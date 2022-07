Flere skutt og drept i København – utelukker ikke terror

Politiet bekrefter at flere er døde etter skytingen på et kjøpesenter i København. Ifølge politiet er gjerningsmannen en 22 år gammel dansk mann.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

På en pressekonferanse klokken 20.45 søndag kveld bekrefter politiet at flere ble drept da det ble avfyrt skudd på kjøpesenteret Fields i København. Den antatte gjerningsmannen, en 22 år gammel dansk mann, er pågrepet.

Politiet jobber nå på spreng for å avklare om den antatte gjerningsmannen har handlet alene eller ikke:

– Vi har ikke indikasjon her og nå på at det er gjort sammen med andre, sier sjefspolitiinspektør Søren Thomassen.

Er du på stedet? Tips VG her!

1 / 3 En person ble pågrepet i nærheten av kjøpesenteret Fields i København. Det er uklart om personen har en rolle i skytingen. forrige neste fullskjerm En person ble pågrepet i nærheten av kjøpesenteret Fields i København. Det er uklart om personen har en rolle i skytingen.

Ifølge politiet ble det skutt flere steder på kjøpesenteret.

De vil ikke opplyse om hvorvidt den pågrepne mannen var kjent for politiet fra før – eller om hva slags våpen som er brukt.

Dramatiske beskrivelser fra innsiden: «Vill panikk»

Sjefspolitiinspektør understreker at det han forteller er «forbundet med en viss usikkerhet».

– Jeg kan ikke si her og nå hvilket motiv det er snakk om.

På spørsmål om hendelsen etterforskes som mulig terror, svarer han:

– Vi etterforsker det som en hendelse vi ikke kan avvise at er terror.

En video viser folk løpe i panikk gjennom kjøpesenteret og man kan høre skuddene – se den her:

– Vi samler alle våre styrker

Thomassen ber publikum tipse politiet dersom de har observert eller hørt noe som kan være knyttet til saken.

– Vi er massivt til stede i hele København, sier han.

– Vi samler alle våre styrker, også de på Sjælland og Jylland, slik at vi har mye mannskap og blir synlige i København. Vi vil skalere opp i takt med at det blir behov for det.

– Vi skal være helt sikre på at vi har styr på situasjonen. Helt til vi vet med sikkerhet at det bare var én gjerningsperson, så kjører vi på, sier han.

Politiinspektøren får spørsmål om hvorvidt politiet har hatt etterretning på at noe sånt kunne skje, men han svarer at det er for tidlig å si noe om det nå.

1 / 5 EVAKUERT: En stor folkemengde er evakuert fra kjøpesenteret. forrige neste fullskjerm

Minst tre personer på sykehus

Flere enn tre personer behandles på Rigshospitalet, opplyser sykehusets pressevakt til Berlingske Tidende. UD har foreløpig ingen informasjon om nordmenn er berørt etter angrepet.

Politiet oppfordrer dem som er til stede til å ta kontakt med sine pårørende. Den beskjeden gjentok politiinspektør Thomassen under pressekonferansen søndag kveld:

– Sørg for å kontakte dine pårørende og si at du er trygg. Har du informasjon eller video, ta kontakt med Københavns politi, sier han.

Københavns ordfører Sophie Andersen opplyser at kommunen har satt krisestab, og er klare til å hjelpe politiet ved behov.

– Vi vet ikke hvor mange som er såret eller døde, men det er veldig alvorlig, skriver hun på Twitter.

Bevæpnet politi også på Kastrup

Fields kjøpesenter ligger i Amager sør for København sentrum.

Berlingske Tidende melder at bevæpnet politi søndag kveld også er til stede ved Københavns lufthavn Kastrup, som ligger i nærheten. Det er Nordens største flyplass.

Den populære artisten Harry Styles skulle egentlig spille utsolgt konsert i Royal Arena ti minutter unna Fields kjøpesenter. Like etter 21.30 ble konserten avlyst.