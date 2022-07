Flere skutt på kjøpesenter i København – én person pågrepet

Én person er pågrepet etter skytingen i København, bekrefter politiet overfor VG. – Vi bare løp, sier Marina (24) fra Tønsberg.

Ved 18.45-tiden bekrefter dansk politi at det er avfyrt skudd og at flere er skadet på kjøpesenteret Fields i København. Politiet bekrefter på telefon til VG at én person er pågrepet.

– Vi har anholdt en person, sier visepolitiinspektør Lars Karlsen.

Folk oppfordres til å holde seg unna området.

VG har snakket med flere personer på stedet som forteller at har hørt skudd.

– Det er avfyrt skudd og flere personer er skadet. Vi arbeider på stedet. Personer på Fields må avvente politiet, og alle andre må holde seg unna, bekrefter Københavns politi på Twitter.

– Vi arbeider med saken. Det kommer oppdateringer, sier en talsperson for Københavns politi til VG klokken 18.46.

Politiet tvitrer også at de er «massivt» til stede ved kjøpesenteret.

En video viser folk løpe i panikk gjennom kjøpesenteret og man kan høre lyder som ligner skudd – se den her:

– Vi bare løp

– Vi var inn på Field’s senter. Plutselig begynte vi å høre tre-fire skudd i lufta. Alle begynte å løpe ut, sier Awais Akhtar til VG.

Tina Aronsen (25) fra Tønsberg skulle til å bestille mat fra restauranten Gorms sammen med venninnen sin da hun hørte skudd.

– I det vi skal bestille hører vi kanskje fire-fem skudd før det ble stille. Så kom det tre-fire til. Ingen reagerte først, så hørte vi at folk skrek og begynte å løpe vekk, forteller hun.

Venninnen hennes, Marina (24), forteller at de ble stengt inne i restauranten. Hun ønsker ikke å få etternavnet sitt på trykk.

– Plutselig skrudde eieren av musikken og sa at det er en som skyter inne på senteret. Vi bare løp, sier hun.

EVAKUERT: En stor folkemengde er evakuert fra kjøpesenteret.

Hun sier at de så folk som løp i andre etasje på kjøpesenteret, og at de kan se helikopter som flyr over stedet.

– Det gikk to minutter før noen som jobbet der sa at alle måtte løpe rundt hjørnet og komme seg så langt bort så mulig, fordi det var skyting inne på senteret.

Tungt bevæpnet politi på stedet

Odd Einar Hellebust var i nærheten av kjøpesenteret da han hørte det som lignet skudd. Kjæresten og sønnen hans er inne på kjøpesenteret.

– Kjæresten min tok med sønnen vår og låste seg inn på et lager for å komme seg i sikkerhet. Det kommer mer og mer tungt bevæpnet politi, sier han til VG.

Bilder fra stedet viser flere politibiler utenfor, og at veiene rundt kjøpesenteret er stengt. Det er også bevæpnet politi i området.

Kjøpesenteret er i nærheten av en konsertarena hvor den populære artisten Harry Styles skal spille søndag kveld. Kastrup flyplass er også like ved.