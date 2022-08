MEKSIKANSK FLYSELSKAP: Det var en pilot fra selskapet Volaris som har blitt sparket. Flyet på bildet har ingenting med nestenulykken å gjøre, men viser et fly å vei til å lande på Benito Juarez-flyplassen i Mexico by.

Sparket pilot som filmet nestenulykke

Den meksikanske piloten filmet to fly fra selskapet hun var ansatt i som nesten krasjet på flyplassen i Mexico by.

Publisert: Nå nettopp

Den kvinnelige piloten i Volaris brøt selskapets regler og brukte telefonen mens hun var i luften, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Piloten, Libertad Salmeron, har innrømmet at hun brøt regelen, men har forklart at hun ba en overordnet om å få lov til å filme for å advare pilotene som var involvert i nestenulykken om at flystripen var opptatt.

Hun selv befant seg i et fly på rullebanen som ventet på å ta av og fikk øye på et fly fra selskapet Volaris på vei til å lande som var nær å treffe et fly på rullebanen som var i ferd med å lette.

Selskapet Volaris har nå avsluttet arbeidsforholdet med Salmeron for å ikke ha oppfylt cockpitreglene. De går ut på at man ikke skal distraheres av noe, som for eksempel å bruke telefon, når man befinner seg under 10.000 fot. Man skal altså fullt og helt konsentrere seg om oppgavene i flyet.

Flyanalytiker Jose Suarez sier til Reuters at disse reglene brytes ofte, og legger til at Salmeron hadde bremsene på sitt eget fly og på den måten ikke utsatte noen for fare.

– Volaris leter etter en begrunnelse for å sparke piloten. Ja, det er riktig at cockpit-reglene finnes, men er det virkelig grunnen til at hun ble sparket? spør Suarez retorisk.