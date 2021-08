Baby gjenforent med foreldrene etter behandling på norsk feltsykehus

Barnet som ble løftet over piggtrådgjerdet ved flyplassen i Kabul, har fått behandling på det norske feltsykehuset. Det bekrefter Pentagon.

Videoen av barnet som løftes over piggtrådgjerdet ved flyplassen i Kabul har gått verden rundt.

Situasjonen gjør inntrykk på alle som følger det som skjer i Afghanistan. Der kjemper desperate mennesker for å komme seg inn på flyplassen og ut av landet, etter at Taliban tok over makten søndag.

Under en pressekonferanse med det amerikanske forsvarsdepartementet fredag kveld opplyste pressesekretær John Kirby at barnet i videoen har fått behandling på det norske feltsykehuset ved flyplassen.

PENTAGON: John Kirby, pressesekretær ved det amerikanske forsvarsdepartementet, bekrefter at barnet i videoen ble behandlet på det norske feltsykehuset.

– Soldaten du ser løfter barnet over muren tok det med til et norsk sykehus på flyplassen. De behandlet barnet, og returnerte det til foreldrene, sier Kirby.

– Det ble gjort ut av medfølelse, legger han til.

Forsvaret: Svært travelt på sykehuset

Pressetalsmann Brynjar Stordal i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter hendelsen. Han sier til VG at barnet ble behandlet på sykehuset og nå er gjenforent med faren.

Stordal sier at det har vært svært travelt på sykehuset der rundt 40 nordmenn arbeider, sammen med blant annet amerikanskpersonell.

Planen har fra tidlig av vært at feltsykehuset skal holdes i drift ut 2021.

– Det er et feltsykehus som har kapasitet til å behandle skadde pasienter og stabilisere dem slik at de kan transporteres videre til «tyngre» sykehus. Rundt flyplassen står det store folkemengder tett i tett. De er desperate etter å komme seg ut av landet. Det er veldig varmt i Kabul på dagtid og varmen er en stort faremoment for den menneskemengden. Det oppstår lett panikk og press i ufattelig høy temperatur. Situasjonen er veldig krevende, sier Stordal.

Han sier at Taliban bidrar til å holde orden i flyplassområdet.

– Det er nesten surrealistisk. De er innforstått med at det er vestlig bemanning og det er en form for samarbeid, sier pressetalsmannen.

Kaos på flyplassen

VG har tidligere skrevet om at tilstanden på flyplassen i Kabul har vært kaotisk. Mandag viste bilder og videoer fra stedet mennesker som klamret seg fast til fly som var på vei opp i luften.

– Det er fortsatt en kaotisk og uoversiktlig situasjon. Det har vært en forverring de siste timene, og situasjonen på utsiden av flyplassen er tidvis farlig, sa utenriksminister Eriksen Søreide på en pressekonferanse fredag.

FLYKTER: Store folkemengder har samlet seg ved den militære delen av flyplassen i Kabul de siste dagene. Mange frykter hva som venter dem nå som Taliban har overtatt makten i Afghanistan.

Den samme dagen landet det første norske flyet med evakuerte fra Afghanistan.

– Det har vært lett for meg å komme ut. Jeg tenker det hadde vært fint om det hadde vært like lett for afghanerne som skal ut å komme ut på samme måte som meg. Vi var jo bare noen og tyve stykker på et fly, uttalte TV 2s reporter Fredrik Græsvik.