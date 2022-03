BELEIRET BY: Her graves en gravplass langs veien for ofrene av krigen.

Grusomme forhold i Mariupol: − Bombingen er konstant

Den ukrainske byen Mariupol har i ukevis lidd under russisk beleiring og bombing. Langs gatene graves det opp improviserte gravplasser.

Publisert: Nå nettopp

De siste ukene har russiske styrker bombardert og beleiret den viktige havnebyen. Store deler av byen er lagt i ruiner.

Bombingen av byen ser ikke ut til å lette:

– De fortsetter å angripe oss. Bombingen, luftangrepene og skytingen i byen er konstant, sier byens guvernør Pavlo Kirilenko til BBC.

– I dag fikk vi informasjon om at enkelte som var involvert å samle informasjon og hjelpe andre med å evakuere, er blitt beskutt. Det er døde blant dem.

Han hevder de drepte var personer som har vært nødt til å bevege seg rundt i områdene, og at russerne må ha visst at disse var sivile og ubevæpnede.

– De leter etter enhver unnskyldning de kan finne for å skyte på fredfulle mennesker, hevder Kirilenko.

KOSTER LIV: Et bilde viser døde kropper i samlet sammen i byen Mariupol.

Den humanitære situasjonen i Mariupol har lenge blitt beskrevet som katastrofal. Folk sulter under mangel på mat og vann. Personer med underliggende sykdommer dør som følge av mangel på helsehjelp og stresset fra krigens påkjenninger, melder Reuters.

Ifølge Financial Times er hungersnøden i byen så ille at innbyggere der nå slakter løshunder for å få mat. Avisen gjengir også vitnebeskrivelser om scener av løshunder som spiser levninger av døde i gatene som ennå ikke er begravet.

– Vi har vært i en kjeller i elleve dager. Vi håper for det beste: å få leve som mennesker. Leiligheten vår er ødelagt. Alt er ødelagt. Vi lager mat ved et bål. Fremdeles har vi noe mat og noe ved. Om en uke vil vi stå uten noe som helst. Hva skal vi gjøre da, spør bibliotekaren Irina Tsjetsjenko når hun snakker med Reuters søndag.

– Alle mulige våpen

Mariupol har før krigen hatt rundt 450.000 innbyggere, og dermed er den Ukrainas tiende største by. Byen ligger i Donetsk-regionen, sørøst i Ukraina.

Lørdag ble det meldt om harde gatekamper i byen, mens russiske styrer rykket inn mot selve byen etter beleiring

– Det er stridsvogner, artilleribeskytning og alle mulige typer våpen som blir brukt i området, sier byens ordfører, Vadym Bojtsjenko til BBC.

TAR DEKNING: Innbyggere tar dekning mens de hører eksplosjoner, ifølge fotografen fra nyhetsbyrået Reuters som er til stede i Mariupol

Søndag morgen ble en kunstskole i Mariupol der 400 personer hadde søkt tilflukt ødelagt av et russisk bombeangrep, ifølge NTB.

Det har foreløpig ikke kommet opplysninger om skadde i angrepet, men ifølge ukrainske myndigheter ligger skolen i ruiner og mange mennesker er fanget.

Russland erkjenner humanitær katastrofe

Det russiske nyhetsbyrået RIA melder søndag at Russland nå krever at Ukraina overgir havnebyen Mariupol innen klokken 04.00 natt til mandag.

Myndighetene må ta et valg om å enten «stå sammen med folket sitt», eller med «bandittene». Hvis ikke vil de stå overfor en «militærdomstol», melder RIA.

Tidligere samme dag hevdet det russiske forsvarsdepartementet at 59.000 personer har blitt evakuert fra Mariupol de siste tre dagene.

BOMBEROM: Innbyggerne i Mariupol søker seg til bomberom under russiske luftangrep.

Der ba de myndighetene, som de påstår er ukrainske «nasjonalister», om å legge ned våpnene, og sier de i så fall vil tilby trygg ferdsel ut av byen på mandag – både mot øst og vest.

Forsvarsdepartementet erkjente at det er en humanitær katastrofe i byen, og skylder på de samme angivelig nasjonalistiske ukrainerne. Byen har i over tre uker vært beleiret av russiske styrker, og utsatt for voldsomme artilleriangrep fra russisk side.