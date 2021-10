Olivier Rousteing poserer med Kim Kardashian og modell-søsteren Kendall Jenner.

Designerstjerne avslører branndrama

Den franske motedesigneren Olivier Rousteing åpner opp om en ulykke i hjemme sitt for ett år siden.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

– For nøyaktig et år siden eksploderte peisen min inni huset mitt. Neste dag våknet jeg på sykehuset Hôpital Saint Louis, skriver stjernen til sine syv millioner følgere på Instagram.

Videre skriver Rousteing at han prøvde å holde hendelsen hemmelig så godt han kunne.

– For å ærlig vet jeg ikke helt hvorfor jeg skammet meg sånn. Kanskje på grunn av besettelsen med perfeksjon i moteverden og min egen usikkerhet.

Rousteing skriver at det er lett å kun vise et perfekt bilde av livet sitt på sosiale medier. Selv gjemte han arr på kroppen med høyhalset genser og ekstra mange ringer på fingrene.

Men nå åpner han opp om hendelsen.

– I dag føler jeg meg så fri, så god og så heldig. Jeg begynner et nytt kapittel med et smil om munnen og et hjerte fullt av takknemlighet. Til legene og sykepleierne i Saint Louis, og til alle som hjalp meg i løpet av denne lange restitusjonen og holdt hemmeligheten min: en stor takk, skriver han.