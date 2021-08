EVAKUERES: Rundt 640 personer ble evakuert fra Kabul til Qatar søndag kveld, ifølge nettstedet Defense One. Foto: Reuters

Bilder fra masseevakueringen: 640 skal ha vært om bord i amerikansk fly

Bilder fra de siste dagene viser dramaet som har utspilt seg på flyplassen i Kabul.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sterke bilder fra Kabuls flyplass viser den desperate kampen for å komme seg ut av landet etter at Taliban tok over kontrollen i den afghanske hovedstaden.

Bildene viser store folkemengder som strømmer ut fra terminalene til rullebanene på flyplassen, med håp om å kunne komme seg på et fly ut fra landet.

Det amerikanske nettstedet Defense One siterer forsvarskilder som beskriver hvordan et amerikansk militærfly søndag kveld fløy til Qatar med rundt 640 personer om bord.

Bildet viser ifølge nettstedet både kvinner, menn og barn som sitter tettpakket i et Boeing-fly av typen C-17 Globemaster III.

Ifølge kildene Defense One har snakket med var planen å frakte færre passasjerer, men at flere personer enn planlagt kom seg om bord i flyet gjennom en rampe som var halvveis åpen. Mannskapet skal likevel ha valgt å ta dem med seg til Qatar, skriver nettstedet.

Desperasjon på rullebanen

Tirsdag morgen melder Storbritannias utenriksminister Dominic Raab at situasjonen er i ferd med å stabilisere seg, skriver Reuters.

Fortsatt venter mange på klarsignal til å få forlate landet med fly, og natt til tirsdag ventet både afghanske og utenlandske statsborgere på å bli evakuert.

Se bilder fra flyplassen natt til tirsdag her:

1 av 4 Foto: AFP

Norske Ayesha Wolasmal beskrev situasjonen mandag formiddag til VG. Da ventet hun selv på å komme seg ut av Afghanistan.

– Det er helt vanvittig her nå, skrev hun på melding fra flyplassen i Kabul.

Mandag ettermiddag var syv personer blitt bekreftet omkommet i kaoset, ifølge nyhetsbyrået AP.

Flyplassen kontrolleres av amerikanske styrker, og mandag ettermiddag valgte amerikanerne å stanse flygingene for å rydde rullebanene og få oversikt over situasjonen. Samme kveld åpnet forsvaret flyplassen igjen.