I ØST-UKRAINA: Mykola (83) viser Jan Egeland hvor granater ødela vinduer og taket på huset hans, nær frontlinjen ved Marrinka, tilbake i 2015 og 2016.

Jan Egeland: − Kan ikke ha en krig blant hundretusener av forfrosne pensjonister

Flyktninghjelpens Jan Egeland forteller om sterke inntrykk på sin reise til Øst-Ukraina denne uken. Han har en konkret oppfordring til Russland, USA og Nato.

Av Jostein Matre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Kom hit til snøslapset i Marrinka og hold et par av møtene deres her blant de menneskene som har lidd så lenge. Sitt her og frys noen timer mens dere forhandler. Kanskje det da hadde vært mindre snakk om store prinsipper og mer respekt for den menneskelige lidelsen, og hvor mye som står på spill for dem som bor her, sier Egeland.

Det er på slutten av telefonintervjuet med generalsekretæren i Flyktninghjelpen, og VG har utfordret ham til å komme med en konkret oppfordring til de som faktisk avgjør om konflikten på grensen til Ukraina ender med invasjon og krig, eller om det finnes en fredelig løsning.

Kontrast

Egeland befinner seg denne uken i Øst-Ukraina. Mandag besøkte han internt fordrevne familier i byer som Kurakhove og Marrinka like utenfor Donetsk. Han skal også til frontlinjen ved Luhansk, før han skal ha møter med diplomater og myndigheter i Kiev.

FORBEREDER SEG PÅ KRIG: En gruppe kvinner i Kharkiv i Ukraina får opplæring i våpenbruk. De ønsker å kunne bidra i en eventuell kamp mot russiske invasjonsstyrker.

Det skjer uken etter at han møtte både Russland og USAs FN-ambassadører i New York i forrige uke. Budskapet hans er det samme hele tiden:

– Vi kan ikke ha en krig blant hundretusener av forfrosne pensjonister.

Etter at Russland i fjor plasserte rundt 100.000 soldater tett opp mot grensen til Ukraina har spenningsnivået økt. Både Ukraina selv og Vesten, med USA og Nato i spissen, frykter en invasjon. Russland nekter for slike planer, men minnene om deres annektering av Krim-halvøyen i 2014 er friskt i minne.

De siste ukene har det vært hektisk møtevirksomhet mellom de ulike partene. I Genève, i Brussel og i New York, for å nevne noen steder.

– Kontrasten mellom det militærpolitiske spillet man ser på TV-skjermene og de eldre, forfrosne menneskene jeg har møtt her kunne ikke vært større. Det er sterke inntrykk, slår Egeland fast.

UTBOMBET: Et leilighetsbygg i Marrinka har blitt ødelagt av krigføringen

Strømregning på mer enn inntekt

Han forteller om hundretusener av internt fordrevne, en befolkning som har vært i konstant unntakstilstand i åtte år og en usikker fremtid. To forskjeller fra mange andre konfliktområder Egeland har besøkt er at her er det vinter og kaldt og det er en befolkning som er mye eldre enn hva han normalt møter.

– I Marinka, hvor man hører skyting daglig, er 60 prosent av de 5000 som har flyktet fra utbombede hus på begge sider av frontlinjen over 60 år. Veldig mange av dem lever i miserable boliger på en pensjon som nesten er verdiløs.

For å sette det i perspektiv sammenligner Egeland situasjonen med den norske strømkrisen. Mange i Norge har fått svært høye regninger den siste tiden, men i Øst-Ukraina møtte generalsekretæren en pensjonist som fikk en elektrisitetsregning som var halvannen ganger høyere enn pensjonen han har å leve av.

BEKYMRET: Vitaly (46) har en månedlig pensjonsinntekt som er betydelig lavere enn strømregningen. – Vi lever ikke, vi overlever, fortalte han til Jan Egeland (t.h.).

Gassen forsvant for åtte år siden. Om to dager blir strømmen skrudd av siden regningen ikke kan betales.

– Når jeg spør hvor redde de er fordi det står 100.000 russiske soldater på grensen, og de har opplevd krig før – og vet hva det er – så ser de på meg og sier «dette er noe som foregår langt over hodene våre. Vi er opptatt av at vi om to dager ikke har elektrisitet og at det ikke er mulig å drikke vannet i springen på grunn av forurensing». De er voldsomt fortvilet, sier Egeland.

Verre øst for fronten

Flyktninghjelpen har nesten 100 hjelpearbeidere i Ukraina. Så godt som alle jobber i konfliktområdene opp mot frontlinjen mellom de ukrainske styrkene og de prorussiske separatiststyrkene.

De frykter at hundretusener umiddelbar blir kastet på flukt og miste alt de eier – på begge sider – dersom det utbryter krig.

SLITEN: Mykolas kone er russisk. Han husker en tid da russere og ukrainere var venner. Nå er han sliten av konflikten.

I mellomtiden forsøker de å hjelpe rundt tre millioner mennesker som er har behov for nødhjelp på begge sider. Men det er allerede flere år siden de ble kastet ut av selvstyremyndighetene på den østlige siden av fronten.

– Det er ille vest for frontlinjen, men det er enda verre på den østlige siden, ifølge Egeland.

Han forteller om fremskritt i nødhjelpsarbeidet de siste årene. Det har blitt skapt flere jobber, folk har fått bedre boliger og bedre drikkevann mange steder. Fra at fem millioner trengte hjelp i 2015 er tallet nå «bare» tre millioner.

Nå står det tallet i fare for å stige igjen. Egeland frykter at den voldsomme militære oppbyggingen er en galskap så fullkommen at en ny krig starter i et område hvor folks liv allerede er ekstremt utfordrende.

– De som diskuterer prinsipper om selvbestemmelse og territorier må forstå at dette i bunn og grunn er et spørsmål om liv og død for hundretusener i regionen. Det er vår jobb å målbære situasjonen for disse utpinte og forfrosne eldre menneskene.