?

– Norge burde sende Javelin-missiler, sier Sund-Henriksen.

KRITISK: Jørn Sund-Henriksen leder nystartede Norsk-ukrainsk venneforening.

– Dersom Norge mener at Ukraina bør vinne denne krigen – og det gjør vel de aller fleste – så bør man bidra med de våpnene Ukraina har mest behov for nå. Forsvaret har Javelin liggende og det er våpen andre NATO-land allerede sender til Ukraina.

Ifølge Forsvarets nettsider brukes Javelin av 2. bataljon, Panserbataljonen og Telemark bataljon i Hæren. Forsvaret kjøpte inn 526 missiler i 2003. I fjor fikk Forsvaret godkjent et kjøp av 120 nye Javelin-missiler, skrev Teknisk ukeblad.

Så mye våpen har Vesten sendt i 2022

Listen er basert på rapporter fra The Commons Library og The Janes, og hovedkilden er landenes egenrapportering. Listen ble først utarbeidet av Norsk-ukrainsk venneforening, men VG har ettergått tallene.

Alle detaljer om våpenleveranser er ikke kjent og listen er derfor ikke utfyllende. Rapporten ble først publisert 23. mars og ny informasjon kan ha kommet den siste uken:

Belgia:

200 panservernvåpen

5000 automatvåpen

Canada:

Maskingevær, pistoler, rifler og ammunisjon

Danmark:

2700 panservernvåpen

300 Stinger luftvernvåpen

Estland:

Javelin luftvernvåpen

EU:

450 millioner euro til forsvarsvåpen

Finland:

2500 automatvåpen

1500 panservernvåpen

Frankrike:

Har bevilget 300 millioner euro som Ukraina kan bruke på våpen de har behov for.

Hellas:

Maskingevær og granatkastere

Italia:

1500 Stinger luftvernvåpen

Panservernraketter

Kroatia:

Håndvåpen

Latvia:

300 Stinger luftvernvåpen

Litauen:

Anti-drone våpensystemer

Stinger luftvernvåpen

Humvee militærkjøretøy

Luxembourg:

100 NLAW panservernvåpen

Nederland:

100 skarpskyttervåpen

50 panservernvåpen

200 Stinger luftvernvåpen

400 granatkastere

Norge:

2000 panservernvåpen

Polen:

Luftvernvåpen

Granater og ammunisjon

Romania:

Ammunisjon

Slovakia:

486 luftvernvåpen

Slovenia:

Rifler og ammunisjon

Spania:

1370 granatkastere

Håndvåpen

700.000

Sverige:

10.000 panservernvåpen

Storbritannia:

12.000 panservernvåpen

2000 NLAW panservernvåpen

1000 luftvernvåpen

Tsjekkia:

4000 artillerigranater

7.000 gevær

3.000 maskingevær

30.000 pistoler

Tyskland:

14 pansrede kjøretøy

1000 panservernvåpen

500 Stinger luftvernvåpen

Tyrkia:

Bayraktar-droner (solgt)

USA: