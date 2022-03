AKTIV: Andrej Kurkov har lenge markert seg som en sterk stemme til forsvar for et fritt og uavhengig Ukraina.

Ukrainsk forfatter: Tror Putin vil ta Polen

Dersom Putin ikke blir stoppet av sine egne generaler og oligarker, vil hans neste skritt bli å ta Polen og de baltiske stater, mener en av Ukrainas mest profilerte forfattere Andrej Kurkov (60).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VG møtte mandag den kjente ukrainske forfatteren som allerede er i gang med en sakprosabok som beskriver dagene og ukene etter invasjonen.

Det har gått en drøy måned siden han og familien ble vekket av flyalarmer og bomber i Kyiv 24. februar. Selv fikk han en telefon:

– Jeg ble oppringt av to personer som ba meg dra. Det var ikke trygt for meg å være i byen, forteller han.

Andrej Kurkov er anerkjent som en Ukrainas fremste forfattere, og bøkene hans ble ulovlige i Russland allerede i 2005. Siden 2014 har bøkene hans også vært forbudt å ta med seg inn i Russland.

Ryktene har gått om at Kurkov står på en russisk «most wanted»-liste. Det tror han ikke selv.

– Men jeg tror jeg vil bli arrestert om de får tak i meg, sier han.

– Er du redd?

– Nei, jeg er ikke redd, ikke redd for meg selv fordi jeg har hatt et godt liv. Men jeg er redd det skal skje noe med familien min, min kone og mine tre barn. De ønsker å være i Ukraina, sier han.

PÅ FLUKT: Forfatter Andrej Kurkov har vært på flukt gjennom Ukraina etter at Russland invaderte hjemlandet.

På flukt i hjemlandet

Forfatteren har allerede byttet bosted to ganger i den drøye måneden krigen har vart. Han forteller om den dramatiske flukten de første dagene av invasjonen:

Første etappe gikk fra Kyiv til Lviv. Han beskriver kjøreturen ut av Kyiv som en sterk opplevelse. Bilene som sto og stampet i et trafikkaos preget av redsel og stillstand. Samtidig befant de russiske militære kjøretøyene seg på den andre siden av synsranden.

Etter et kort opphold i Lviv ble det også utrygt å være der. Han fortsatte turen videre opp mot grensen til Ungarn der situasjonen oppleves som tryggere.

– Vi varsles når sirene går, men der er det foreløpig trygt, sier han.

Info Andrej Kurkov (60) Ukrainsk forfatter oppvokst og bosatt i Kyiv i Ukraina og London i England. Kurkov har skrevet barnebøker, skjønnlitteratur, artikler, filmmanus og sakprosa. Kurkov fikk sitt litterære gjennombrudd med Døden og pingvinen (1996), som er oversatt til 21 språk, inkludert norsk. Han snakker selv seks språk og forstår 11. Vis mer

Hver dag får han bilder og rapporter fra Kyiv. Det er tomt i gatene.

Han viser bilder av huset sitt. En av naboene sjekket fasaden hver eneste dag, forteller han. Hun har reist nå.

Fem ganger fant hun merker på huset.

Reflekterende objekter som skal vise bomber og missiler veien til større mål. Plassert der av russerne, mener han.

Kurkov mener årsaken er at hovedkvarteret for de hemmelige tjenestene i Ukraina og hovedkvarteret for politiet er rett i nærheten av bostedet hans.

– De merker nabohusene for å styre bombene dit de ønsker, forklarer han.

Nå har også naboen reist. Det er ingen andre til å sjekke om nye koordinatorer har kommet opp.

Familien Kurkov dro fra huset uten å ta med noe annet enn dokumenter og klær. Han vet ikke når han kommer tilbake.

Tror Putin vil angripe flere

– Så lenge Putin lever vil krigen fortsette og bombing av byene vil intensiveres. Slik jeg ser det vil Putin at Aleksandr Lukasjenko skal styrke fronten mot grensen til Polen. Putin sender flere russere til dette området nå. Jeg er sikker på at Russland vil angripe Polen. Han har sagt han vil angripe seks land. Da blir det opp til Nato hva som skal skje.

– Hvordan er det mulig å stoppe ham?

– Bare andre russere, oligarker og generaler kan stoppe ham. Kanskje amerikanerne - jeg vet ikke. Men nå gjemmer han seg – han er sannsynligvis i Uralfjellene og styrer derfra. Jeg er sikker på at han ikke får sannheten om krigen fordi folkene rundt han er redd for å gi ham dårlige nyheter.

– Du er ingen optimist?

– På lang sikt er jeg optimistisk. På kort sikt er jeg det ikke. Jeg tror krigen vil pågå i lang tid fremover og at det blir mange sivile og militære som dør, og byer som blir ødelagt slik som det nå skjer i Mariupol.

Kurkov sier han har tro på vestens sanksjoner virker.

– Men krigen vil fortsette. Russland vil fortsette fordi de har mange menneskelige ressurser. De bryr seg ikke om de omkomne. De tar ikke kroppene fra de døde russerne tilbake til Russland, de lar dem råtne på markene i Ukraina. Røde Kors i Ukraina ber dem hente dem og transportere dem til Russland. Istedenfor lager de en camp i de russisk-okkuperte områdene og begraver dem der, sier han.

I NORGE: Andrej Kurkov skriver bøker om det som skjer i Ukraina nå.

Skriver om krigen

Typisk for alle Kurkovs bøker er et ironisk, svart og lett absurd blikk på virkeligheten. Det har ikke vært enkelt å holde på humoren nå.

– Jeg har ikke mer humor igjen akkurat nå, men det kommer igjen. Nå skriver jeg sakprosa, sier han.

Det er ikke første gang Kurkov skriver om krig.

I 2015 kom han med bøkene «Ukraine diaries» som beskriver de proeuropeiske protestene i Kyiv i 2013 og frem til de voldelige sammenstøtene i Maidan, riksretten mot Viktor Janukovitsj og Russlands annektering av Krim.

I midten av september vil Cappelen Damm utgi hans nyskrevne sakprosabok «Kyiv-dagbøkene», som skal beskrive dagene og månedene etter invasjonen. Han skriver på den akkurat nå og er i den anledning på besøk i Norge.

Hver morgen ved 05.00-tiden setter han seg ned for å oppdatere seg, skrive dagboksnotater og artikler til engelskspråklige medier om situasjonen i hjemlandet.

Han er president i ukrainske PEN og følger med på hva som skjer med ukrainske forfattere og journalister. Noen er evakuert. Andre befinner seg fremdeles i Ukraina.

FRA FLUKTEN: Siden krigen brøt ut i Ukraina har Andrej Kurkov krysset landet.

– Zelenskyj spiller en rolle

Andrej Kurkov har ingen planer om å forlate Ukraina, men har fått tillatelse fra de ukrainske myndighetene til å krysse grensen når han ønsker det. Foruten å fortelle Europa om situasjonen i hjemlandet, jobber han med å få samlet inn penger.

På spørsmål om hva han synes om vestens beundring for Zelenskysj talegaver, svarer han:

– Jeg ler.

– Hva mener du?

– Han spiller en heroisk rolle veldig bra og det er viktig at vi har en helt nå, sier han og utdyper:

– Han er ikke et geni i det hele tatt, men han har en taleskriver som er et geni. Zelensky skal likevel ha skryt for å være en god performer.

– Er du overrasket over ham?

– I begynnelsen var jeg overrasket, fordi komedie-rollene han hadde tidligere, var elendige. Men dette er bedre.

– Hva tenker du om hans politiske fremtid?

– La oss vente til etter krigen. Han gjentar Churchills, men Churchill var en virkelig politiker - og han ble ikke gjenvalgt.