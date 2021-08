ØYEÅPNER: Truffles (4) hjelper amerikanske barn å bli komfortable med briller og lapp på øyet. Her fotografert i forbindelse med en årlig Halloween-kampanje for å skape oppmerksomhet om øyesykdommen amblyopi.

Katten Truffles hjelper barn å bruke briller

For fire år siden reddet optiker Danielle Crull (50) en forkommen kattunge. Nå hjelper Truffles (4) amerikanske barn å bli komfortable med å bruke briller.

Sosiale medier har gjort katten Truffles til en ekte pelsfluenser. Den svarte hunnkatten har over 20 000 følgere og bruker plattformen til å spre kunnskap om øyehelse for barn.

– Jeg fant kjapt ut at bare ved å ha på seg brillene kunne Truffles få de yngre pasientene mine til å føle seg komfortable og lett til sinns da de prøvde ulike briller, skriver optiker og katteeier Danielle Crull i et e-postintervju med VG.

– Når Truffles har på seg sine briller, blir barna automatisk mer komfortable og stolte over sine.

Hun driver sin egen praksis, A Child's Eyes, i småbyen Mechanicsburg i delstaten Pennsylvania, og bestemte seg for å bruke katten i markedsføringen fordi det var krevende å få barn til å ta vare på brillene sine

OPTIKERVENN: Truffles foran øyesjekkmaskinen.

Matmotivert trikstalent

Til alt hell viste Truffles seg å være ekstremt lærevillig.

– Hun er et naturtalent, for jeg har aldri trent en katt før! Hvis jeg kan kommunisere til henne hva jeg ønsker at hun skal gjøre, og hun vet at hun får en godbit for å utføre det, da vil hun gjøre det, forteller Crull, som ble katteeier ved en tilfeldighet.

BRENNER FOR ØYEHELSE: Optiker Danielle Crull (50) og katten Truffles (4).

Truffles var om lag tre måneder gammel og levde som løskatt i skogkanten bak en kirke da Crull kom over henne.

– Jeg falt pladask og måtte bare gi henne et hjem. Jeg fant kjapt ut at hun er svært smart og matmotivert. Dette gjorde det lett å trene henne, sier matmor.

REDDET: Truffles var en hjemløs løskatt før optiker Daniel Crull reddet henne.

Å gå med briller er noe katten liker å gjøre, hevder Crull. Ofte sovner Truffles med brillene på og nekter å la Crull ta dem av. Daglig gir Crull henne alternativer og lar katten selv velge hvilke hun ønsker å gå med.

I et intervju med CNN, som omtalte saken først, forteller Crull at om Truffles hadde hatt tomler, ville hun tatt brillene på seg på egen hånd.

– Hun elsker det faktisk. Hun kan ta brillene av når som helst om hun ønsker, men ofte velger hun å ikke gjøre det, sa Crull til TV-kanalen.

Oppkalt etter godteri

Navnet Truffles fikk katten fordi hun er lysebrun i tuppene av hårene i den svarte pelsen, noe som minnet Crull om sjokoladen med samme navn.

– Hun er akkurat like søt som Truffles også, skriver optikeren stolt til VG.

– Hva synes Truffles selv om å være pelsfluenser?

– Truffles er svært stolt over brillene sine! Hun har visse preferanser når det gjelder farger og stil. Jeg synes det er fantastisk! Hvis du går med briller, bør du være stolt av dem og elske dem, svarer Crull entusiastisk.

PROMOTERER LAPP: En av Truffles viktigste oppgaver er å hjelpe barn som må gå med lapp over øyet.

– Hva er ditt beste tips til barn med synsproblemer?

– Synet er verdifullt! Ikke vær redd for øyelege, de vil hjelpe deg. Hvis du trenger briller eller en øyelapp, er Truffles her for å støtte deg. Å gå med briller kan være moro. Selv om det er tøft å gå med lapp foran øyet vil Truffles at du skal vite at du ikke er alene, understreker Crull.

Kampanjekatt

I høst skal Truffles spre budskapet om «Kjærlighet, aksept og moteriktige briller» gjennom initiativet «The Pumpkin Patch Project» – som oversatt til norsk betyr Gresskarmarked-prosjektet.

Målet er å øke kunnskapen om sykdommen amblyopi.

– Tre prosent av barna som har denne øyesykdommen blir ofte behandlet med lapp foran øye. Så i oktober ber vi familier om å sette lapp på gresskarlyktene sine for å hjelpe å spre bevissthet og støtte til disse barna, sier Crull.

Amblyopi Såkalt «dovent øye».

Synsreduksjon uten noen åpenbar årsak

Tilstanden forekommer som regel på det ene øyet, men kan også være dobbeltsidig

Kan oppstå på grunn av forhold som hindrer bekvemt samsyn, som skjeling eller stor anisometropi slik at barnet ubevisst undertrykker synet fra det ene øyet for å unngå å se dobbelt

Kan også skyldes stor astigmatisme, medfødt grå sær eller ptose Kilde: Store medisinske leksikon Vis mer

Optikeren oppfordrer alle til å ta øyehelsen på alvor, og ikke drøye å ta barna med til kontroll dersom man lurer på om de kan ha dårlig syn.

VALGKAMP: Truffles promoterte også stemmeretten under presidentvalgkampen.

– Tidligere øyeundersøkelser er viktig for barna dine. Det tar tid for synet å utvikle seg og en øyeundersøkelse i tidlig alder utgjør stor forskjell i utviklingen, understreker Danielle Crull.

– Nå som skolen starter igjen; Forsikre deg om at barna dine har riktige briller. Et par som sitter godt, er rene og fri for riper samtidig som de er et par barna selv elsker å gå med, avslutter hun.

