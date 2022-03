LEDER UKRAINA: Volodymyr Zelenskyj, den ukrainske skuespilleren som ble president, har fått heltestatus etter Russlands invasjon.

Zelenskyj: − Frykt gjør deg medskyldig

Ukrainas president sier han vil opprette en ekspertgruppe som skal å måle effekten av sanksjonene mot Russland.

Av Ingri Bergo

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I en ny videotale ber Volodymyr Zelenskyj vestlige partnerland om å trappe opp sanksjonene mot Russland.

«Svake» sanksjoner kan skape en «farlig illusjon» for Russland om at de kan fortsette som før, advarer han.

– Og ukrainere betaler for det med livet. Tusenvis av liv, sier presidenten i talen som er publisert i meldingstjenesten Telegram at natt til tirsdag norsk tid og gjengitt av blant andre The Guardian.

Russland invaderte Ukraina 24. februar. Siden da har EU og Norge vedtatt en rekke sanksjoner mot Russland.

Les mer om Norges sanksjoner mot Russland her.

I FULL FYR: EN ukrainsk kvinne går forbi en brann forårsaket av artilleriild i Kharkiv, nordøst i Ukraina, 25. mars.

Men ifølge den ukrainske presidenten, må det kraftigere tak til.

Når det gjelder embargo på forsyning av russisk olje til Europa, foreligger det nå mange tegn på at en slik innstramming av sanksjonene mot Russland kun vil finne sted hvis Moskva tar i bruk kjemiske våpen i krigen i Ukraina, hevder Zelenskyj.

– Det finnes ikke ord for det. Tenk hvor langt det har gått. Man venter på kjemiske våpen, sier Zelenskyj om Europas holdning til et slikt embargo.

Analytikere er bekymret for at den tilsynelatende fastlåste situasjonen på bakken gjør at Russland kan bli mer desperat og ty til for eksempel kjemiske våpen.

Russland er tidligere blitt anklaget for å bruke fosforbomber, et kjemisk våpen, i Luhansk-regionen øst i Ukraina.

PLEIDE Å VÆRE HJEM: Boligområder i Podilskyi, nord-vest for sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv, er ødelagt av luftangrep.

Skal opprette ekspertgruppe

Zelenskyj sier han vil nedsette en ekspertgruppe som skal analysere sanksjonene mot Russland og effekten de har.

– Målet vårt er at sanksjonene skal fungere etter hensikten. Og slik at det ikke er noen mulighet til å omgå dem, sier Zelenskyj ifølge The Guardian.

Tirsdag skal ukrainske og russiske parter igjen møtes til et forsøk på fredssamtaler. Samtalene skal avholdes i Tyrkia.

I videotalen natt til tirsdag beskrev Zelenskyj det han kalte «en svært aktiv diplomatisk dag» mandag der han snakket med Storbritannias statsminister Boris Johnson, Canadas statsminister Justin Trudeau, Tysklands statsminister Olaf Scholz, Italias statsminister Mario Draghi og Aserbajdsjans president Ilham Alijev.

Zelenskyj sier han mandag ble enig med Storbritannia om økt britisk støtte til Ukraina samt strengere sanksjoner mot Russland, ifølge CNN.

– Frykt gjør deg medskyldig

I videotalen natt til tirsdag ber Zelenskyj også – nok en gang – om våpen:

– Ukrainere bør ikke dø bare fordi noen ikke finner nok mot til å overlevere de nødvendige våpnene til Ukraina, sier Zelenskyj, og legger til:

– Frykt gjør deg alltid til medskyldig.

– Hvis noen er redd for Russland, hvis han eller hun er redd for å ta de nødvendige beslutningene som er viktige for oss, spesielt for oss for å få fly, stridsvogner, nødvendig artilleri, granater, gjør det disse menneskene ansvarlige for katastrofen skapt av russisk tropper i byene våre også.

Zelenskyj har bedt om å møte den russiske presidenten Vladimir Putin direkte, men Kreml har så langt avslått dette som «kontraproduktivt».

Samtidig sliter Russland med å få fremgang på bakken i Ukraina. Eksperter tviler imidlertid på en snarlig slutt på Ukraina-krigen og antyder at de russiske uttalelsene om at de nå skal konsentrere seg om Donbas-området, kan være en bløff.

VG/NTB