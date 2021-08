ISLAMSK STAT: Taliban ønsker en islamsk stat i Afghanistan, men akkurat hvordan den blir seende ut, er uklart. Taliban ledes av Haibatullah Akhundzada (i midten). Nestleder Abdul Ghani Baradar (t.v.) er politisk leder, mens Sirajuddin Haqqani (t.h.) leder Haqqani-nettverket. Foto: Afghan Taliban

Dette er Taliban-toppene: − Har veldig stor makt

Sist gang de hadde makten, ble TV og musikk forbudt. Men Taliban er ikke nødvendigvis enige med seg selv om hvordan de nå skal styre Afghanistan.

– Det er ingen som helst tvil om at vi får en streng justis under Taliban-regi, sier forsker Kristian Harpviken ved Institutt for fredsforskning (PRIO) til VG.

Men spørsmålet er hvor streng og hvilke krefter i Taliban som vinner frem: De som vil ha en hard linje eller de mer forhandlingsvillige.

– Det som skjer nå er at plutselig står «hardlinerene» i Kabul. Fotsoldatene er der. Både de og de andre er nå nødt til å bli enige om hvordan de skal styre Kabul. Det ansvaret har de fra og med i dag, sier forsker Arne Strand ved Chr. Michelsens institutt.

Fra begynnelsen til dagens ledelse

Flere i dagens ledelse, har vært med fra start. Taliban oppsto på 90-tallet, nord i landet, i kaoset og borgerkrigen etter Sovjetunionen trakk seg ut i 1989.

– I 1994 var Afghanistan i borgerkrig. Det var ren krig inne i Kabul og veldig stygge scener, med forskjellige grupper som slåss mot hverandre og voldsomme overgrep mot sivilbefolkningen. Det var en grusom situasjon, og tilsvarende ille utenfor Kabul, der ulike krigsherrer dominerte sin del av landet og kjørte sitt eget lille kongedømme, påpeker Harpviken.

– I den situasjonen ble de jo av mange sett som redningsmenn, sier Harpviken.

NOVEMBER 1996: Køen var lang da Røde Kors delte ut mat til krigsskadede og handikappede afghanere. Zaher var nr. 386 på listen og hadde tøfler på hendene for lettere å komme seg frem. «Jeg mistet bena på en mine etter at russerne trakk seg ut av Afghanistan. Butikken min ligger i ruiner. Nå er jeg alene og avhengig av hjelp for å overleve», sa 23-åringen til VG den gang. Foto: Bo Mathisen / VG

Taliban tok kontroll over Kabul i 1996 og Mohammad Omar, «den enøyde», ble deres første leder. Kvinner måtte gå i burka, menn måtte gro skjegg, mens TV, musikk og kino ble forbudt.

Etter al-Qaidas terrorangrep 11. september 2001, startet også jakten på Taliban-ledelsen.

Mulla Omar ble bekreftet død i 2015. Den nye lederen Mulla Mansour varte ett år før han ble drept i et amerikansk droneangrep. Og da tok den nåværende lederen Haibatullah Akhundzada over:

ØVERSTE LEDER: Selv om Haibatullah Akhundzada er øverste leder, opptrer han sjelden offentlig. Foto: Afghan Taliban

– Han er en av dem som har vært i Taliban siden de oppsto i 1994. Han har ikke vært av de mest prominente figurene, men han har en tung bakgrunn som religiøs skriftlærd. Og egentlig en tyngre bakgrunn i islamsk sammenheng enn noen av hans forgjengere, sier Harpviken.

– Han er en mann som har sett lite av verden utenfor Afghanistan og Pakistan. Han er ikke en skolert kosmopolitt. Han har en begrenset forståelse av hvordan internasjonalt diplomati fungerer. Og det er absolutt en utfordring i den situasjonen vi er i nå, sier Harpviken.

– Hvor stor makt har Taliban-lederen egentlig?

– Han har veldig stor makt, og det er til syvende og sist, i alle fall formelt sett, lederens beslutninger som er avgjørende. Men Hibatullah har ikke samme Status som Mulla Omar, Talibans opprinnelige leder. Så han er nok mer avhengig av å inngå kompromisser, sier Harpviken.

Den interne dragkampen: – Disse to blir ytterpunktene

Under Haibatullah Akhundzada er det flere nestledere.

En av Talibans grunnleggere, Abdul Ghani Baradar, er nå leder av den politiske kommisjonen.

– Han er sentral og har vist seg å være den mest forsonlige og forhandlingsvillige. Han har nå vært ute med oppfordringer om å vise storsinn og være inkluderende, sier Harpviken.

POLITISK LEDER: Abdul Ghani Baradar var med og grunnla Taliban og var nestleder under Mulla Omar. Han ble pågrepet av pakistanske myndigheter i 2010, men ble satt fri i 2018 og flyttet til Doha i Qatar for å delta i fredsforhandlingene. Baradar var altså sentral i uttrekningsavtalen med USA. Foto: POOL / Reuters

Sirajuddin Haqqani er ikke kjent for å være like forhandlingsvillig:

ETTERSØKT FOR TERROR: Sirajuddin Haqqani leder det mektige Haqqani-nettverket, den islamistiske opprørsgruppen som allierte seg med Taliba. Dette er bilder amerikanske FBI har publisert av ham. Han er etterlyst for avhør om angrepet på Serena Hotel i Kabul i 2008, hvor Dagbladet-fotograf Carsten Thomassen ble drept. Ap-leder Jonas Gahr Støre var på hotellet, da som utenriksminister. FBI har utlovd en dusør på rundt 44 millioner dollar for å få tatt Haqqani.

I et leserinnlegg i New York Times i fjor, skrev Haqqani, at de skulle bygge et «islamsk system hvor alle afghanere har like rettigheter, hvor kvinners rettigheter – fra retten til utdanning til retten til å arbeide – er beskyttet».

– Han representerer Haqqani-nettverket, som står tettere på al-Qaida og pakistansk etterretning en andre deler av Taliban. De har stått i bresjen for utvikling av terror-taktikkene de tok i bruk fra 2003, med veibomber og selvmordsbombere. De er hardlinere, så disse to blir ytterpunktene, sier Harpviken.

Det er naturligvis flere sentrale skikkelser som kan nevnes. Men, etter en sjokkseier over myndighetene, gikk altså Taliban-ledelsen fra opprørsledere til å skulle styre et helt land.

Vanlige krigere i gaten har nå makt til å håndheve en linje som ikke er helt bestemt ennå:

– Taliban er ikke nødvendigvis enige med seg selv om hvordan landet skal styres?

– Ja, det pågår interne diskusjoner. Det uheldige er at en blank seier svekker de moderates stemme, sier Harpviken ved Institutt for fredsforskning.

– Et spørsmål i Afghanistan er hvorvidt man skal bruke hudud-straffene, med amputasjoner for stjeling, steining og den type ting. Det gjorde Taliban den gangen de satt med makten, og det blir spennende å se hvordan de forholder seg til det nå. De vet godt at dette er noe av det det reageres kraftigst på. Det kan tenkes at de vil modereres litt akkurat på det, sier Harpviken.

– Vil tro det er litt panikk, og at de ikke vet helt hva de skal gjøre

Forsker Arne Strand påpeker at Taliban står i en skvis: Er de for liberale, kan de miste støtte lokalt. Er de for strenge, mister de støtten internasjonalt. Han tror hvor strengt Taliban-styret blir, er avhengig av hvordan normene er lokalt.

– Der det er strengt lokalt, er Taliban også strenge. Der de er mer åpne for ting som kvinners rettigheter er også Taliban det. Men jeg vil tro at det nå er litt panikk, og at de ikke helt vet hva de skal gjøre, sier Strand.

Uansett overtar de et land i kaos:

– De har nok autoritet til å håndtere en felles linje. Det kan hende at den er streng i starten, og at det blir litt mykere etter hvert. Det har vi sett før, påpeker han.

Men det er ikke slik at Taliban nå må opprette og bygge et styringsapparat ut fra ingenting.

– De har en slags skyggeregjering, men det viktigste har egentlig frem til nå vært at de har skyggeguvernører og skyggeadministrasjoner over hele Afghanistan, sier Harpviken.

Så er også spørsmålet om mye av de myndighetsstrukturene som allerede finnes ute i distriktene, får bestå. At Taliban bare reformerer helse- og skolesystemet i sitt bilde, fremfor å bygge opp noe helt nytt.

– I de områdene hvor Taliban har etablert seg de siste 15 årene, har de satt opp en skyggeadministrasjon. De har utpekt en Taliban-guvernør og etablert et rettsvesen som tilbyr tjenester som statsforvaltningen ikke har vært i stand til å tilby. Slik har de vunnet legitimitet. Etter hvert har det vært slike skyggeadministrasjoner over hele landet, sier Harpviken.