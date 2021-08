HJEMVENDTE: Flokken med villelefanter som de siste 17 månedene har vært på en kaospreget ferd sørvest i Kina, er nå tilsynelatende på vei hjem til naturreservatet der de bor. Dette bildet er tatt med drone 8. august og viser flokken krysse Yuanjinang-elven. Foto: CHINA DAILY / Reuters

Elefanter vender snabelen hjemover etter 17-måneders vandring

25.000 politifolk, droner og kunstige veier sørger for at elefantenes kaos-ferd i Kina snart kan nærme seg slutten.

Av Andrea Rognstrand

De siste 17 månedene har de 14 asiatiske elefantene skapt trøbbel og internasjonale overskrifter, deriblant i VG, med ferden sin. De har gått 1300 kilometer, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Men etter alle solemerker er de nå på vei hjem til naturreservatet sitt Mengyangzi i Yunnan-provinsen i Kina.

Vandringen har gått gjennom åkre, landsbyer og byer. Underveis har elefantene spist avlinger og ødelagt bygninger for flere millioner dollar, skriver BBC.

De lærde strides om bakgrunnen for den ødeleggende ferden. Noen eksperter har foreslått at en uerfaren leder har ført flokken på villspor, mens andre tror elefantene har vært på søk etter nytt habitat.

Klikk for å aktivere kartet

Underveis i ferden er folk blitt evakuert når de store dyrene har nærmet seg. 150.000 beboere er evakuert for å hindre at de påtreffer de ville dyrene eller at de skal forsøke å beskytte hjemmene eller avlingene sine, ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

DRIKKEPAUSE: Dette dronebildet fra 2. juni viser elefantene drikke vann fra et basseng ved Hongta-distriktet i Yunnan-provinsen. Foto: CHINA DAILY / Reuters

Diverse tiltak er forsøkt for å få flokken til å snu, de fleste av dem resultatløse. I juni ankom elefantene forstedene til provinshovedstaden Kunming.

PUST I BAKKEN: Dette dronebildet fra 6. juni viser elefantene gresse på en gård i Jinning-distriktet ved provinshovedstaden Kunming. Foto: CHINA DAILY / Reuters

Siden har de snudd og rettet snabelen sørover mot naturreservatet der de bor.

Det er et eget team som overvåker elefantenes ferd, ledet av Wan Yong. Han avholdt pressekonferanse mandag, det han opplyste at flokken hadde krysset Yuanjiang-elven og var på vei videre sørover.

Søndag var flokken omtrent 200 kilometer hjemmefra, ifølge nyhetsbyrået AP.

I RO: Dette dronebildet fra 7. juni viser elefantene ta en hvil i Jinning-distriktet i Yunnan. Foto: CHINA DAILY / Reuters

Elektriske gjerder, lokkemat og kunstige veier skal sørge for at de ville elefantene følger den korrekte ruten hjem.

25.000 politifolk og 1500 kjøretøyer er satt ut for å sikre ferden. Det er lagt ut 180 tonn mat til elefantene mens de har vært på vandring. Det hele overvåkes med droner.

Wan opplyste at elefantenes tilstand er stabil.

Den asiatiske elefanten er en truet dyreart. Kina har rundt 300 ville elefanter og de fleste av dem lever i Yunnan-provinsen, slik som den nå vandrende flokken.